Как Cloudflare обеспечивает безопасность на основе Zero Trust

Присоединяйтесь к экспертам по продуктам Cloudflare и узнайте, как мы применяем политики безопасности на основе Zero Trust для подключения и защиты пользователей, офисов и центров обработки данных — и все это на базе нашей обширной распределенной сети.
Обеспечьте безопасное подключение к периферийной сети Cloudflare — с помощью политик безопасности Zero Trust, встроенных средств мониторинга и производительности, — чтобы снизить зависимость от подключений SD-WAN, MPLS и VPN.
Предотвращайте утечки данных, вредоносное ПО и фишинговые атаки с помощью защиты браузеров и доступа к приложениям на основе Zero Trust .
После подключения к периферийной сети Cloudflare вы можете централизованно управлять политиками для проверки, фильтрации, изоляции и инспектирования всего трафика.
Начните с решения Сетевой доступ с нулевым доверием (ZTNA) и обеспечьте всем своим пользователям более быстрый и более безопасный доступ ко всем корпоративным ресурсам.