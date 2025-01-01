Платформой графического дизайна Canva пользуются десятки миллионов людей по всему миру. По мере того как компания нанимала все больше сотрудников и передавала все больший объем работы на внешний подряд сторонним разработчикам, ИТ-руководителям потребовался более эффективный способ аутентификации пользователей и отслеживания использования приложений.



Canva внедрила Cloudflare Access для обеспечения безопасного доступа к внутренним приложениям. Компания повысила безопасность, устранила неэффективное использование общих паролей и отказалась от разработки внутренней системы управления идентификацией и доступом. Благодаря Cloudflare Access привлечение и увольнение сотрудников и подрядчиков стали проще и безопаснее.



