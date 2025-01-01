Избавьтесь от утомительного ввода символов CAPTCHA с помощью простого фрагмента бесплатного кода. Cloudflare Turnstile подтверждает реальность веб-посетителей и блокирует нежелательных ботов, не замедляя работу веб-сайтов для реальных пользователей.
Вашим пользователям больше не придется тратить время и силы на решение визуальных головоломок. Turnstile работает прозрачно, подтверждая реальность пользователей.
В отличие от некоторых сервисов CAPTCHA, Turnstile никогда не собирает данные для таргетинга рекламы. Вы можете сохранить конфиденциальность ваших пользователей без ущерба для эффективности.
С легкостью интегрируйте Turnstile с правилами межсетевого экрана веб-приложений (Web Application Firewall (WAF)) от Cloudflare и управляйте проверками через WAF. Повышайте удобство использования, блокируя больше атак.
Cloudflare Turnstile можно легко встроить в любой веб-сайт — без необходимости пересылать трафик через сеть Cloudflare.
Turnstile может генерировать несколько типов неназойливых средств для проверки личности пользова�теля — и все это без необходимости показывать посетителям головоломку.
Мы считаем, что такое признание подтверждает подход Cloudflare к безопасности приложений, в котором приоритет отдается простому в использовании корпоративному решению для противодействия ботам на глобальной программируемой платформе connectivity cloud.
«Основываясь на рекомендациях Cloudflare, мы перешли на платежный шлюз, который предлагал лучшую безопасность и в который было интегрировано решение Turnstile — интеллектуальная альтернатива CAPTCHA, предоставляемая Cloudflare».
Старший руководитель, подразделение индивидуальных пожертвований «ООН-женщины» Австралия
* Turnstile Enterprise также входит в план Enterprise для средств управления ботами.