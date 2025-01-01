Предоставление доступа к приложениям для подрядчиков, партнеров и других внешних пользователей может создать риски для безопасности и усложнить управление. Узнайте, как благодаря connectivity cloud от Cloudflare подключение сторонних пользователей к ключевым приложениям становится безопасным и простым.
Защитите критически важные ресурсы и конфиденциальные данные, внедрив доступ к конкретным приложениям с минимальными привилегиями для внешних пользователей на основе принципов Zero Trust.
Не настраивайте VPN-доступ и не отправляйте корпоративные устройства. Теперь внешние пользователи могут проходить аутентификацию на неуправляемых устройствах посредством простого потока бесклиентского доступа.
Сократите время и затраты на управление доступом. Поддержка нескольких сервисов авторизации позволяет предоставлять доступ сторонним пользователям без создания корпоративной системы авторизации для единого входа (SSO).
Сервис Zero Trust Network Access (ZTNA) от Cloudflare обеспечивает простой, но при этом безопасный доступ для сторонних пользователей. Вы можете обеспечить доступ с наименьшими привилегиями для всех приложений без дополнительных затрат на управление.
Избегайте подключения внешних пользователей к вашему централизованному поставщику удостоверений. Благодаря ZTNA вы можете использовать несколько источников идентификации, чтобы предоставить пользователям доступ к каждому приложению.
Предоставьте подрядчикам возможность использовать существующие идентификационные данные из LinkedIn, GitHub, Google или других поставщиков для упрощения входа в систему.
Упростите подключение, отказавшись от программного обеспечения для конечных точек. Обратный прокси-сервер Cloudflare предлагает безопасный бесклиентский доступ к веб-приложениям и терминалам в браузерах даже на неуправляемых устройствах.
Улучшите реализацию стороннего доступа, добавив бесклиентскую удаленную изоляцию браузера (RBI) и защиту от потери данных (DLP), чтобы еще эффективнее предотвращать риски эксфильтрации данных.
Платформой графического дизайна Canva пользуются десятки миллионов людей по всему миру. По мере того как компания нанимала все больше сотрудников и передавала все больший объем работы на внешний подряд сторонним разработчикам, ИТ-руководителям потребовался более эффективный способ аутентификации пользователей и отслеживания использования приложений.
Canva внедрила Cloudflare Access для обеспечения безопасного доступа к внутренним приложениям. Компания повысила безопасность, устранила неэффективное использование общих паролей и отказалась от разработки внутренней системы управления идентификацией и доступом. Благодаря Cloudflare Access привлечение и увольнение сотрудников и подрядчиков стали проще и безопаснее.
Унифицированная платформа облачно-ориентированных сервисов Cloudflare обеспечивает безопасный доступ к приложениям для внешних пользователей без увеличения нагрузки на управление.
Охватите полный спектр требований к безопасности и сетевому подключению, используя широкие возможности совместимости и настраиваемые сетевые подключения.
Обеспечьте более высокое удобство использования благодаря глобальной сети, которая расположена примерно в 50 мс от ~95% пользователей Интернета.
Предотвращайте больше атак с помощью аналитической информации, собираемой в результате проксирования примерно 20 % Интернета и блокировки ~227 млрд угроз каждый день.
Сократите количество инструментов и усталость от оповещений, объединив все сервисы обеспечения безопасности гибридных рабочих мест в одном пользовательском интерфейсе.