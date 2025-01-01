Защита данных

Cloudflare connectivity cloud помогает реализовать мониторинг и управление конфиденциальными данными в Интернете, SaaS-решениях, частных приложениях, а также инструментах ИИ и базах кода.
Унифицируйте мониторинг данных и элементы управления на одной платформе и в одной сети. Гибкие возможности отправки трафика для принудительного применения и множество практических способов развертывания.
Быстрое, надежное и единообразное применение средств управления данными благодаря проверке в один проход по всей глобальной сети.
Наши компонуемые сервисы отлично работают вместе, поэтому ваш бизнес сможет гибко расширить арсенал средств безопасности и подготовиться к новым рискам.
Компания Applied Systems хотела попробовать генеративный ИИ в своих рабочих процессах, но опасалась, что сотрудники будут отправлять конфиденциальные данные в инструмент ИИ.
Они решили использовать функцию удаленной изоляции браузера Cloudflare для мониторинга и управления процессом работы с данными в ИИ — в том числе ограничения загрузки, выгрузки и копирования/вставки. Так компании удалось найти оптимальный баланс между безопасностью и инновациями.
Унифицированная платформа Cloudflare для облачно-ориентированных возможностей сервисов безопасности и подключения является идеальной основой для защиты данных:
Обеспечьте соответствие для любого сценария использования благодаря полной программируемости API и настраиваемым на основе локации журналированию, маршрутизации, кэшированию и дешифрованию
Сохраните удобство использования благодаря проверке в один проход и сети, находящейся в 50 мс от 95 пользователей Интернета
Блокируйте больше угроз — известных и неизвестных — с помощью аналитической информации, собираемой в результате проксирования примерно 20 % Интернета и блокировки ~227 млрд угроз каждый день
Сократите количество инструментов и усталость от оповещений, объединив все сервисы обеспечения безопасности гибридных рабочих мест в одном пользовательском интерфейсе