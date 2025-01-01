Cloudflare отмечена в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2024 года в категории «SASE от одного поставщика». Объявление >

Обеспечьте защиту от комбинированного фишинга с помощью Cloudflare

Внедрите многоуровневую защиту, которая не ограничивается вашей электронной почтой
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Платформа connectivity cloud от Cloudflare предлагает автоматизированный многоуровневый подход к блокированию фишинговых угроз в электронной почте, SMS-сообщениях, социальных сетях, службах обмена мгновенными сообщениями и других приложениях для совместной работы.

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ОТЛИЧИЯ CLOUDFLARE
Эффективная защита при минимальном вмешательстве администраторов

Минимизируйте риск фишинга с помощью самых передовых решений для обнаружения, требующих минимальной настройки.

Доллар
Большая консолидация за меньшие деньги

Сократите расходы с помощью единой полностью интегрированной платформы, которая позволяет предотвратить все случаи использования фишинга.

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Быстрое развертывание, простое управление

Получите немедленную защиту, сократив при этом время и усилия, необходимые для постоянного управления.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Внедрите полную комбинированную защиту с помощью единой платформы

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Используйте единую платформу безопасности Cloudflare, чтобы сначала защитить электронную почту, а затем включите дополнительные службы Zero Trust, чтобы расширить защиту от фишинга по всем каналам.

Прочтите краткое описание решения
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Развертывание и масштабирование без особых усилий

Быстро настраивайте уровень безопасности электронной почты, чтобы защитить наиболее важный канал, а затем с легкостью включайте комбинированные возможности в удобном для вас темпе.

Нейтрализация угроз, распространяющихся по электронной почте

Автоматически блокируйте атаки, направленные на компрометацию корпоративной электронной почты (BEC), вредоносные вложения и другие угрозы, связанные с электронной почтой, с помощью контекстного анализа на основе машинного обучения.

Предотвращение утечек данных вследствие кражи учетных данных

Внедрите условный доступ и защищенные от фишинга ключи безопасности FIDO2, которые являются последней линией защиты в случае хищения или компрометации учетных данных.

Prevent financial and identity theft icon
Блокировка атак, использующих ложные ссылки

Оградите пользователей от целевых атак, при которых задействуются различные приложения для совместной работы, чтобы заставить пользователей переходить по искусно замаскированным ссылкам.

Werner Enterprises борется с фишингом и повышает безопасность с помощью Cloudflare

Компания Werner Enterprises, являющаяся крупнейшим перевозчиком грузов в США, находится в центре взаимосвязанного альянса решений мирового класса для цепочек поставок. Компании необходимо было усилить защиту от фишинга для своего большого и рассредоточенного штата сотрудников, поскольку атаки стали более частыми и изощренными.

Werner внедрили решение Cloudflare Email Security для защиты электронной почты Microsoft 365, улучшения защиты мобильных и перемещающихся пользователей, а также для обеспечения более активного подхода к борьбе с фишингом. Компания уменьшила количество вредоносных электронных писем и одновременно упростила управление.

«После внедрения решения мы фиксируем на 50 % меньше вредоносных или подозрительных электронных писем, которые наши пользователи получают каждый день».

Готовы остановить комбинированный фишинг?

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ПОЧЕМУ CLOUDFLARE

Платформа connectivity cloud от Cloudflare упрощает защиту от комбинированного фишинга

Унифицированная платформа Cloudflare для облачно-ориентированных служб безопасности и подключения позволяет бороться с фишингом в электронной почте, службах мгновенных сообщений, SMS-сообщениях, социальных сетях и других приложениях для совместной работы.

Компонуемая архитектура

Охватите полный спектр требований к безопасности, используя широкие возможности совместимости и настраиваемые сервисы.

Производительность

Обеспечьте защиту и поддержку сотрудников в любом месте с помощью глобальной сети, доступной примерно в 50 мс от 95 % пользователей Интернета.

Аналитическая информация об угрозах

Предотвращайте полный спектр кибератак с помощью данных, полученных в результате проксирования примерно 20 % Интернета и ежедневной блокировки миллиардов угроз.

Security Shield Protection Icon
Унифицированный интерфейс

Консолидируйте свои инструменты и рабочие процессы.

