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VPN 如何影响 Internet 速度

VPN 通过对流量加密来确保连接安全和私密，但这会带来安全性和性能之间的取舍，因为某些 VPN 功能会引入延迟。

学习目标

阅读本文后，您将能够：

  • 定义“VPN”和“延迟”
  • 了解 VPN 如何造成延迟
  • 探索 VPN 的替代方案

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什么是 VPN？

虚拟专用网络（VPN）是一种 Internet 安全服务，能够让用户像连接专用网络一样接入 Internet。VPN 可以加密 Internet 通信，并使用户活动保持匿名。

虚拟专用网络（VPN）

人们需要在 Internet 上获得额外一层隐私和安全性时会使用VPN。因此，VPN 在员工需要远程办公或分散于全球的公司中非常受欢迎。但 VPN 具有一个内在缺点：它们通常会造成延迟。

什么是延迟？

在 Internet 上，延迟指的是从用户发起操作到获得响应之间的时间量。例如，用户点击链接以查看图像与浏览器显示该图像之间的延迟。假设鲍勃点击一个链接，等待几秒之后图像才加载。在这一情形中，鲍勃的请求遇到了很大的延迟。

什么是延迟？

造成 Internet 延迟的一个主要原因是数据访问位置和交付位置之间的物理距离。当用户发出 Internet 请求时，请求和随后响应必须传输的距离越远，用户遇到的延迟就越长。例如，如果位于加利福尼亚的爱丽丝向某个网站发出请求，并且该网站的内容存储在几英里外的 CDN 服务器中，那么请求和响应的速度都非常快，因为需要传输的距离很短。

不过，如果 Alice 向位于韩国的网站服务器发出请求，那么请求和响应花费的时间要长得多。如同搭乘具有许多连接点的国际航班一样，每个请求和响应在从A 点传到 B 点时都要经过一系列路由器。路由器之间的每一个“跃点”都会带来更多延迟。了解有关延迟的更多信息 > >

VPN 如何增加延迟？

增加传输时间

VPN 会给请求和响应造成额外的传输时间，从而增加延迟。例如，假设鲍勃是位于俄勒冈的远程员工，并且使用基于德克萨斯的 VPN 服务来连接他的公司网络。每当鲍勃的计算机通过 Internet 通信时，都必须将请求一路发送到德克萨斯，他的 VPN 服务接着解密请求并将其转发到 Web 服务器。Web 服务器而后将响应发送回德克萨斯的 VPN 服务器，VPN 最后对响应进行加密并将其发送给俄勒冈的鲍勃。

也就是说，即使鲍勃尝试与距离他家几英里远的数据中心通信，他的请求也必须从俄勒冈一路传送到得克萨斯，再回到俄勒冈，其响应也须如此。这就是所谓的长号效应，它会带来许多延迟。

长号效应

服务器负载

服务器负载也会增加延迟，而且连接 VPN 会给用户带来遭遇服务器负载问题的新机会。假设爱丽丝与 1000 个其他用户同时连接到某一 VPN 服务器，并且该服务器的容量仅够一次处理 300 个请求。服务器有可能会过载，并开始排队或丢弃请求，从而减慢爱丽丝以及该 VPN 的许多其他用户的加载时间。对于免费和廉价 VPN 服务，这种遭遇尤为常见。

加密

使用 VPN 时，用户与 VPN 之间的所有通信都会加密。加密过程需要时间，具体时长因所用加密协议类型而异，这有可能显著增加互联网通信的延迟。需要权衡考虑 VPN 加密强度与通信延迟；通常，加密协议安全性越高，耗时就越久，造成的延迟也越长。（值得注意的是，TLS 1.3 等一些新型加密协议旨在通过加快加密过程来纠正此问题。）

IPsec 与 SSL VPN 的性能对比

VPN 使用的加密协议中有两种最为流行：在 OSI 模型的网络层上运行的 IPsec，以及在应用程序层上运行的 SSL（也称为 TLS）。在挑选 VPN 提供商时，客户必须要决定选择哪一种协议。

IPsec 和 SSL 提供了非常相似的性能速率，但是 IKEv2/IPSec 协议连接协商速度稍快一些，因具有些许性能优势。

需要注意的是，在涉及防火墙时 SSL VPN的性能可能会更好。由于 SSL VPN 流量与普通的 HTTPS 互联网流量没有区别，因此不太可能被防火墙阻止或限速

VPN 能否提高 Internet 速度？

在特定情况下，VPN 可以提高某些服务的速度。ISP 有时会限流或人为减慢特定类型的流量。例如，一些大型 ISP 对 Netflix 等流媒体娱乐服务实施限流。如果 ISP 限制与特定服务的通信速度，则 VPN 可以规避这种限制，因为 VPN 加密使得 ISP 无法知道用户正在与哪些服务进行通信。

有没有速度更快的方案来替代 VPN？

Cloudflare Zero Trust 是一款身份和访问管理 (IAM) 产品，能够监控用户对于托管在 Cloudflare 平台上的任何域、应用程序或路径的访问。它可以与单点登录 (SSO) 身份提供程序（如 Okta 和 Google Auth）集成，同时还能够让管理员更改和自定义用户权限。

许多企业开始使用远程访问服务来替代其公司 VPN，因为它们更易于使用，并且不会遇到与 VPN 相同的延迟问题。由于 Cloudflare Zero Trust 利用了 Cloudflare 的全球网络，客户有望在世界任意地方获得快速性能，同时它还集成了强大的 Zero Trust 安全解决方案。要开始使用免费版 Cloudflare Zero Trust，请参阅我们的开发人员文档

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