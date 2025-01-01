Платформа connectivity cloud от Cloudflare предлагает автоматизированный многоуровневый подход к блокированию фишинговых угроз в электронной почте, SMS-сообщениях, социальных сетях, службах обмена мгновенными сообщениями и других приложениях для совместной работы.
Минимизируйте риск фишинга с помощью самых передовых решений для обнаружения, требующих минимальной настройки.
Сократите расходы с помощью единой полностью интегрированной платформы, которая позволяет предотвратить все случаи использования фишинга.
Получите немедленную защиту, сократив при этом время и усилия, необходимые для постоянного управления.
Используйте единую платформу безопасности Cloudflare, чтобы сначала защитить электронную почту, а затем включите дополнительные службы Zero Trust, чтобы расширить защиту от фишинга по всем каналам.
Быстро настраивайте уровень безопасности электронной почты, чтобы защитить наиболее важный канал, а затем с легкостью включайте комбинированные возможности в удобном для вас темпе.
Автоматически блокируйте атаки, направленные на компрометацию корпоративной электронной почты (BEC), вредоносные вложения и другие угрозы, связанные с электронной почтой, с помощью контекстного анализа на основе машинного обучения.
Внедрите условный доступ и защищенные от фишинга ключи безопасности FIDO2, которые являются последней линией защиты в случае хищения или компрометации учетных данных.
Оградите пользователей от целевых атак, при которых задействуются различные приложения для совместной работы, чтобы заставить пользователей переходить по искусно замаскированным ссылкам.
Компания Werner Enterprises, являющаяся крупнейшим перевозчиком грузов в США, находится в центре взаимосвязанного альянса решений мирового класса для цепочек поставок. Компании необходимо было усилить защиту от фишинга для своего большого и рассредоточенного штата сотрудников, поскольку атаки стали более частыми и изощренными.
Werner внедрили решение Cloudflare Email Security для защиты электронной почты Microsoft 365, улучшения защиты мобильных и перемещающихся пользователей, а также для обеспечения более активн�ого подхода к борьбе с фишингом. Компания уменьшила количество вредоносных электронных писем и одновременно упростила управление.
Унифицированная платформа Cloudflare для облачно-ориентированных служб безопасности и подключения позволяет бороться с фишингом в электронной почте, службах мгновенных сообщений, SMS-сообщениях, социальных сетях и других приложениях для совместной работы.
Охватите полный спектр требований к безопасности, используя широкие возможности совместимости и настраиваемые сервисы.
Обеспечьте защиту и поддержку сотрудников в любом месте с помощью глобальной сети, доступной примерно в 50 мс от 95 % пользователей Интернета.
Предотвращайте полный спектр кибератак с помощью данных, полученных в результате проксирования примерно 20 % Интернета и ежедневной блокировки миллиардов угроз.
Консолидируйте свои инструменты и рабочие процессы.