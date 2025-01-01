Центр ресурсов для самообслуживания по партнерской агентской программе

Добро пожаловать в центр ресурсов по партнерской агентской программе Cloudflare, которая в настоящее время находится на стадии открытого бета-тестирования. Ваш универсальный ресурс по всем вопросам, связанным с партнерской агентской программой.
Не можете найти то, что ищете? Для получения дополнительной помощи вы можете обратиться по адресу agency@cloudflare.com.
[На английском] Справочник с ответами на часто задаваемые вопросы от наших агентов-партнеров.
[На английском] Краткий интерактивный обзор по использованию панели управления Tenant.
[На английском] Введение в продукты Cloudflare, тарифы и другая информация о бета-версии партнерской агентской программы.
[На английском] Пошаговое руководство по использованию Tenant API для предоставления учетных записей, ролей пользователей, доменов и подписок.
[На английском] Краткое пошаговое видео о том, как использовать Tenant API для предоставления учетных записей, ролей пользователей, доменов и подписок.
[На английском] Краткое руководство по добавлению способа оплаты в родительскую учетную запись.
[На английском] Руководство по переносу доменов или приобретению доменов с помощью регистратора доменов Cloudflare в качестве агента-партнера.