Ресурсы

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Обзор предлагаемых решений

Узнайте, как Cloudflare обеспечивает полную защиту от фишинга как для сотрудников, так и для приложений с помощью инструментов безопасности электронной почты и сервисов Zero Trust.

Получить краткое описание решения
Solution brief - thumbnail
Аналитика

Узнайте, как заблаговременно защитить пользователей от фишинга, BEC-атак и атак на основе ссылок с помощью Cloudflare Email Security.

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Protecting GraphQL APIs from malicious queries - thumbnail
Аналитика

Выявляйте фишинговые атаки, которые обходят вашу текущую защиту электронной почты, — бесплатно и без негативного воздействия для ваших пользователей.

Запросите бесплатное сканирование
Аналитические данные Cloudflare
Обзор предлагаемых решений

Узнайте, как Cloudflare может снизить риски фишинга на основе ссылок с помощью средств защиты и контроля изоляции браузера.

Скачать описание решения
Solution brief - thumbnail
Пример использования

Узнайте, как специалисты Cloudflare предотвратили хитроумную фишинговую атаку на основе текстовых сообщений с помощью многофакторной аутентификации (MFA), при которой используются аппаратные ключи.

Читать практический пример
Blog thumbnail
Отчет

Рассмотрите основные модели атак на основе примерно 13 млрд электронных писем, обработанных Cloudflare за год.

Получить отчет
Обзор предлагаемых решений

Узнайте, как Cloudflare обеспечивает полную защиту от фишинга как для сотрудников, так и для приложений с помощью инструментов безопасности электронной почты и сервисов Zero Trust.

Получить краткое описание решения
Solution brief - thumbnail
Аналитика

Узнайте, как заблаговременно защитить пользователей от фишинга, BEC-атак и атак на основе ссылок с помощью Cloudflare Email Security.

Перейти на веб-страницу
Protecting GraphQL APIs from malicious queries - thumbnail
Аналитика

Выявляйте фишинговые атаки, которые обходят вашу текущую защиту электронной почты, — бесплатно и без негативного воздействия для ваших пользователей.

Запросите бесплатное сканирование
Аналитические данные Cloudflare
Обзор предлагаемых решений

Узнайте, как Cloudflare может снизить риски фишинга на основе ссылок с помощью средств защиты и контроля изоляции браузера.

Скачать описание решения
Solution brief - thumbnail
Пример использования

Узнайте, как специалисты Cloudflare предотвратили хитроумную фишинговую атаку на основе текстовых сообщений с помощью многофакторной аутентификации (MFA), при которой используются аппаратные ключи.

Читать практический пример
Blog thumbnail
Отчет

Рассмотрите основные модели атак на основе примерно 13 млрд электронных писем, обработанных Cloudflare за год.

Получить отчет
Обзор предлагаемых решений

Узнайте, как Cloudflare обеспечивает полную защиту от фишинга как для сотрудников, так и для приложений с помощью инструментов безопасности электронной почты и сервисов Zero Trust.

Получить краткое описание решения
Solution brief - thumbnail
Аналитика

Узнайте, как заблаговременно защитить пользователей от фишинга, BEC-атак и атак на основе ссылок с помощью Cloudflare Email Security.

Перейти на веб-страницу
Protecting GraphQL APIs from malicious queries - thumbnail
Аналитика

Выявляйте фишинговые атаки, которые обходят вашу текущую защиту электронной почты, — бесплатно и без негативного воздействия для ваших пользователей.

Запросите бесплатное сканирование
Аналитические данные Cloudflare
Обзор предлагаемых решений

Узнайте, как Cloudflare может снизить риски фишинга на основе ссылок с помощью средств защиты и контроля изоляции браузера.

Скачать описание решения
Solution brief - thumbnail
Пример использования

Узнайте, как специалисты Cloudflare предотвратили хитроумную фишинговую атаку на основе текстовых сообщений с помощью многофакторной аутентификации (MFA), при которой используются аппаратные ключи.

Читать практический пример
Blog thumbnail
Отчет

Рассмотрите основные модели атак на основе примерно 13 млрд электронных писем, обработанных Cloudflare за год.

Получить отчет

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