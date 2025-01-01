Фишинг остается одним из наиболее распространенных видов угроз и зачастую является лишь первым шагом в более масштабной атаке. Внедрение многофакторной аутентификации (MFA), совместимой с FIDO2, в рамках подхода безопасности Zero Trust нейтрализует угрозу, исходящую от многоканального фишинга.
Избегайте уязвимостей других методов аутентификации. В отличие от одноразовых ПИН-кодов, многофакторная аутентификация (MFA) FIDO2 не может быть перехвачена злоумышленником. Широко внедряйте MFA — и требуйте ее внедрения — с помощью политик Zero Trust.
Дополните сервис своего поставщика удостоверений (или нескольких поставщиков) сетевым доступом с нулевым доверием (ZTNA), чтобы легко применять MFA FIDO2 для большего количества ресурсов.
Избегайте уязвимостей других методов аутентификации. В отличие от одноразовых ПИН-кодов, многофакторная аутентификация (MFA) FIDO2 не может быть перехвачена злоумышленником. Широко внедряйте MFA — и требуйте ее внедрения — с помощью политик Zero Trust.
Платформа Zero Trust от Cloudflare может последовательно применять многофакторную аутентификацию (MFA) FIDO2 на SaaS, размещаемых на собственных серверах и не-веб ресурсах.
Специалистам по сервисам безопасности Cloudflare необходимо было быстро справиться с фишинговой атакой, во время которой злоумышленники пытались собрать и использовать учетные данные, полученные от сотрудников, для доступа к Okta. И хотя злоумышленники смогли похитить учетные данные и попытались войти в систему, они не смогли преодолеть требование входа с использованием ключа безопасности, предусмотренное в реализации Cloudflare Zero Trust.
Требование пройти многофакторную проверку подлинности (MFA), совместимую с FIDO2, как и указать ключи безопасности, в рамках политик доступа Zero Trust для всех пользователей и приложений может усилить защиту от многоканальных фишинговых атак.
Унифицированная платформа облачно-ориентированных сервисов Cloudflare позволяет реализовать модель безопасности Zero Trust с мощными возможностями многофакторной аутентификации (MFA), которые противодействуют фишинговым схемам.
Охватите разнообразные потребности в области безопасности и сетевого подключения благодаря широким возможностям совместимости и настраиваемым сетевым подключениям.
Обеспечьте более высокое удобство использования благодаря глобальной сети, которая расположена примерно в 50 мс от ~95% пользователей Интернета.
Предотвращайте больше атак с помощью аналитической информации, собираемой в результате проксирования примерно 20 % Интернета и блокировки ~247 млрд угроз каждый день.
Сократите количество инструментов и усталость от оповещений, объединив все сервисы обеспечения безопасности гибридных рабочих мест в одном пользовательском интерфейсе.