Банки сталкиваются с меняющимся ландшафтом угроз и более строгими нормативными требованиями. Расширенный сбор и анализ информации об угрозах и аналитика в режиме реального времени помогают банкам заблаговременно защищать цифровые ресурсы. Мы обеспечиваем непревзойденный мониторинг, обслуживая и анализируя 20 % мирового веб-трафика. Это позволяет нам ежедневно блокировать сотни миллиардов угроз и защищать вашу цифровую среду. Кроме того, мы помогаем вам защититься от наиболее распространенных источников утечки данных, блокируя программы-шантажисты, фишинг и теневые ИТ с помощью нашей системы безопасности Zero Trust. Мы также защищаем от атак на веб-приложения или цепочки поставок с помощью самых современных инструментов шифрования, блокировки DDoS-атак и защиты на стороне клиента.