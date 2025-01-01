Оцените молниеносный и безопасный просмотр на периферии.

Традиционные сервисы удаленной изоляции браузера (RBI) могут быть медленными, требовательными к пропускной способности и неудобными для конечных пользователей. Browser Isolation от Cloudflare обеспечивает более �быструю, простую и плавную работу — и теперь вы можете попробовать это сами.* Для демо не требуется никакой подписки, установки или потока пикселей.

Ознакомьтесь с изолированным браузером уже сегодня

Отправьте форму, используя рабочий адрес электронной почты, и начните использовать RBI за считанные секунды, выполнив три простых шага:

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Воспользуйтесь преимуществами бесклиентского развертывания

Упростите обеспечение безопасного доступа к конкретным приложениям, веб-сайтам или вариантам использования подрядчиков. В изоляции браузера от Cloudflare используется подход на основе бесклиентского развертывания , который позволяет изолировать соединения с конкретными гиперссылками, не требуя какого-либо программного обеспечения для конечных точек.

Об изоляции браузера от Cloudflare

Запускает весь код на периферии, изолируя пользователей от недоверенного веб-контента и защищая данные от недоверенных пользователей и устройств.

Работает изначально на любой веб-странице в любом браузере.

Разработана для работы в локациях Cloudflare 335, поэтому веб-сеансы обслуживаются рядом с пользователями, что обеспечивает молниеносную скорость работы.

Изначально интегрирована со всеми периферийными сервисами безопасности Cloudflare (SSE) / сервисами Zero Trust.

*Демо-версия доступна для респондентов с легитимным рабочим адресом электронной почты, для организаций со 100 или более пользователями, а также дл�я респондентов, работающих в ИТ-отделе или отделе безопасности.