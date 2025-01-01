Защита именного домена для регистратора Cloudflare

Пользовательская защита домена (Custom Domain Protection) для Cloudflare Registrar, доступная в рамках плана Enterprise, защищает вашу организацию от взлома домена с помощью исключительно внеполосной проверки любых изменений в вашей учетной записи Registrar.
Когда злоумышленник захватывает домен, владелец больше не может контролировать содержимое сайта, электронную почту, средства VoIP или любые другие сервисы, использующие доменное имя. Это очень опасная угроза для бренда и репутации компании.
Один из способов захвата домена состоит в следующем: злоумышленник взламывает учетную запись регистратора и изменяет адрес сервера имен или любые другие регистрационные данные. Регистратор, думая, что изменения производит законный владелец, отправляет новую информацию в реестр.
Благодаря этой функции любые изменения в данных сервера имен или владельца домена обязательно проверяются и выполняются вручную. Cloudflare придерживается строгого протокола контроля изменений для всех запросов на перенос, чтобы гарантировать одобрение лю�бых изменений вашей организацией.
Офлайновое согласование запросов на изменение с участием нескольких утверждающих
Последовательное закрепление доменных имен на уровне регистратора и реестра
Настраиваемый процесс авторизации
Проверка правдоподобности для точности