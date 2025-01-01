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Безопасный гостевой и общедоступный Wi-Fi

Безопасная и эффективная фильтрация DNS на одном из самых крупных и быстрых DNS-резолверов в мире
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  • Обеспечьте соблюдение политик допустимого использования
  • Блокируйте вредоносный и неприемлемый контент
  • Оптимизируйте производительность сети и пропускную способность
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Фильтрация
Фильтрация контента и угроз

Блокируйте опасный, незаконный, неприемлемый и контент, требующий большой пропускной способности, чтобы обеспечить соблюдение политики приемлемого использования и защитить репутацию вашей сети.

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Качество взаимодействия с посетителями

Обеспечьте гостям безопасный веб-серфинг как удобство, поддерживаемое одним из самых быстрых DNS-резолверов в мире.

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Устранение перенаправления трафика

Прекратите перенаправлять интернет-трафик через медленные и неэффективные локальные стеки безопасности. Ускорьте трафик с помощью легкой, облачно-ориентированной фильтрации.

Быстрая настройка

Просто направьте маршрутизаторы или точки доступа на Cloudflare, чтобы начать работу для любого физического местоположения или объекта, при этом клиентское ПО не требуется.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Фильтруйте DNS-запросы из вашей гостевой сети Wi-Fi

Secure guest WiFi diagram

Разрешайте или блокируйте запросы на основе полного охвата рисков безопасности, категорий контента или типов приложений.

  • Установите политики переопределения DNS для перенаправления запросов на безопасные целевые страницы, порталы авторизации или страницу политики приемлемого использования.
  • Гибкие возможности для разрешения DNS-запросов на основе IP-адресов или уникальных имен хостов.
  • Применяйте различные политики фильтрации для гостевого Wi-Fi и корпоративной сети.
Secure guest WiFi diagram

Упростите и защитите вашу гостевую сеть Wi-Fi

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ПОЧЕМУ CLOUDFLARE
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Простое управление

Позвольте Cloudflare выполнять разрешение исходящего DNS с использованием нескольких возможностей сетевого подключения для трафика из любого местоположения. Интуитивно понятные API и поставщик Terraform доступны для управления всеми сервисами Cloudflare программным образом.

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Глобальная скорость и приватность

Обеспечьте фильтрацию для защиты рядом с конечными пользователями повсеместно. Cloudflare управляет одним из крупнейших и самых быстрых DNS-резолверов в мире и предназначен для конфиденциальности, не сохраняя исходные IP-адреса.

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Сбор и анализ информации об угрозах на базе ИИ

Cloudflare обрабатывает более 4 триллионов DNS-запросов ежедневно. Данная возможность отслеживать вновь обнаруженные и сомнительные домены в реальном времени позволяет моделям на основе искусственного интеллекта и машинного обучения обеспечить защиту от новых угроз.

Выбор CISA

В 2021 году Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре США (CISA) выбрало Cloudflare в качестве защитного DNS-резолвера, чтобы снизить риски для федеральных агентств.

Ресурсы

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Обзор предлагаемых решений

Изучите ключевые возможности для защиты от угроз и фильтрации контента

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Обзор предлагаемых решений - эскиз
Вебинар

Победите киберугрозы, порадуйте ваших гостей: обеспечьте безопасность сетей Wi-Fi с помощью Cloudflare

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Documentation

Узнайте, как внедрить фильтрацию DNS для гостевых сетей Wi-Fi.

Читать сейчас
Обзор предлагаемых решений

Изучите ключевые возможности для защиты от угроз и фильтрации контента

Читать сейчас
Обзор предлагаемых решений - эскиз
Вебинар

Победите киберугрозы, порадуйте ваших гостей: обеспечьте безопасность сетей Wi-Fi с помощью Cloudflare

Зарегистрироваться
Blog thumbnail
Documentation

Узнайте, как внедрить фильтрацию DNS для гостевых сетей Wi-Fi.

Читать сейчас
Обзор предлагаемых решений

Изучите ключевые возможности для защиты от угроз и фильтрации контента

Читать сейчас
Обзор предлагаемых решений - эскиз
Вебинар

Победите киберугрозы, порадуйте ваших гостей: обеспечьте безопасность сетей Wi-Fi с помощью Cloudflare

Зарегистрироваться
Blog thumbnail
Documentation

Узнайте, как внедрить фильтрацию DNS для гостевых сетей Wi-Fi.

Читать сейчас

Узнайте больше о защите гостевого Wi-Fi

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