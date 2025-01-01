什么是 CASB？| 云访问安全代理

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云的使用使得确保数据的私密性和安全性变得更加困难，就像在公共场所而不是在私人房间中交谈时更难防止陌生人窃听一样。

为了充分保护云中的数据，组织通常也使用基于云的安全服务。有时，他们从不同的供应商处获得这些服务：使用一个平台用于 DLP，一个用于身份验证，一个用于反恶意软件，等等。但是这种云安全方法也带来了挑战：必须分别协商多个合同，必须多次配置安全策略，实施和管理多个平台会给 IT 带来复杂性等。

CASB 这一个网络安全解决方案即可应对所有这些挑战。组织只需从一个云安全代理处购买安全措施，而无需从几个不同的供应商处购买，这意味着：

所有涉及的技术都能很好地协同工作。 简化云安全工具的管理；IT 团队可以跟一家供应商合作，而不必与数家供应商配合。另外，许多 CASB 让其客户能够从单一仪表板管理所有云安全服务。

使用 CASB 有哪些挑战？

可扩展性：CASB 需要管理大量数据和多个云平台与应用程序。公司应该确保他们的 CASB 供应商能够随着他们的成长而扩大规模。

缓解：并非所有的 CASB 都能够在发现安全威胁后立即予以阻止。根据不同的情况，没有缓解能力的 CASB 对于公司的作用可能十分有限。

集成：公司必须确保他们的 CASB 能够与所有的系统和基础设施集成。如果没有完全集成，CASB 将无法全面了解未经授权的 IT 和潜在的安全威胁。

数据隐私：CASB 供应商是否对数据保密，还是说他们只是接触敏感数据的其中一个外部方？如果 CASB 将他们客户的数据转移到云中，其安全性和隐私性如何？这些问题对于遵照严格的数据隐私规定而运作的组织来说尤其重要。

谁需要 CASB？

大多数部分依赖或完全依赖云的企业都可以从与 CASB 供应商的合作中受益。正在努力遏制影子 IT 增长（这是当今许多企业的主要关注点）的企业尤其可以从 CASB 服务中受益。

CASB 如何与 SASE 集成？

安全访问服务边缘 (SASE) 是一种基于云的网络基础设施模型，它将网络和安全服务整合到一个服务提供商，让公司能够更简单地在所有连接设备上保护和管理网络访问。与 CASB 捆绑各种安全服务的方式相同，SASE 将 SD-WAN（和其他网络功能一起）与 CASB、安全 Web 网关 (SWG)、零信任网络访问 (ZTNA)、防火墙即服务 (FWaaS) 以及其他网络安全功能捆绑起来。SASE 解决方案建立在单个全球网络基础之上。

Cloudflare 是否提供 CASB 产品？

Cloudflare One 在单个平台上集成了 CASB、数据丢失防护、Zero Trust 、SWG 和浏览器隔离功能。这些服务由 Cloudflare 网络提供，尽可能靠近最终用户，并可位于本地、云和混合网络的前端。了解有关 Cloudflare One 的更多信息。