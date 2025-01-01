Функция защиты от захвата домена

Защита именного домена для регистратора Cloudflare

Пользовательская защита домена (Custom Domain Protection) для Cloudflare Registrar, доступная в рамках плана Enterprise, защищает вашу организацию от взлома домена с помощью исключительно внеполосной проверки любых изменений в вашей учетной записи Registrar.

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Custom Domain Protection - Hero
Что такое захват домена?
Захваченный домен

Когда злоумышленник захватывает домен, владелец больше не может контролировать содержимое сайта, электронную почту, средства VoIP или любые другие сервисы, использующие доменное имя. Это очень опасная угроза для бренда и репутации компании.

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Скомпрометированный регистратор

Один из способов захвата домена состоит в следующем: злоумышленник взламывает учетную запись регистратора и изменяет адрес сервера имен или любые другие регистрационные данные. Регистратор, думая, что изменения производит законный владелец, отправляет новую информацию в реестр.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

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Custom Domain Protection - How it works

Благодаря этой функции любые изменения в данных сервера имен или владельца домена обязательно проверяются и выполняются вручную. Cloudflare придерживается строгого протокола контроля изменений для всех запросов на перенос, чтобы гарантировать одобрение любых изменений вашей организацией.

Custom Domain Protection - How it works

Функции безопасности

Наличие нескольких независимых офлайновых проверок останавливает попытки злоумышленников взломать учетную запись в регистраторе.

User Multi - Orange

Офлайновое согласование запросов на изменение с участием нескольких утверждающих

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Последовательное закрепление доменных имен на уровне регистратора и реестра

Настраиваемый процесс авторизации

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Проверка правдоподобности для точности

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