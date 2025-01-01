Cloudflare для медиа и развлечений

Обеспечение безупречного качества мультимедиа в глобальном масштабе — это спланированная работа: она требует не только быстрой и бесперебойной доставки контента, но и защиты медиа-ресурсов от вредоносного трафика.
Cloudflare позволяет средствам массовой информации и развлекательным организациям предоставлять сервисы мирового уровня, безопасные, быстрые и надежные.
Кибератака может замедлить работу медиаресурсов или даже полностью отключить их от Интернета. Сложные вредоносные боты могут незаметно подобраться к вашим объектам и нанести ущерб: они проводят скрапинг частного контента, захватывают учетные записи, крадут конфиденциальную информацию. Защитите свою глобальную аудиторию с помощью решений Cloudflare.
Специалисты Forrester выяснили, что наша платформа connectivity cloud обеспечила рентабельность инвестиций 238 % в течение трех лет благодаря увеличению производительности, повышению безопасности, усилению защиты и т. д.
Посетители веб-сайтов очень не любят, когда мультимедиа работает с задержками — в какой бы части света они ни находились и какое бы устройство ни использовали. Глобальная сеть Cloudflare Anycast и бессерверные технологии помогут вам обеспечить качество работы, которым будут довольны посетители.
Миллионы долларов, потраченные на создание медиа-бренда, могут быть потрачены впустую, если ваши веб-ресурсы недоступны и ваши клиенты не могут вас найти. Скорость сети не имеет значения, если ваш источник не работает или у вашего DNS-провайдера произошел сбой. Cloudflare гарантирует 100% бесперебойную работу и доступность ваших цифровых активов.