Видео по запросу с Cloudflare

Создание высококачественного видео с меньшими затратами времени на разработку

Cloudflare Stream позволяет загружать, хранить, кодировать и транслировать видео по запросу без необходимости привлечения команды видеоэкспертов.

ОТЛИЧИЯ CLOUDFLARE
Оптимизированная доставка видео в требуемом масштабе

Платформа Cloudflare Stream автоматически обеспечивает низкую задержку и оптимальное разрешение видео для самых разных устройств, платформ и методов подключения.

cloudflare api
Видео-API, удобный для разработчиков

Быстрая, надежная и единообразная доставка видео благодаря маршрутизации и проверке трафика в один проход в нашей глобальной сети.

Прозрачные цены на единую платформу

В отличие от традиционных CDN-платформ для работы с видео, в Stream оплата начисляется по минутам просмотра, а не по общему количеству переданных байтов. Вы не платите за входящий трафик, вычислительные операции или исходящий трафик.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Видео по запросу на базе глобальной платформы и сети

Cloudflare Stream доставляет видео по запросу — с широкой совместимостью — через единое облако connectivity cloud:

  • Размещайте и доставляйте свои видео в глобальную сеть, которая охватывает более 330 городов по всему миру и находится в пределах миллисекунд от 95% пользователей Интернета
  • Stream автоматически обрабатывает видеокодеки, протоколы и многое другое для вас
  • Обеспечьте интеграцию с любым видеоплеером, поддерживающим HLS или DASH
  • Отслеживайте данные о количестве зрителей и закономерностях просмотра, чтобы определить стратегию в отношении видео
PhonePe использует Cloudflare для безупречной доставки видео

Компании PhonePe необходимо было улучшить доставку видео независимо от типов устройств пользователей, их местоположения и состояния сети.

Она использует Cloudflare Stream для доставки всего видео. Теперь клиенты компании получают быстрые и надежные мультимедийные возможности, которые побуждают их возвращаться.

«Раньше мы могли выбирать из трех битрейтов, но выбор был окончательным. Теперь Stream динамически меняет скорость, устраняет задержки и флуктуации и улучшает качество обслуживания клиентов».

ПОЧЕМУ CLOUDFLARE

Connectivity cloud от Cloudflare упрощает и оптимизирует доставку видео

Pull request icon
Компонуемая архитектура

Обеспечьте соответствие для любого сценария использования благодаря полной программируемости API и настраиваемым на основе локации журналированию, маршрутизации, кэшированию и дешифрованию

Wrench icon
Интеграция

Сохраните удобство использования благодаря проверке в один проход и сети, находящейся в 50 мс от 95 пользователей Интернета

Thought bubble icon
Аналитическая информация об угрозах

Блокируйте больше угроз с помощью встроенной системы безопасности, позволяющей блокировать ~190 млрд угроз ежедневно

Applications icon
Унифицированный интерфейс

Сократите количество инструментов и усталость от оповещений, объединив все службы безопасности удаленных сотрудников в одном пользовательском интерфейсе

