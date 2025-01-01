Попробуйте изоляцию браузера от Cloudflare

Оцените молниеносный и безопасный просмотр на периферии.
Бесклиентская веб-изоляция - Blog Image SVG -ZT PMM-
Традиционные сервисы удаленной изоляции браузера (RBI) могут быть медленными, требовательными к пропускной способности и неудобными для конечных пользователей. Browser Isolation от Cloudflare обеспечивает более быструю, простую и плавную работу — и теперь вы можете попробовать это сами.* Для демо не требуется никакой подписки, установки или потока пикселей.
Ознакомьтесь с изолированным браузером уже сегодня
Отправьте форму, используя рабочий адрес электронной почты, и начните использовать RBI за считанные секунды, выполнив три простых шага:
  • Получите подтверждение по электронной почте
  • Запросите одноразовый ПИН-код
  • Введите одноразовый ПИН-код
Воспользуйтесь преимуществами бесклиентского развертывания
Упростите обеспечение безопасного доступа к конкретным приложениям, веб-сайтам или вариантам использования подрядчиков. В изоляции браузера от Cloudflare используется подход на основе бесклиентского развертывания, который позволяет изолировать соединения с конкретными гиперссылками, не требуя какого-либо программного обеспечения для конечных точек.
Об изоляции браузера от Cloudflare
  • Запускает весь код на периферии, изолируя пользователей от недоверенного веб-контента и защищая данные от недоверенных пользователей и устройств.
  • Работает изначально на любой веб-странице в любом браузере.
  • Разработана для работы в локациях Cloudflare 335, поэтому веб-сеансы обслуживаются рядом с пользователями, что обеспечивает молниеносную скорость работы.
  • Изначально интегрирована со всеми периферийными сервисами безопасности Cloudflare (SSE) / сервисами Zero Trust.
*Демо-версия доступна для респондентов с легитимным рабочим адресом электронной почты, для организаций со 100 или более пользователями, а также для респондентов, работающих в ИТ-отделе или отделе безопасности.

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