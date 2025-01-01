Создавайте собственные адреса электронной почты для своего домена и направляйте сообщения в предпочитаемый вами почтовый ящик — и все это без раскрытия вашего основного адреса электронной почты.
Средство Email Routing абсолютно конфиденциально. Cloudflare не хранит содержимое писем и не имеет к ним доступа. Мы используем обнаружение фишинга, чтобы предотвратить пересылку спама.
Возможность создавать собственные адреса и пересылать сообщения на ваш почтовый ящик предоставляется бесплатно. Записи DNS создаются автоматически и защищаются от случайных изменений.
Получите доступ к информации о количестве отправленных вам электронных писем, о том, были ли они пересланы или удалены, а также об успешной доставке в почтовый ящик назначения.
Направляйте письма в Cloudflare Workers, чтобы запрограммировать собственную логику для обработки вашей электронной почты.
Email Routing действует как интеллектуальный маршрутизатор на транспортном уровне, обрабатывая и изменяя конверт SMTP для доставки сообщения в конечный пункт назначения, сохраняя при этом исходные заголовки и текст в режиме реального времени.
Создавайте собственные адреса для разных целей, чтобы вам не приходилось сообщать свой личный электронный адрес каждый раз, когда нужно оформить подписку или обратиться в какую-либо компанию.
Назначайте адреса для каждого члена семьи и для конкретных целей, например адрес для оплаты коммунальных платежей.
Направляйте электронные письма для различных типов запросов, таких как продажи и поддержка, и легко контролируйте, кто получает эти сообщения.
Помощь частным лицам и организациям в упрощении работы с почтовыми ящиками