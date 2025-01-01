Просчет Black Basta: использование утечки из чатов злоумышленников

Обзор угроз – 17 марта 2025 г.

Содержание

Обзор

Cloudforce One углубленно анализирует TTP Black Basta

Как обезопасить себя

Индикаторы компрометации


Обзор

Black Basta, печально известная группа злоумышленников, использующих программы-шантажисты, связанная с преступными предприятиями Ryuk и Conti, оказалась разоблаченной, когда в канале Telegram обнаружилась утечка данных с ее сервера чата Matrix. На сервере чата, размещенном на домене bestplanes247[.]online, имела место утечка через пользователя, воспользовавшегося меткой ExploitWhisers. Файлы, подвергшиеся утечке, содержат документы JSON с подробным описанием временных меток, информации об отправителе и получателе, идентификаторах веток и содержании сообщений. Эти данные обеспечивают полезную аналитическую информацию об операциях группы, помогая идентифицировать ключевые учетные записи и домены, используемые ее членами.

Утечки данных чата не только дают представление о внутренней работе Black Basta, но и проливают свет на более широкую экосистему программ-шантажистов. Понимание того, как группа управляет этой экосистемой, дает ценную информацию о ее масштабах и возможностях, а также о различных методах, доступных для оценки ее эффективности и воздействия. Один из подходов заключается в анализе криптовалютных транзакций, приписываемых преступному предприятию. Кейтлин Мартин из аналитической компании Chainalysis, специализирующейся на блокчейне, подчеркнула именно этот момент в связи с утечкой данных Black Basta:

«Данные внутри и вне цепочки в подвергшихся утечке чатах Black Basta показывают, как группа полагается на различные веб-сервисы, сторонние сервисы и форумы даркнета для своей работы. Плата за эти сервисы не только со стороны Black Basta, но и других групп программ-шантажистов демонстрирует, в какой степени эти сервисы являются частью критически важной инфраструктуры экосистемы программ-шантажистов».

Изучая финансовые транзакции и операционные зависимости, исследователи могут лучше понять экосистему, в которой работают и поддерживают свою деятельность. эти группы.

Одним из ключевых аспектов этой экосистемы является то, как группировки злоумышленников, использующих программы-шантажисты, выбирают своих жертв. Безусловно, некоторые отрасли и регионы мира пострадали от этого непропорционально больше, однако, похоже, группировки, использующие программы-шантажисты, выбирают не конкретных жертв, а скорее выбирают их из пула уже скомпрометированных машин. Группировки злоумышленников, использующие программы-шантажисты, координируют свои действия с преступными группами, которые ежедневно заражают тысячи машин, а затем просматривают список скомпрометированных систем, чтобы определить, какие их них принадлежат преуспевающим компаниям.

Во многих случаях группировки, использующие программы-шантажисты, покупают первоначальный доступ к хостам жертв у брокеров, которые тщательно просматривают огромные коллекции учетных данных, торгующихся и продающихся на криминальных рынках и форумах. Эти учетные данные, собранные похитителями информации, такими как LummaC2, часто принадлежат учетным записям систем удаленного доступа, например, RDWeb, Citrix, и VPN в браузерах. Понимание данного процесса отбора подчеркивает важность надежной защиты учетных данных, сегментации сети и превентивного мониторинга угроз для предотвращения операций программ-шантажистов до того, как они перерастут в полномасштабные атаки.

До утечки Black Basta осуществила высокоэффективные операции с использованием программ-шантажистов, взломав многочисленные предприятия и нанеся миллионы долларов ущерба и уплаты выкупа. Утечки данных чата предоставляют информацию о тактиках, методах и процедурах (TTP) группы, обеспечивая мониторинг ее операций. Используя эти данные, Cloudflare отслеживала активность Black Basta и получала уникальную информацию об их инфраструктуре и методах атак. Организации могут использовать эту информацию, чтобы улучшить свое понимание группировок злоумышленников, использующих программы-шантажисты, такие как Black Basta, для улучшения своих средств защиты и заблаговременного прогнозирования их следующих действий, снижая риск стать жертвой будущих атак.

