Cloudflare расширяет встроенные средства безопасности для обеспечения простой и превентивной безопасности облачных сред. Анонс >

Защитите конфиденциальные данные с помощью решений Cloudflare

Усовершенствование мониторинга и упрощение процесса защиты с помощью унифицированных сервисов обеспечения безопасности
https://drive.google.com/drive/folders/1KlZQMhBqgg0P5lXhfSE4IkRMHnkGqK0m

Cloudflare connectivity cloud помогает реализовать мониторинг и управление конфиденциальными данными в Интернете, SaaS-решениях, частных приложениях, а также инструментах ИИ и базах кода.

https://drive.google.com/drive/folders/1KlZQMhBqgg0P5lXhfSE4IkRMHnkGqK0m
ОТЛИЧИЯ CLOUDFLARE
Упрощенное управление

Унифицируйте мониторинг данных и элементы управления на одной платформе и в одной сети. Гибкие возможности отправки трафика для принудительного применения и множество практических способов развертывания.

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Работа без помех

Быстрое, надежное и единообразное применение средств управления данными благодаря проверке в один проход по всей глобальной сети.

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Модернизируется вместе с изменением ваших потребностей

Наши компонуемые сервисы отлично работают вместе, поэтому ваш бизнес сможет гибко расширить арсенал средств безопасности и подготовиться к новым рискам.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Защита данных на базе глобальной платформы и сети

Защита данных
Cloudflare позволяет легко управлять средствами мониторинга и контроля служб DLP, CASB, ZTNA, SWG, удаленной изоляции браузера и почтовой безопасности на единой платформе.
  • Обнаружение и исправление неправильно настроенных общедоступных репозиториев (например, GitHub), которые могут привести к утечке кода. Обнаружение исходного кода в выгрузках/загрузках и реализация регулирующих механизмов.
  • Сканирование SaaS-приложений для обнаружения подозрительных действий, неправильных настроек и конфиденциальных данных. Исполнение предписаний по устранению рисков с помощью политик SWG.
  • Сканирование для поиска конфиденциальных данных в трафике и файлах, а также настройка политик блокировки с помощью DLP. Обнаружение теневых ИТ и управление ими. Безопасный доступ к данным в приложениях и ZTNA.
  • Запрет на копирование, вставку или ручной ввод конфиденциальных данных в средствах искусственного интеллекта, таких как ChatGPT.
Защита данных
Компания Applied Systems использует Cloudflare для защиты конфиденциальных данных в инструментах генеративного ИИ

Компания Applied Systems хотела попробовать генеративный ИИ в своих рабочих процессах, но опасалась, что сотрудники будут отправлять конфиденциальные данные в инструмент ИИ.

Они решили использовать функцию удаленной изоляции браузера Cloudflare для мониторинга и управления процессом работы с данными в ИИ — в том числе ограничения загрузки, выгрузки и копирования/вставки. Так компании удалось найти оптимальный баланс между безопасностью и инновациями.

«За последние несколько лет Cloudflare помогла нам укрепить средства управления безопасностью пользователей, приложений и сетей... В дальнейшем мы будем рады постоянным инновациям Cloudflare в области защиты данных, в частности их видению и плану развития таких услуг, как DLP и CASB».

Готовы обсудить ваши потребности в защите данных?

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ПОЧЕМУ CLOUDFLARE

Cloudflare Connectivity Cloud упрощает и ускоряет мониторинг и управление безопасностью данных

Унифицированная платформа Cloudflare для облачно-ориентированных возможностей сервисов безопасности и подключения является идеальной основой для защиты данных:

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Компонуемая архитектура

Обеспечьте соответствие для любого сценария использования благодаря полной программируемости API и настраиваемым на основе локации журналированию, маршрутизации, кэшированию и дешифрованию

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Интеграция

Сохраните удобство использования благодаря проверке в один проход и сети, находящейся в 50 мс от 95 пользователей Интернета

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Аналитическая информация об угрозах

Блокируйте больше угроз — известных и неизвестных — с помощью аналитической информации, собираемой в результате проксирования примерно 20 % Интернета и блокировки ~227 млрд угроз каждый день

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Унифицированный интерфейс

Сократите количество инструментов и усталость от оповещений, объединив все сервисы обеспечения безопасности гибридных рабочих мест в одном пользовательском интерфейсе

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