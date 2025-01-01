Cloudflare предоставляет подробные журналы HTTP-запросов. Используйте эти журналы для отладки, для определения корректировок конфигурации, позволяющих повысить производительность и безопасность, а также для создания нужной вам аналитики.
В настоящее время функция доступна для клиентов, использующих план Enterprise. Чтобы активировать ее, свяжитесь со службой поддержки Cloudflare или с персональным менеджером Customer Success. Более подробные сведения можно посмотреть в документации для разработчиков.
Исследуйте потенциальные угрозы в HTTP-трафике. Выявляйте и исправляйте ошибки, влияющие на конечных пользователей.
Решение Cloudflare Logs поможет повысить производительность и безопасность вашего приложения путем выполнения настройки конфигурации Cloudflare.
Создавайте нужные вам аналитические отчеты с помощью привычных инструментов.
Отправляйте журналы выбранному вами поставщику хранилища или загружайте журналы через наш API.
Решение Cloudflare Logs обеспечивает клиентам глубокое понимание их трафика вплоть до отдельного HTTP-запроса.
Организации могут отправлять свои журналы выбранному поставщику хранилища и использовать уже известные инструменты для получения аналитической информации или создавать собственные сценарии для постоянного получения своих журналов с помощью нашего мощного REST API.
«Cloudflare Logpush и готовые информационные панели обеспечили нам полный обзор всей нашей сети и уверенность в том, что мы можем проводить комплексный анализ угроз для всей платформы».
Старший специалист по системам безопасности, Ansarada
Используйте журналы Cloudflare Logs для определения корректировок конфигурации, позволяющих повысить производительность.
Объединяйте журналы запросов с другими источниками данных, такими как журналы серверов приложений, для обеспечения полного мониторинга.