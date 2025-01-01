Безопасная цифровая модернизация для мировых банков

С решениями от Cloudflare банки могут предлагать надежные и безопасные цифровые продукты, соблюдая при этом требования к суверенитету данных, нормативные требования и требования к устойчивости, что обеспечивает внедрение инноваций и операционную эффективность.

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Повышенная безопасность в условиях расширенного ландшафта угроз

Cloudflare обеспечивает надежную защиту от постоянно меняющихся угроз, включая уязвимости веб-ресурсов, API-интерфейсов и сетей, используя самые современные инструменты шифрования и решения для обнаружения и реагирования на угрозы на основе искусственного интеллекта.

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Современная разработка приложений и внедрение инноваций в облачной среде

Активно проводите цифровую модернизацию, обеспечивая безопасную разработку облачных приложений, внедряя передовые технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения качества обслуживания клиентов.

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Устойчивость и производительность в любом масштабе

Обеспечьте максимальную отказоустойчивость и производительность сети с глобальным охватом, соблюдая при этом требования к суверенитету данных, для повышения качества обслуживания клиентов.

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Оптимизированное соблюдение нормативных требований

Обеспечьте соблюдение общемировых нормативных требований, таких как PCI, GDPR, DORA и NIS2, чтобы соответствовать всем нормам, а также защищать конфиденциальные данные и обеспечивать эффективность работы.

Трансформация банковских операций с помощью безопасных, масштабируемых и соответствующих требованиям
цифровых решений

Защита от новых угроз кибербезопасности

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Банки сталкиваются с меняющимся ландшафтом угроз и более строгими нормативными требованиями. Расширенный сбор и анализ информации об угрозах и аналитика в режиме реального времени помогают банкам заблаговременно защищать цифровые ресурсы. Мы обеспечиваем непревзойденный мониторинг, обслуживая и анализируя 20 % мирового веб-трафика. Это позволяет нам ежедневно блокировать сотни миллиардов угроз и защищать вашу цифровую среду. Кроме того, мы помогаем вам защититься от наиболее распространенных источников утечки данных, блокируя программы-шантажисты, фишинг и теневые ИТ с помощью нашей системы безопасности Zero Trust. Мы также защищаем от атак на веб-приложения или цепочки поставок с помощью самых современных инструментов шифрования, блокировки DDoS-атак и защиты на стороне клиента.

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Внедряйте инновации с помощью разработки современных облачных приложений

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Ускорьте наступление цифрового будущего и внедрение инноваций с помощью разработки современных приложений в облаке. С уверенностью интегрируйте искусственный интеллект, машинное обучение и аналитику больших данных в свои операции, обеспечивая персонализированные услуги и оптимизируя процессы. Модернизируйте основные системы и внедряйте новые финансовые продукты, такие как цифровые кошельки, повышая вовлеченность клиентов во всех точках соприкосновения.

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Banking, Digital Banking, web browser, API, card, finance, laptop - illustration

Непревзойденная устойчивость, производительность и глобальный охват

Network Performance Update

Обеспечьте отказоустойчивость и высокую эффективность своих операций благодаря пропускной способности сети 280 Тбит/с и соединениям с низкой задержкой (~50 мс у 95 % пользователей Интернета). Реализуйте глобальное резервирование с помощью нашего метода сетевой маршрутизации Anycast, который позволяет нескольким серверам запускать все наши сервисы, используя один и тот же IP-адрес и перенаправляя запросы на ближайший из них. Обеспечьте поддержку требований двух поставщиков с помощью нашей активной/резервной защиты сетевого трафика L3, работающей с несколькими поставщиками. Такая устойчивость сети гарантирует стабильное и надежное обслуживание даже на пике трафика, благодаря чему ваши клиенты смогут получить доступ без каких-либо перебоев.

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Network Performance Update

Обеспечение соответствия общемировым нормативным требованиям

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Обеспечьте соблюдение важнейших нормативных требований, таких как PCI DSS 4.0, GDPR, DORA и NIS2. Подход к обеспечению безопасности Zero Trust предусматривает бескомпромиссную идентификацию личности и строгий контроль доступа, а решения для безопасности приложений, надежное шифрование и маскировка данных защищают конфиденциальную информацию. Мы поможем вам всегда быть готовыми к аудиту, минимизировать риски и обеспечить постоянное соблюдение нормативных требований.

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Address compliance with global regulations - Illustration
Сохранение клиентов, снижение рисков и улучшение времени отклика
с помощью connectivity cloud от Cloudflare
49 %

Сохранение клиентов благодаря производительности приложений вплоть до 49 %1

50 %

Сокращение рисков в отношении политик и соответствия нормативным требованиям до 50 %2

75 %

Сокращение времени реагирования на DDoS-атаки до 75 %3

Признание аналитиков
Cloudflare отмечена в отчете Gartner® Magic Quadrant™ в категории SSE

Мы считаем, что такое признание является свидетельством надежности архитектуры Cloudflare «легкий филиал, тяжелое облако» и ее способности содействовать глобальным предприятиям, ориентированным на облачные технологии, в ускорении модернизации своих сетей.

Cloudflare названа лидером в рейтинге The Forrester Wave™ в номинации «Платформы периферийных разработок», 4-й кв. 2023 г.

Компания Forrester Research, Inc оценила наиболее значимых поставщиков на рынке платформ периферийных разработок по 33 категориям, среди которых удобство для разработчиков, безопасность, а также гибкость и прозрачность ценообразования.

Cloudflare признана лидером в рейтинге GigaOm Radar за 2024 г. в категории «CDN»

Cloudflare была названа лидером и поставщиком, опережающим средние значения по рынку, в отчете GigaOm Radar 2024 по сетям CDN. В отчете GigaOm Radar рассматривались решения девятнадцати поставщиков, расположенные по ряду концентрических колец, и те, которые располагались ближе к центру, считались имеющими более высокую общую ценность.

Компания SoFi борется с вредоносным трафиком с помощью решений Cloudflare

Столкнувшись с постоянной угрозой кибератак, в 2018 году специалисты по безопасности компании SoFi начали поиск межсетевого экрана веб-приложений (WAF) для своих сетей. Им требовалось простое в использовании решение, которое не только блокировало бы вредоносный трафик, но и совершенствовалось бы с течением времени по мере возникновения новых угроз.

Используя межсетевой экран WAF от Cloudflare, инженеры SoFi практически не тратили время на создание и внедрение наборов детальных правил и смогли сократить вредоносный трафик более чем на 60 % при существенно низком показателе ложных срабатываний.


Что нас больше всего удивило, так это то, что межсетевой экран WAF от Cloudflare оказался настолько простым и интуитивно понятным в использовании. Нашим инженерам практически не потребовалось времени, чтобы освоиться. Проблемы, на решение которых у других поставщиков облачных услуг уходили дни, с Cloudflare они решаются всего за несколько часов. Теперь мы расширили использование линейки продуктов Cloudflare. Интеграция со всеми решениями Cloudflare прошла абсолютно гладко и беспроблемно».

Нам доверяют 35 % компаний из списка Fortune 500

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Источники:

  1. TechValidate от Survey Monkey, Исследование TechValidate о Cloudflare
  2. Там же
  3. Там же

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