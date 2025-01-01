Cloudflare Calls

Разрабатывайте аудио- и видеоприложения в реальном времени.
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Обеспечивайте высокую надежность серверной части для сервисов WebRTC, используя управляемый сервер TURN и SFU-серверы (SFU).

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ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE CALLS
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Повышение производительности

Максимально уменьшите задержку при реализации WebRTC через нашу сеть Anycast.

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Глобальное масштабирование

Автоматически масштабируйте объем звонков и число глобальных WebRTC-подключений без региональных ограничений.

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Беспрепятственная работа с NAT и межсетевыми экранами

Управляемый сервис TURN, работающий на базе 335 местоположений, позволяет подключаться и общаться даже через NAT и межсетевые экраны.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Глобально распределенные серверы TURN и SFU

Cloudflare Calls - How it works - diagram

Cloudflare Calls предлагает глобальный сервер TURN и SFU, что упрощает создание приложений, работающих в реальном времени и требующих быстрого и надежного подключения. Используя Anycast, сервис автоматически подключает ваших пользователей к ближайшей точке присутствия, которые есть более чем в 335 городах.

Cloudflare Calls - How it works - diagram

Как создать приложение для видеозвонков на базе Calls

Посмотреть эталонную архитектуру

Основные примеры использования Calls
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Общение в реальном времени

Общайтесь друг с другом, ведите совместную работу и быстро делитесь информацией через Интернет.

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Управляемый сервис TURN

Обеспечьте передачу трафика между WebRTC-клиентами и SFU-серверами через NAT и межсетевые экраны.

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RealtimeKit

Build and scale real-time WebRTC applications on global infrastructure with SDKs for seamless client-side integration.

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Цены на Calls

Бесплатные планы

Платные планы

Передача данных к клиенту

1000 ГБ в месяц

1000 ГБ в месяц бесплатно, затем 0,05 долл. за каждый использованный ГБ

Передача данных от клиента

Free

Free

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