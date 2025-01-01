Украинская розничная компания «Таврия В» добилась более эффективной защиты от фишинга с меньшими затратами времени и усилий, используя Cloudflare

Основанная в 1992 году, «Таврия В» является одной из крупнейших розничных компаний Украины, в которой работает около 4500 сотрудников по всей стране. Обширное портфолио компании включает в себя торговые центры, супермаркеты, магазины товаров для дома, рестораны, пекарни, швейные производства, бутики класса люкс, службу доставки, интернет-магазин tavriav.ua и многое другое.

Магазины «Таврия В» стремятся гарантировать высокий уровень обслуживания с доступом к высококачественным товарам по доступным ценам. Супермаркеты ком�пании также упрощают доступ покупателей к услугам социальной инфраструктуры, таким как возможность использовать баллы для оплаты коммунальных услуг, обмена валюты, химчистки, аптек и платежных терминалов.

Снижение рисков и оптимизация технологической производительности имеют решающее значение для дальнейшего успеха «Таврия В». Чтобы ускорить цифровую трансформацию, предотвратить рост эксплойтов уязвимости нулевого дня (zero-day), и адаптироваться к меняющимся требованиям нормативного соответствия, сотрудники компании искали более эффективные решения для обеспечения кибербезопасности — в идеале с минимальными необходимыми ресурсами для администрирования ИТ.

Проблема: спам, мошенничество с электронной почтой и фишинг обходят собственные облачные средства безопасности электронной почты

Microsoft 365 предоставляет собственные функции, которые обеспечивают основные возможности защиты электронной почты и данных. Однако, по опыту «Таврии В», злоумышленники продолжают развивать свои тактики, чтобы обойти традиционные фильтры электронной почты. Несмотря на использование встроенной защиты электронной почты Microsoft, корпоративные почтовые ящики «Таврии В» подверглись неприемлемому уровню спама, мошенничества с электронной почтой и фишинговых атак.

«Помимо влияния на безопасность, это повлияло на работу ИТ-инфраструктуры «Таврии В», — объясняет Сергей Ярощук, старший системный администратор, отвечающий за управление ИТ-инфраструктурой «Таврии В». — Это повлияло не только на рабочую нагрузку на ИТ-специалистов, ответственных за администрирование этой инфраструктуры и обработку отзывов сотрудников».

Компании требовалось специальное решение по борьбе с фишингом для защиты своих сотрудников. «Для нас автоматизированная защита электронной почты является ключевым аспектом информационной безопасности, — отмечает Ярощук. — Защита бизнеса с минимальными административными ресурсами — залог успешной и эффективной кибербезопасности любого бизнеса».

После длительного процесса закупок (совместно с украинским ИТ-партнером, компанией Amperrio) и тестирования решений разных поставщиков, таких как FortiMail от Fortinet, «Таврия В» обнаружила, что Cloudflare Email Security отвечает всем ее требованиям.

Лучшие в своем классе средства безопасности электронной почты блокируют фишинговые атаки из облачных почтовых ящиков

Cloudflare теперь дополняет Microsoft 365 для «Таврии В», чтобы без особых усилий блокировать и изолировать целевые фишинговые угрозы, такие как вредоносное ПО, распространяемое по электронной почте, компрометация корпоративной электронной почты и атаки на основе ссылок.

Cloudflare автоматически блокирует фишинговые угрозы, оценивая широкий спектр поведенческих атрибутов, паттернов написания, индикаторов тональности и контекста сообщения, чтобы определить подлинность отправителя. Модели угроз Cloudflare на основе машинного обучения и обширный сбор и анализ сетевой информации также обеспечивают эффективное оружие против сложных угроз, которым удается преодолевать другие решения.

«После перехода на средства защиты электронной почты от Cloudflare мы перехватили в четыре раза больше вредоносных электронных писем по сравнению с тем, когда мы использовали только встроенную защиту электронной почты Microsoft, — отмечает Ярощук. — Сотрудники перестали сообщать о вредоносных электронных письмах».

Он добавляет: «Мы используем Cloudflare Email Security почти год, и я могу сказать, что в настоящее время у нас нет проблем с фишингом. Cloudflare блокирует 100 % фишинговых атак».

Быстрая, высокоавтоматизированная защита от фишинга, снижающая нагрузку на ИТ-специалистов

«Таврия В» обнаружила, что решение Cloudflare для защиты электронной почты оказалось простым в развертывании и обеспечивалось необходимым высокоавтоматизированным управлением ИТ.

Описывая процесс покупки, Ярощук отмечает: «Мы протестировали лучшие решения в своем сегменте, но они не отвечали нашим потребностям ни с точки зрения администрирования и настройки, ни с точки зрения производительности. Cloudflare Email Security отвечало всем нашим требованиям». Он добавляет: «Это простое в использовании и надежное решение, которое защищает вашу инфраструктуру электронной почты».

Например, в отличие от �других протестированных решений, «Таврия В» не отвлекалась на ложные срабатывания. «При тестировании решений конкурентов наблюдался определенный процент ложных срабатываний. С Cloudflare же мы вообще не отмечали этого», — объясняет Ярощук.

За счет использования решения, практически не требующего настройки, организации, подобные Tavria V, могут добиться более эффективной защиты от фишинга, тратя меньше времени и усилий на постоянное управление средствами безопасности.

«Простота использования и настройки — одно из ключевых преимуществ системы безопасности электронной почты от Cloudflare, — поясняет Ярощук. — Некоторые решения конкурентов имеют набор интересных функций, но их настройка и последующая корректировка требуют гораздо больше времени и человеческих ресурсов».

В целом, Ярощук делает вывод: «Благодаря Cloudflare, «Таврия В» смогла полностью защитить корпоративную электронную почту в кратчайшие сроки».