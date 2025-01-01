Мы считаем, что такое признание является свидетельством надежности архитектуры Cloudflare «легкий филиал, тяжелое облако» и ее способности содействовать глобальным предприятиям, ориентированным на облачные технологии, в ускорении модернизации своих сетей.
Cloudflare получила наивысший балл по критерию «Глобальная сеть». Мы считаем, что это признание подтверждает нашу приверженность созданию SASE «надлежащим образом», объединяя сетевые сервисы и сервисы безопасности в компонуемом, программируемом облаке connectivity cloud.
IDC отмечает, что Cloudflare «уделяет особое внимание экосистеме разработчиков и стратегии инвестирования в новые технологии». Это признание подтверждает правильность нашего подхода, который заключается в том, чтобы помочь компаниям любого размера обеспечить простое и безопасн�ое подключение к приложениям, пользователям и сетям по всему миру.