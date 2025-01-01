Как Cloudflare обеспечивает безопасность на основе Zero Trust

Начните путь к безопасности на основе Zero Trust с экспертами по продуктам Cloudflare

Присоединяйтесь к экспертам по продуктам Cloudflare и узнайте, как мы применяем политики безопасности на основе Zero Trust для подключения и защиты пользователей, офисов и центров обработки данных — и все это на базе нашей обширной распределенной сети.

Шаг 1: Подключение к периферийной сети Cloudflare

Обеспечьте безопасное подключение к периферийной сети Cloudflare — с помощью политик безопасности Zero Trust, встроенных средств мониторинга и производительности, — чтобы снизить зависимость от подключений SD-WAN, MPLS и VPN.

Шаг 2. Защита пользователей

Предотвращайте утечки данных, вредоносное ПО и фишинговые атаки с помощью защиты браузеров и доступа к приложениям на основе Zero Trust .

Шаг 3. Обеспечение безопасности всех компонентов

После подключения к периферийной сети Cloudflare вы можете централизованно управлять политиками для проверки, фильтрации, изоляции и инспектирования всего трафика.

Начните уже сейчас

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Начните с решения Сетевой доступ с нулевым доверием (ZTNA) и обеспечьте всем своим пользователям более быстрый и более безопасный доступ ко всем корпоративным ресурсам.

Cloudflare for Teams — информационная панель, на которой показаны тренды, логины и так далее

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