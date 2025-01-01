Блокировка ботов и нейтрализация попыток фишинга: розничная сеть Корзинка повысила кибербезопасность с помощью Cloudflare

Корзинка — крупнейшая сеть розничных супермаркетов в Узбекистане. С 1996 года сеть Корзинка, в которой работает более 8500 человек в 150 полноформатных магазинах и местных филиалах, обеспечивает потребителям по всему Узбекистану удобный доступ к свежим и высококачественным товарам общего потребления.

Являясь крупнейшим розничным предприятием в стране и первой сетью современных продуктовых магазинов в Узбекистане, Корзинка известна своим первоклассным обслуживанием клиентов, внимательным подходом к подбору ассортимента и поставщиков, а также хорошо организованными современными магазинами.

Задача: поддержание доверия клиентов и защита увеличивающегося портфолио веб-приложений от автоматических атак

Добившись успеха в сфере традиционных супермаркетов, Корзинканедавно поставила перед собой цель создать полный спектр услуг электронной коммерции и доставки на дом. Однако по мере роста онлайн-предложений розничной компании росла и ее подверженность рискам кибербезопасности. Чтобы обеспечить доверие и безопасность своих клиентов, Корзинка стремилась укрепить защиту своих общедоступных веб-приложений от автоматических ботов, DDoS-атак и других онлайн-угроз.

«Мы стратегически развиваем свое присутствие в Интернете и создаем веб-приложения для доставки еды и аналогичные сервисы онлайн-доставки, — пояснил Александр Зорин, директор по информационным технологиям и безопасности сети Корзинка. — Наличие наших сервисов в Интернете накладывает на нас обязательства по обеспечению их стабильности и безопасности, которые мы также реализуем, приобретая продукты Cloudflare».

Чтобы повысить защиту и беспрепятственно ускорить такой рост, Корзинка обратилась к Cloudflare с конкретными целями:

Обезопасить свою цифровую инфраструктуру для поддержки развития сервисов и приложений онлайн-доставки компании

Уменьшить риски фишинга и повысить безопасность своих систем электронной почты

Оптимизировать процесс соблюдения нормативных требований и сертификации ISO 27001

«Мы выбрали Cloudflare, поскольку это всемирно известный поставщик с международной репутацией, который предложил нам комплекс всех необходимых решений по информационной безопасности, — сказал Александр Зорин. — Cloudflare предложила масштабируемые и простые в использовании решения».

Решение: блокировка автоматических атак в connectivity cloud для защиты увеличивающегося портфолио общедоступных приложений

Обратившись к Cloudflare, Корзинка запустила пилотный проект по оценке сервисов безопасности приложений Cloudflare. Специалисты Корзинки сразу оценили изначальную простоту настройки, отметив «сопровождение со стороны компетентных специалистов Cloudflare, которое помогают обучить �необходимым навыкам сотрудников на местах и решить все вопросы по настройке».

В ходе пилотного проекта Корзинка подверглась серии автоматических атак на свои онлайн-приложения, но решение от Cloudflare было уже внедрено и обеспечивало защиту этих приложений и конфиденциальных данных, поддержание доступности и сохранение доверия пользователей.

С учетом положительного опыта пилотного проекта, Корзинка решила внедрить полный спектр сервисов приложений Cloudflare, включая Межсетевой экран веб-приложений (WAF)), управление ботами и защиту от DDoS-атак.

«В процессе тестирования Cloudflare обнаружила и нейтрализовала серию реальных атак на наши веб-приложения, без особых усилий защитив затронутые веб-ресурсы, — отметил Александр Зорин. — Поскольку Cloudflare защищает наши общедоступные приложения, мы уверены, что данные наших клиентов в безопасности».

Безопасность веб-сайтов и электронной почты с Cloudflare для многоканальной защиты

Следующей проблемой безопасности, которую удалось решить этой розничной компании, стала защита от фишинга, в частности, блокирование растущего числа усовершенствованных эксплойтов, исходящих из электронной почты, которые компания наблюдала по мере расширения своего цифрового присутствия.

«Одно из наших главных опасений заключается в том, что социальная инженерия может скомпрометировать кого-либо из сотрудников компании, имеющих доступ к конфиденциальной финансовой информации», — сказал Александр Зорин.

Используя Cloud Email Security от Cloudflare, Корзинка защищает свои почтовые ящики Microsoft Office 365 от компрометации корпоративной электронной почты (BEC), опасных ссылок, вредоносного ПО и других угроз фишинга. В качестве дополнения к встроенным средствам управления электронной почтой Microsoft Корзинка внедрила высокоэффективную автоматизированную систему защиты электронной почты от Cloudflare, которая использует анализ контента на основе искусственного интеллекта и машинного обучения для нейтрализации целевых атак, которые часто обходят традиционные фильтры.

«После того как мы усилили безопасно�сть Microsoft 365 с помощью Cloudflare, мы заметили значительное снижение вредоносного почтового трафика», — отметил Александр Зорин.

Чтобы повысить защиту от фишинга, Корзинка также внедрила решения Cloudflare для фильтрации DNS среди своих удаленных и офисных пользователей. Эти фильтры блокируют доступ сотрудников к известным опасным или подозрительным доменам и IP-адресам в Интернете, включая те, которые используются для фишинга учетных данных, доставки программ-шантажистов и утечки данных. Внедрение фильтрации DNS позволило Корзинке обеспечить единообразные средства контроля и возможности мониторинга для снижения рисков в Интернете и каналах электронной почты.

«Защита веб-сайтов и электронной почты Cloudflare помогает нам предотвратить фишинг по нескольким каналам и нейтрализует многие из наших основных проблем, связанных с финансовой безопасностью и хищением данных», — сказал Александр Зорин.

По оценкам Александра Зорина, ежемесячно Корзинка устраняет более 2000 угроз, связанных с электронной почтой.

Устранение препятствий на пути к ISO 27001

Помимо предотвращения угроз, Cloudflare помогает сети Корзинка достичь своих целей по обеспечению соответствия требованиям по мере расширения спектра онлайн-услуг. Созданная для обеспечения соответствия международным стандартам в отношении управления информационной безопасностью (ISM) и помощи клиентам в достижении оптимальных процессов управления рисками, нативная система соответствия нормативным требованиям от Cloudflare ускоряет для сети Корзинка получение необходимых сертификатов.

«С учетом того, что мы развиваем собственные внутренние процессы и основное внимание уделяем своевременному обновлению своих политик информационной безопасности, Cloudflare является одним из поставщиков, помогающих нам достичь нашей цели, — добавил Александр. — Мы рассчитываем получить сертификат ISO 27001 к 4-му кварталу этого года».

Использование Cloudflare CDN уже позволило сети Корзинка разгрузить 86 % своего статического контента и добиться экономии в среднем 1,2 ТБ каждые 30 дней. Опираясь на этот успех, Корзинка уже работает над внедрением еще большего количества решений Cloudflare. Насчитывая более 320 точек присутствия в более чем 120 странах глобальной сети (включая столицу Узбекистана Ташкент), Корзинка особенно заинтересована в использовании сервисов обеспечения производительности Cloudflare для ускорения приложений, улучшения мобильной доставки и обеспечения еще более высокой доступности своих интернет-ресурсов.

«Мы планируем провести совместную работу с командой Cloudflare по дальнейшей оптимизации наших текущих конфигураций и изучению новых вариантов использования, — сказал Александр Зорин. — Мы затронули лишь малую часть, выполнив около 60 % того объема, добиться которого нам может помочь Cloudflare».