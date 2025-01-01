Cloudflare Turnstile можно легко встроить в любой веб-сайт — без необходимости пересылать трафик через сеть Cloudflare.

Turnstile может генерировать несколько типов неназойливых средств для проверки личности пользова�теля — и все это без необходимости показывать посетителям головоломку.