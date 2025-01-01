Cloudflare Stream позволяет загружать, хранить, кодировать и транслировать видео по запросу без необходимости привлечения команды видеоэкспертов.
Платформа Cloudflare Stream автоматически обеспечивает низкую задержку и оптимальное разрешение видео для самых разных устройств, платформ и методов подключения.
Быстрая, надежная и единообразная доставка видео благодаря маршрутизации и проверке трафика в один проход в нашей глобальной сети.
В отличие от традиционных CDN-платформ для работы с видео, в Stream оплата начисляется по минутам просмотра, а не по общему количеству переданных байтов. Вы не платите за входящий трафик, вычислительные операции или исходящий трафик.
Cloudflare Stream доставляет видео по запросу — с широкой совместимостью — через единое облако connectivity cloud:
Компании PhonePe необходимо было улучшить доставку видео независимо от типов устройств пользователей, их местоположения и состояния сети.
Она использует Cloudflare Stream для доставки всего видео. Теперь клиенты компании получают быстрые и надежные мультимедийные возможности, которые побуждают их возвращаться.
Обеспечьте соответствие для любого сценария использования благодаря полной программируемости API и настраиваемым на основе локации журналированию, маршрутизации, кэшированию и дешифрованию
Сохраните удобство использования благодаря проверке в один проход и сети, находящейся в 50 мс от 95 пользователей Интернета
Блокируйте больше угроз с помощью встроенной системы безопасности, позволяющей блокировать ~190 млрд угроз ежедневно
Сократите количество инструментов и усталость от оповещений, объединив все службы безопасности удаленных сотрудников в одном пользовательском интерфейсе