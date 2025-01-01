什么是“城堡与护城河”网络安全模型？

“城堡与护城河”是指一种网络安全模型，默认相信网络内的每个人。
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“城堡与护城河”是一种网络安全模型，其中网络外的任何人都无法访问内部数据，但网络内的每个人都可以。将组织的网络想象成城堡，将网络边界想象成护城河。一旦吊桥被降低且有人穿过它，他们就可以在城堡场地内自由行动。同样，一旦用户连接到此模型中的网络，他们就能够访问该网络中的所有应用程序和数据。
使用这种模式的组织会投入大量资源来保卫他们的网络边界，就像一座城堡可能会在吊桥附近放置最多的警卫一样。他们部署了防火墙、入侵检测系统 (IDS)、入侵防御系统 (IPS) 和其他可阻止大多数外部攻击的安全产品——但在阻止内部攻击、内部威胁和数据泄露方面并不那么有效。
“城堡与护城河”不一定是故意选择的策略。该术语用于将传统网络架构与零信任架构进行对比。
如今，“城堡与护城河”的方法已经过时了。对于大多数的公司，数据都分布在多个云供应商之间，而不是留在本地网络边界后方。更进一步的类比：如果女王和她的宫廷分散在乡村周围，那么将所有资源用于保卫城堡是没有意义的。
如今，一些组织继续将其数据保存在本地网络中，而另一些组织则通过中央企业网络路由所有互联网绑定流量，以控制对云供应商的访问。但是城堡与护城河模型的这些使用仍然存在固有的安全缺陷。
最大的安全漏洞是，如果攻击者获得了网络访问权限（即当如果他们穿过了“护城河”），他们也可以访问其中的任何数据和系统。他们可以通过窃取用户凭证、利用安全漏洞、引入恶意软件感染或进行社会工程攻击等方法来入侵网络。防火墙和其他入侵防御工具可能会阻止其中一些攻击，但如果有攻击者进入，则会产生高昂成本。
零信任安全是允许用户如何以及何时访问系统和数据的一种理念。与城堡与护城河模型不同，零信任安全假设网络内外都存在安全风险。默认情况下，网络内部的任何内容都不受信任——因此得名“零信任”。
Zero Trust 安全要求对网络上的每个用户和设备进行严格验证，然后才允许他们/它们访问数据和应用程序。
使用城堡与护城河模型时，组织控制访问的一种方式是虚拟专用网络 (VPN)。VPN 在已连接的用户（通常是远程工作用户）和 VPN 服务器之间建立加密连接。对于某些级别的访问，用户必须连接到至少一个 VPN。连接后，他们可以访问所需的资源。
由于同一公司内的不同用户通常需要不同的访问权限，因此 IT 团队设置了多个 VPN。每个 VPN 都可以被视为自己的“城堡”，提供不同级别的访问。
这种方法有几个缺点：
零信任架构有一些基本原则：
这些原则在什么是零信任网络？中进行了进一步细分。
意识到“城堡与护城河”模型的缺点，许多组织开始采用 Zero Trust 架构。虽然最初这样的举措相当复杂，但如今许多供应商提供了可以快速启动的简化版 Zero Trust 解决方案。Cloudflare Zero Trust 就是这样一个网络安全解决方案。
但是，相比采用单独的访问管理解决方案，许多组织更希望将零信任安全内置到网络中，而不是在其之上增加一层。全球研究和咨询公司 Gartner 将这种趋势称为“安全访问服务边缘”(SASE)。Cloudflare One 是一个内置零信任安全网络的示例。