Cloudforce One углубленно анализирует TTP Black Basta

Когда Cloudforce One получила файл bestflowers.json, мы сначала перечислили всю инфраструктуру, упомянутую в чатах, сосредоточившись на тех из них, в отношении которых мы имели уникальную возможность мониторинга. В ходе этого процесса мы выявили методы, используемые Black Basta для упрощения эксфильтрации данных и скрыть свою удаленную инфраструктуру. Мы провели тщательный анализ этой инфраструктуры, чтобы оценить ее потенциальное воздействие. Наше расследование подтвердило, что многие из доменов, упомянутых в чатах, не использовались, что позволяет предположить, что они были превентивно созданы для операционных задач, которые так и не были реализованы.

Black Basta следовала последовательному процессу настройки учетных записей у поставщиков инфраструктуры. Участники группы регулярно делились данными о создании учетных записей в чате, включая имена, почтовые адреса и учетные данные для входа. Они использовали корпоративные домены для адресов электронной почты, а не бесплатные почтовые сервисы. При управлении своей инфраструктурой они подключались из самых разных сетей и непоследовательно полагались на сервисы анонимизации. Хотя их пароли были достаточно сложными, они часто использовали одни и те же пароли для нескольких учетных записей.

После завершения исследования инфраструктуры Black Basta мы внимательно изучили чаты, чтобы проанализировать их методы на предмет первоначального доступа, тактики пост-эксплуатации и стратегии переговоров. Black Basta активно использовала вредоносное ПО предшественников, такое как Qakbot, для внедрения на огромное количество машин по всему миру. После получения доступа они идентифицировали высокоценные мишени с помощью задач пост-эксплуатации, включая хорошо известные методы, такие как установка постоянных маяков, перечисление каталогов и повышение привилегий.

В некоторых случаях они взламывали системы, используя другие методы, которые включали учетные данные, собранные злоумышленниками. Cloudforce One обнаружила некоторые связанные учетные записи в коллекциях учетных данных, которые обменивались или бесплатно распространялись в каналах Telegram, предназначенных для журналов похитителей информации. Пример сообщения Telegram с использованием одной из таких скомпрометированных учетных записей приведен на рисунке ниже.

Использование Black Basta хищения учетных данных и вредоносного ПО подчеркивает взаимосвязанный характер экосистемы программ-шантажистов — экосистемы, которая процветает не только за счет первоначального доступа, но и за счет финансовой инфраструктуры, которая поддерживает ее операции. Выплата выкупа проходит через криптовалюту, в первую очередь биткойны. Утечки чатов содержат множество адресов криптовалюты, которые могут служить назначениями платежей, и их можно кластеризовать с другими адресами для анализа финансового следа и воздействия Black Basta.

Группа также использует криптовалюту при организации платежей за инфраструктуру, при этом запрашивающие стороны указывают сумму, а иногда предлагают несколько вариантов оплаты в криптовалюте. Это отражает практики, наблюдаемые во время утечек данных в чате Conti в 2022 году, когда члены команды регулярно просили руководителей осуществлять платежи в криптовалюте за виртуальные частные серверы, доменные имена и VPN-сервисы.

Как обезопасить себя

Многие журналы и блоги предлагают рекомендации по нейтрализации программ-шантажистов, но они часто не учитывают основные причины инцидентов. Группы, использующие программы-шантажисты, как правило, получают первоначальный доступ с помощью нескольких ключевых методов:

  • Хищение и перепродажа учетных данных: злоумышленники, похищающие информацию, собирают учетные данные удаленного доступа, которые затем продаются брокерам первоначального доступа. Эти брокеры, в свою очередь, продают их группировкам злоумышленников, использующих программы-шантажисты.

