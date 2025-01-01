Cloudflare для медиа и развлечений

Обеспечьте быструю, безопасную и бесперебойную работу

Обеспечение безупречного качества мультимедиа в глобальном масштабе — это спланированная работа: она требует не только быстрой и бесперебойной доставки контента, но и защиты медиа-ресурсов от вредоносного трафика.

Cloudflare позволяет средствам массовой информации и развлекательным организациям предоставлять сервисы мирового уровня, безопасные, быстрые и надежные.

Модернизация сети: упростите свою сеть с помощью Cloudflare

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Защитите свои медиаресурсы

Безопасность мультимедиа

Кибератака может замедлить работу медиаресурсов или даже полностью отключить их от Интернета. Сложные вредоносные боты могут незаметно подобраться к вашим объектам и нанести ущерб: они проводят скрапинг частного контента, захватывают учетные записи, крадут конфиденциальную информацию. Защитите свою глобальную аудиторию с помощью решений Cloudflare.

Безопасность мультимедиа

Новое исследование Forrester: исследование Total Economic Impact™ об эффективности Cloudflare

Специалисты Forrester выяснили, что наша платформа connectivity cloud обеспечила рентабельность инвестиций 238 % в течение трех лет благодаря увеличению производительности, повышению безопасности, усилению защиты и т. д.

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Ускорьте свой контент

Ускорение мультимедиа

Посетители веб-сайтов очень не любят, когда мультимедиа работает с задержками — в какой бы части света они ни находились и какое бы устройство ни использовали. Глобальная сеть Cloudflare Anycast и бессерверные технологии помогут вам обеспечить качество работы, которым будут довольны посетители.

Ускорение мультимедиа

Обеспечьте 100% бесперебойную работу и доступность

Мультимедиа — надежность

Миллионы долларов, потраченные на создание медиа-бренда, могут быть потрачены впустую, если ваши веб-ресурсы недоступны и ваши клиенты не могут вас найти. Скорость сети не имеет значения, если ваш источник не работает или у вашего DNS-провайдера произошел сбой. Cloudflare гарантирует 100% бесперебойную работу и доступность ваших цифровых активов.

Мультимедиа — надежность

Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

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