Cloudflare Email Routing (Маршрутизация электронной почты)

Бесплатный и конфиденциальный способ создания адресов электронной почты и управления ими
Cloudflare Email Routing — бумажные самолетики, символизирующие электронные письма, летят направо

Создавайте собственные адреса электронной почты для своего домена и направляйте сообщения в предпочитаемый вами почтовый ящик — и все это без раскрытия вашего основного адреса электронной почты.

Cloudflare Email Routing — бумажные самолетики, символизирующие электронные письма, летят направо
ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE EMAIL ROUTING
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Встроенные средства конфиденциальности и защиты от спама

Средство Email Routing абсолютно конфиденциально. Cloudflare не хранит содержимое писем и не имеет к ним доступа. Мы используем обнаружение фишинга, чтобы предотвратить пересылку спама.

Отсутствие платы и простая настройка

Возможность создавать собственные адреса и пересылать сообщения на ваш почтовый ящик предоставляется бесплатно. Записи DNS создаются автоматически и защищаются от случайных изменений.

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Расширенная аналитика

Получите доступ к информации о количестве отправленных вам электронных писем, о том, были ли они пересланы или удалены, а также об успешной доставке в почтовый ящик назначения.

Программируемая обработка электронной почты

Направляйте письма в Cloudflare Workers, чтобы запрограммировать собственную логику для обработки вашей электронной почты.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Эффективная маршрутизация электронной почты

Area 1 Email Security

Email Routing действует как интеллектуальный маршрутизатор на транспортном уровне, обрабатывая и изменяя конверт SMTP для доставки сообщения в конечный пункт назначения, сохраняя при этом исходные заголовки и текст в режиме реального времени.

Area 1 Email Security

Узнайте, как Cloudflare может превентивно обнаруживать и блокировать фишинговые атаки с помощью Cloud Email Security

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Основные примеры использования Email Routing

Инструмент Email Routing — самый простой способ создать любое необходимое количество адресов электронной почты, и сообщения будут перенаправляться в те почтовые ящики, которые уже есть у вас, у ваших родных или сотрудников вашей компании.

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Отдельные пользователи

Создавайте собственные адреса для разных целей, чтобы вам не приходилось сообщать свой личный электронный адрес каждый раз, когда нужно оформить подписку или обратиться в какую-либо компанию.

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Семьи

Назначайте адреса для каждого члена семьи и для конкретных целей, например адрес для оплаты коммунальных платежей.

Организации

Направляйте электронные письма для различных типов запросов, таких как продажи и поддержка, и легко контролируйте, кто получает эти сообщения.

Помощь частным лицам и организациям в упрощении работы с почтовыми ящиками

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Получите Cloudflare Email Routing для своей компании

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