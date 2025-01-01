Давайте обсудим SSE или SASE для вашей организации

Сотрудничайте с экспертами Cloudflare и разработайте план разработки Zero Trust
  • Определение проблем существующей архитектуры: Оцените свою текущую архитектуру, чтобы выявить слабые места, уязвимости и факторы неэффективности.
  • Начните разрабатывать экономическое обоснование: Сформулируйте стратегическую ценность консолидации безопасности и/или модернизации сети.
  • Планирование миграции: Составьте пошаговое руководство по переходу от текущего состояния к желаемому.
  • Найдите отправную точку: установите приоритеты для ключевых вариантов использования и «быстрых результатов», чтобы вы могли начать реализовывать преимущества как можно быстрее.
Независимо от того, только начинаете ли вы или уже несколько лет находитесь в пути, Cloudflare может вам помочь.
Не совсем готовы к беседе в прямом эфире? Ознакомьтесь с нашей эталонной архитектурой SASE или просмотрите интерактивную демонстрацию Zero Trust
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Периферийный сервис безопасного доступа

Основные примеры использования

Cloudflare Zero Trust
  • Внедрение Zero Trust - Расширьте возможности или замените рискованные VPN, обезопасьте доступ подрядчиков или неуправляемых устройств, нейтрализуйте атаки программ-шантажистов, просматривайте и уменьшайте подверженность риску данных.
  • Модернизация сети - Упрощение подключения филиалов и переход от MPLS, сокращение или устранение DMZ, устранение повышенного доверия в локальной сети, ускорение подключения в случае слияний и поглощений.
  • Защита поверхности атаки - Предотвращение компрометации многоканального фишинга и корпоративной электронной почты, защита удаленных сотрудников, защита распределенных офисов, защита WAN. - Модернизируйте свои приложения - Защитите доступ к приложениям и передачу в облако, защитите привилегированный доступ, предотвратите утечки кода разработчика, защитите рабочие процессы DevOps.
  • Защитите свои данные где угодно - Упростите соблюдение правил конфиденциальности данных, управляйте теневыми ИТ, безопасно используйте генеративный искусственный интеллект, защищайте свои конфиденциальные данные.
Cloudflare Zero Trust

Платформа SASE и SSE

Cloudflare One Marketecture diagram
Проверка, фильтрация, изоляция, проверка на всех устройствах, которыми вы управляете, и даже на тех, которые вам не принадлежат.
  • Единая унифицированная компонуемая платформа для простоты настройки и эксплуатации.
  • Проверка в один проход для всего трафика для обеспечения последовательной и высокоскоростной защиты.
  • Многоточечное подключение для объединения сетевых функций и безопасности в одной плоскости управления.
  • 100% доступность по SLA для платных планов, которые может обеспечить только архитектура Anycast .
Cloudflare One Marketecture diagram
Признание аналитиков

Высокая оценка наших SASE/SSE от ведущих аналитиков отрасли

Gartner logo
Cloudflare отмечена в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2024 года в категории «SASE от одного поставщика»

Мы считаем, что такое признание является свидетельством надежности архитектуры Cloudflare «легкий филиал, тяжелое облако» и ее способности содействовать глобальным предприятиям, ориентированным на облачные технологии, в ускорении модернизации своих сетей.

Forrester logo
Cloudflare названа «Сильным игроком» согласно исследованию Forrester Wave™ в категории «Решения в области периферийного сервиса безопасности», 1-й кв. 2024 г.

Cloudflare получила наивысший балл по критерию «Глобальная сеть». Мы считаем, что это признание подтверждает нашу приверженность созданию SASE «надлежащим образом», объединяя сетевые сервисы и сервисы безопасности в компонуемом, программируемом облаке connectivity cloud.

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Cloudflare названа «Лидером» в отчете IDC MarketScape за 2024 год в категории «Периферийные сервисы доставки контента по всему миру»

IDC отмечает, что Cloudflare «уделяет особое внимание экосистеме разработчиков и стратегии инвестирования в новые технологии». Это признание подтверждает правильность нашего подхода, который заключается в том, чтобы помочь компаниям любого размера обеспечить простое и безопасное подключение к приложениям, пользователям и сетям по всему миру.

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