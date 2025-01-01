Защита данных

Компания Applied Systems хотела попробовать генеративный ИИ в своих рабочих процессах, но опасалась, что сотрудники будут отправлять конфиденциальные данные в инструмент ИИ.

Они решили использовать функцию удаленной изоляции браузера Cloudflare для мониторинга и управления процессом работы с данными в ИИ — в том числе ограничения загрузки, выгрузки и копирования/вставки. Так компании удалось найти оптимальный баланс между безопасностью и инновациями.