  • Развертывание вредоносного ПО предшественников: злоумышленники распространяют вредоносное ПО, такое как Qakbot и IcedID, в рамках широко распространенных спам-кампаний. Затем они идентифицируют с зараженных машин высокоценные мишени для программ-шантажистов. Злоумышленники часто доставляют это вредоносное ПО через вложения электронной почты со встроенными скриптами или ссылками на файлы, содержащие скрипты, которые загружают и выполняют вредоносный трафик.

  • Использование уязвимых периферийных устройств. Группировки злоумышленников, использующие программы-шантажисты, часто используют неисправленные уязвимости в межсетевых экранах, VPN-устройствах и сервисах обмена файлами для получения несанкционированного доступа. Многие инциденты с программами-шантажистами происходят из-за этих слабых мест.

Следуйте данным рекомендациям, чтобы снизить риск атак на основе программ-шантажистов:

  • Отключите пароли, хранящиеся в браузере. Компании, предоставляющие диспетчер паролей для организаций, должны запретить пользователям сохранять учетные данные в веб-браузерах.

  • Безопасные системы удаленного доступа. Требуйте многофакторную аутентификацию (MFA) для RDP, RDWeb, Citrix, VPN и других сервисов удаленного доступа, доступных через Интернет.

  • Информируйте пользователей о нелегитимном ПО. Нелегитимное ПО является основным источником атак для похитителей информации, которые собирают учетные данные, которые затем продаются брокерам первоначального доступа.

  • Осуществляйте тщательную фильтрацию вложений электронной почты. Блокируйте вложения, содержащие активное содержимое, например макросы или сценарии, чтобы предотвратить доставку вредоносного ПО.

  • Блокируйте рискованные офисные макросы. Предотвращайте выполнение макросов в документах Office, помеченных веб-меткой, что указывает на то, что они были загружены из Интернета.

  • Сообщайте о вредоносных действиях в сетях Cloudflare. При обнаружении подозрительной активности сообщайте об этом в Центр доверия Cloudflare.

Индикаторы компрометации

Следующий список доменов, извлеченный из журналов чата Black Basta, связан с вредоносным ПО и эксфильтрацией данных. Хотя некоторые из этих доменов были активны в прошлом, и их появление в будущем трафике маловероятно, ретроактивный анализ может помочь выявить любые исторические связи. Обнаружение прошлой активности, связанной с этими доменами, может указывать на связь вредоносного ПО с командным сервером.

Таблица включает некоторые из видимых доменов и IP-адресов, обнаруженных в чатах, подвергшихся утечке, но в ней представлена лишь выборка индикаторов Black Basta, отслеживаемых Cloudforce One. Полный список индикаторов, а также дополнительный практически полезный контекст см. на платформе событий угроз Cloudforce One.

О Cloudforce One

Миссия Cloudflare — способствовать развитию и совершенствованию Интернета. А более совершенный Интернет может существовать только при наличии «сил добра», которые выявляют, нейтрализуют и ослабляют злоумышленников, стремящихся подорвать доверие и искажать Интернет в целях личной или политической выгоды. Представляем Cloudforce One — всемирно известную специализированную команду Cloudflare, занимающуюся исследованием угроз, задачей которых является публикация сбора и анализа информации об угрозах, чтобы обеспечить командам безопасности необходимый контекст для принятия быстрых и уверенных решений. Мы выявляем атаки и нейтрализуем их с помощью уникальных аналитических данных, которых нет ни у кого другого.

Основой нашей прозрачности является глобальная сеть Cloudflare, одна из крупнейших в мире, которая охватывает около 20 % Интернета. Наши сервисы используются миллионами пользователей в каждом уголке Интернета, что обеспечивает нам беспрецедентный мониторинг глобальных событий, включая наиболее интересные атаки в Интернете. Такая выигрышная позиция позволяет Cloudforce One проводить разведку в режиме реального времени, блокировать атаки с момента их запуска и превращать аналитические данные в тактический успех.

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