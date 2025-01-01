Компания Werner Enterprises, являющаяся крупнейшим перевозчиком грузов в США, находится в центре взаимосвязанного альянса решений мирового класса для цепочек поставок. Компании необходимо было усилить защиту от фишинга для своего большого и рассредоточенного штата сотрудников, поскольку атаки стали более частыми и изощренными.

Werner внедрили решение Cloudflare Email Security для защиты электронной почты Microsoft 365, улучшения защиты мобильных и перемещающихся пользователей, а также для обеспечения более активн�ого подхода к борьбе с фишингом. Компания уменьшила количество вредоносных электронных писем и одновременно упростила управление.