Центр ресурсов для самообслуживания по партнерской агентской программе

Добро пожаловать в центр ресурсов по партнерской агентской программе Cloudflare, которая в настоящее время находится на стадии открытого бета-тестирования. Ваш универсальный ресурс по всем вопросам, связанным с партнерской агентской программой.

Не можете найти то, что ищете? Для получения дополнительной помощи вы можете обратиться по адресу agency@cloudflare.com.

Руководство по внедрению

Часто задаваемые вопросы по агентской партнерской программе

[На английском] Справочник с ответами на часто задаваемые вопросы от наших агентов-партнеров.

Руководство по внедрению

Интерактивный обзор по панели управления Tenant

[На английском] Краткий интерактивный обзор по использованию панели управления Tenant.

Руководства по решениям и продуктам

Краткое введение в Cloudflare

[На английском] Введение в продукты Cloudflare, тарифы и другая информация о бета-версии партнерской агентской программы.

Руководство по внедрению

Руководство по Tenant API

[На английском] Пошаговое руководство по использованию Tenant API для предоставления учетных записей, ролей пользователей, доменов и подписок.

Видео

Обзор видео по Tenant API

[На английском] Краткое пошаговое видео о том, как использовать Tenant API для предоставления учетных записей, ролей пользователей, доменов и подписок.

Руководство по внедрению

Добавление способов оплаты

[На английском] Краткое руководство по добавлению способа оплаты в родительскую учетную запись.

Руководство по внедрению

Использование регистратора доменов в качестве агента-партнера

[На английском] Руководство по переносу доменов или приобретению доменов с помощью регистратора доменов Cloudflare в качестве агента-партнера.

