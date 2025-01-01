Зарегистрироваться

Активируйте устойчивую к фишингу MFA с Cloudflare

Предотвратите фишинговые атаки, обеспечив надежную аутентификацию
MFA, устойчивые к фишингу | Ключ к безопасности

Фишинг остается одним из наиболее распространенных видов угроз и зачастую является лишь первым шагом в более масштабной атаке. Внедрение многофакторной аутентификации (MFA), совместимой с FIDO2, в рамках подхода безопасности Zero Trust нейтрализует угрозу, исходящую от многоканального фишинга.

MFA, устойчивые к фишингу | Ключ к безопасности
ОТЛИЧИЯ CLOUDFLARE
Security key icon
Сократите риск комбинированного фишинга

Избегайте уязвимостей других методов аутентификации. В отличие от одноразовых ПИН-кодов, многофакторная аутентификация (MFA) FIDO2 не может быть перехвачена злоумышленником. Широко внедряйте MFA — и требуйте ее внедрения — с помощью политик Zero Trust.

Усовершенствуйте управление доступом

Дополните сервис своего поставщика удостоверений (или нескольких поставщиков) сетевым доступом с нулевым доверием (ZTNA), чтобы легко применять MFA FIDO2 для большего количества ресурсов.

Security Shield Protection Icon
Максимально увеличьте воздействие MFA

Избегайте уязвимостей других методов аутентификации. В отличие от одноразовых ПИН-кодов, многофакторная аутентификация (MFA) FIDO2 не может быть перехвачена злоумышленником. Широко внедряйте MFA — и требуйте ее внедрения — с помощью политик Zero Trust.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Победите фишинг с помощью MFA FIDO2 и Cloudflare

[ZT PMM] Phishing resistant MFA - HOW IT WORKS - Image diagram

Платформа Zero Trust от Cloudflare может последовательно применять многофакторную аутентификацию (MFA) FIDO2 на SaaS, размещаемых на собственных серверах и не-веб ресурсах.

  • Внедрите сервис ZTNA от Cloudflare, чтобы применять строгую контекстную проверку для доступа ко всем ресурсам вашей организации.
  • Усильте безопасность с помощью MFA, совместимой с FIDO2, что делает практически невозможным перехват или хищение учетных данных пользователей.
  • Выборочно применяйте строгую MFA, начиная с приложений, содержащих конфиденциальные данные. Не ограничивайтесь просто поддержкой MFA FIDO2, а начните требовать ее.
  • Обеспечьте широкое развертывание. Не все приложения изначально поддерживают MFA FIDO2. В качестве уровня агрегации сервис ZTNA от Cloudflare помогает развернуть ее на всех ресурсах.
См. справочник по архитектуре SASE
[ZT PMM] Phishing resistant MFA - HOW IT WORKS - Image diagram
Остановка SMS-фишинговой атаки в Cloudflare

Специалистам по сервисам безопасности Cloudflare необходимо было быстро справиться с фишинговой атакой, во время которой злоумышленники пытались собрать и использовать учетные данные, полученные от сотрудников, для доступа к Okta. И хотя злоумышленники смогли похитить учетные данные и попытались войти в систему, они не смогли преодолеть требование входа с использованием ключа безопасности, предусмотренное в реализации Cloudflare Zero Trust.

Требование пройти многофакторную проверку подлинности (MFA), совместимую с FIDO2, как и указать ключи безопасности, в рамках политик доступа Zero Trust для всех пользователей и приложений может усилить защиту от многоканальных фишинговых атак.

«Хотя злоумышленник попытался войти в наши системы с незаконно полученными учетными данными, он не смог обойти требование использовать аппаратный ключ.»

Готовы обсудить устойчивую к фишингу MFA?

Связаться с нами
ПОЧЕМУ CLOUDFLARE

Платформа connectivity cloud от Cloudflare восстанавливает контроль и мониторинг для ИТ-сред

Унифицированная платформа облачно-ориентированных сервисов Cloudflare позволяет реализовать модель безопасности Zero Trust с мощными возможностями многофакторной аутентификации (MFA), которые противодействуют фишинговым схемам.

network-scale
Компонуемая архитектура

Охватите разнообразные потребности в области безопасности и сетевого подключения благодаря широким возможностям совместимости и настраиваемым сетевым подключениям.

Lightning bolt icon
Производительность

Обеспечьте более высокое удобство использования благодаря глобальной сети, которая расположена примерно в 50 мс от ~95% пользователей Интернета.

Аналитическая информация об угрозах

Предотвращайте больше атак с помощью аналитической информации, собираемой в результате проксирования примерно 20 % Интернета и блокировки ~247 млрд угроз каждый день.

Унифицированный интерфейс

Сократите количество инструментов и усталость от оповещений, объединив все сервисы обеспечения безопасности гибридных рабочих мест в одном пользовательском интерфейсе.

Начало работы

Ресурсы

Решения

Сообщество

Поддержка

Компания

© 2025 Cloudflare, Inc.Политика конфиденциальностиУсловия использованияСообщить о проблемах с безопасностьюТоварный знак