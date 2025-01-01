什么是身份提供商 (IdP)？

身份提供商（IdP）是一种存储和验证用户身份的服务。IdP 通常是云托管服务，常常与单点登录（SSO）提供程序搭配来验证用户的身份。

学习目标

阅读本文后，您将能够：

  • 定义身份提供商（IdP）
  • 了解 IdP 的重要性
  • 了解 IdP 融入到用户身份验证流程的哪一步

相关内容

什么是 IAM？

访问控制

什么是 OAuth？

什么是 SAML？

双因素身份验证

想要继续学习吗？

订阅 TheNET，这是 Cloudflare 每月对互联网上最流行见解的总结！

参阅 Cloudflare 的隐私政策，了解我们如何收集和处理您的个人数据。

复制文章链接

什么是身份提供商 (IdP)？

身份提供商 (IdP) 是一种存储和管理用户数字身份的服务。IdP 可以比作一种来宾名单，但适用的是数字和云托管应用程序，而不是活动。IdP 可以通过用户名密码组合和其他因素来检查用户身份，也可简单地提供用户身份列表供其他服务提供商（如 SSO）检查。

IdP 不仅限于验证人类用户。从技术上讲，IdP 可以验证连接到网络或系统的任何实体，包括计算机和其他设备在内。由 IdP 存储的任何实体称为“主体”（而非“用户”）。不过，IdP 最常在云计算中用于管理用户身份。

提高安全性
抵御“十大”攻击技术
了解更多

什么是用户身份？

数字用户身份与可由计算机系统验证的可量化因素相关联。这些因素称为“身份验证因素”。身份验证因素有三种：

  • 知识因素：您知道的信息，例如用户名和密码
  • 占有因素：您拥有的东西，例如智能手机
  • 内在因素：您内在的特质，例如指纹或视网膜扫描

IdP 可以使用这些因素中的一个或多个来识别用户。使用多个因素来验证用户身份被称为多因素身份验证 (MFA)

白皮书
制定网络现代化战略
阅读白皮书

为什么需要 IdP？

数字身份必须在某个地方进行跟踪，尤其是对于云计算，其中用户身份决定了某个人能不能访问敏感数据。云服务需要确切知道在哪里以及如何检索和验证用户身份。

用户身份记录也需要以安全的方式存储，从而确保攻击者无法使用它们来冒充用户。云身份提供商通常会采取额外的预防措施来保护用户数据，对于并非专门用来存储身份的服务，可能会将其存储在不安全的位置，例如向互联网公开的服务器。

IdP 如何与 SSO 服务搭配？

单点登录服务（通常称为“SSO”）提供一个统一的场所，供用户一次登录所有云服务。除了为用户带来更多便利之外，实施 SSO 通常还可提升用户登录的安全性。

在大多数情况下，SSO 和 IdP 是分开的。SSO 服务使用 IdP 来检查用户身份，但实际上并不存储用户身份。SSO 提供商更接近于中转站，而非一站式店铺；它可以比作一家安保机构，被雇用来维护公司安全，但实际上并不从属于公司。

尽管两者互相独立，但 IdP 是 SSO 登录过程的重要组成部分。当用户登录时，SSO 提供商与 IdP 核对用户身份。完成之后，SSO 可以对任意数量的已连接云应用程序验证用户身份。

不过，这并非总是如此。SSO 和 IdP 在理论上可以成为一体。但这种此设置更容易受到在途攻击，攻击者通过伪造 SAML 断言* 来获得对应用程序的访问权。因此，IdP 和 SSO 通常是分开的。

*SAML 断言是从 SSO 服务发送到任何云应用程序的专用消息，用于确认用户身份验证，从而允许用户访问和使用该应用程序。

这一切在实践中会如何？

假设爱丽丝在雇主的办公室中使用她的工作笔记本电脑。爱丽丝需要登录公司的实时聊天应用程序，以便与同事更好地进行沟通。她在浏览器中打开一个标签页，然后加载聊天应用程序。假设她的公司使用 SSO 服务，那么幕后会发生以下步骤：

  • 聊天应用程序向 SSO 询问爱丽丝的身份验证情况。
  • SSO 发现爱丽丝尚未登录。
  • SSO 提示爱丽丝登录。

此时，爱丽丝的浏览器将她重定向到 SSO 登录页面。页面上提供一些栏位，供爱丽丝输入用户名和密码。由于公司要求两步验证，因此爱丽丝还必须输入一个简短的代码，SSO 会自动将这个代码发送到她的智能手机上。完成此操作后，她单击“登录”。现在会发生以下情况：

  • SSO 向爱丽丝公司使用的 IdP 发送 SAML 请求。
  • IdP 向 SSO 发送 SAML 响应，以确认爱丽丝的身份。
  • SSO 将 SAML 断言发送到爱丽丝最初想要使用的聊天应用程序。

爱丽丝被重定向回她的聊天应用程序。现在，她可以和同事们聊天了。整个过程只需几秒钟。

Cloudflare 如何与身份提供者集成？

Cloudflare Zero Trust 通过与 SSO 和 IdP 集成，以管理用户访问，帮助保持内部团队的安全。

入门

关于访问管理

关于零信任

VPN 资源

词汇

学习中心导航

© 2025 Cloudflare 公司隐私政策使用条款报告安全问题信任与安全商标