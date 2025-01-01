Специалистам по сервисам безопасности Cloudflare необходимо было быстро справиться с фишинговой атакой, во время которой злоумышленники пытались собрать и использовать учетные данные, полученные от сотрудников, для доступа к Okta. И хотя злоумышленники смогли похитить учетные данные и попытались войти в систему, они не смогли преодолеть требование входа с использованием ключа безопасности, предусмотренное в реализации Cloudflare Zero Trust.

Требование пройти многофакторную проверку подлинности (MFA), совместимую с FIDO2, как и указать ключи безопасности, в рамках политик доступа Zero Trust для всех пользователей и приложений может усилить защиту от многоканальных фишинговых атак.