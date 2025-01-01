Cloudflare Turnstile

Инструмент проверки для замены CAPTCHA
Animation of Cloudflare's free CAPTCHA alternative

Избавьтесь от утомительного ввода символов CAPTCHA с помощью простого фрагмента бесплатного кода. Cloudflare Turnstile подтверждает реальность веб-посетителей и блокирует нежелательных ботов, не замедляя работу веб-сайтов для реальных пользователей.

Animation of Cloudflare's free CAPTCHA alternative
ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE TURNSTILE
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Удобство для пользователей

Вашим пользователям больше не придется тратить время и силы на решение визуальных головоломок. Turnstile работает прозрачно, подтверждая реальность пользователей.

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Повышенная конфиденциальность

В отличие от некоторых сервисов CAPTCHA, Turnstile никогда не собирает данные для таргетинга рекламы. Вы можете сохранить конфиденциальность ваших пользователей без ущерба для эффективности.

Интеграция со средствами защиты приложений

С легкостью интегрируйте Turnstile с правилами межсетевого экрана веб-приложений (Web Application Firewall (WAF)) от Cloudflare и управляйте проверками через WAF. Повышайте удобство использования, блокируя больше атак.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Проверка посетителей веб-сайтов без CAPTCHA

Illustration of the end of CAPTCHAs

Cloudflare Turnstile можно легко встроить в любой веб-сайт — без необходимости пересылать трафик через сеть Cloudflare.

Turnstile может генерировать несколько типов неназойливых средств для проверки личности пользователя — и все это без необходимости показывать посетителям головоломку.

Illustration of the end of CAPTCHAs
ПРИЗНАНИЕ АНАЛИТИКОВ

Cloudflare названа «сильным игроком» в исследовании The Forrester Wave™: ПО для управления ботами, 3-й кв. 2024 г.

The Forrester Wave™: Bot Management Software

Мы считаем, что такое признание подтверждает подход Cloudflare к безопасности приложений, в котором приоритет отдается простому в использовании корпоративному решению для противодействия ботам на глобальной программируемой платформе connectivity cloud.

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The Forrester Wave™: Bot Management Software

Что говорят наши клиенты

«Основываясь на рекомендациях Cloudflare, мы перешли на платежный шлюз, который предлагал лучшую безопасность и в который было интегрировано решение Turnstile — интеллектуальная альтернатива CAPTCHA, предоставляемая Cloudflare».

Старший руководитель, подразделение индивидуальных пожертвований «ООН-женщины» Австралия

Узнайте, как глобальные компании используют Cloudflare для защиты веб-сайтов

Смотреть примеры использования

* Turnstile Enterprise также входит в план Enterprise для средств управления ботами.

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