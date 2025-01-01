Блокируйте опасный, незаконный, неприемлемый и контент, требующий большой пропускной способности, чтобы обеспечить соблюдение политики приемлемого использования и защитить репутацию вашей сети.
Обеспечьте гостям безопасный веб-серфинг как удобство, поддерживаемое одним из самых быстрых DNS-резолверов в мире.
Прекратите перенаправлять интернет-трафик через медленные и неэффективные локальные стеки безопасности. Ускорьте трафик с помощью легкой, облачно-ориентированной фильтрации.
Просто направьте маршрутизаторы или точки доступа на Cloudflare, чтобы начать работу для любого физического местоположения или объекта, при этом клиентское ПО не требуется.
Разрешайте или блокируйте запросы на основе полного охвата рисков безопасности, категорий контента или типов приложений.
Позвольте Cloudflare вы�полнять разрешение исходящего DNS с использованием нескольких возможностей сетевого подключения для трафика из любого местоположения. Интуитивно понятные API и поставщик Terraform доступны для управления всеми сервисами Cloudflare программным образом.
Обеспечьте фильтрацию для защиты рядом с конечными пользователями повсеместно. Cloudflare управляет одним из крупнейших и самых быстрых DNS-резолверов в мире и предназначен для конфиденциальности, не сохраняя исходные IP-адреса.
Cloudflare обрабатывает более 4 триллионов DNS-запросов ежедневно. Данная возможность отслеживать вновь обнаруженные и сомнительные домены в реальном времени позволяет моделям на основе искусственного интеллекта и машинного обучения обеспечить защиту от новых угроз.
В 2021 году Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре США (CISA) выбрало Cloudflare в качестве защитного DNS-резолвера, чтобы снизить риски для федеральных агентств.