Журналы Cloudflare Получите полное представление о трафике вашего приложения

Cloudflare предоставляет подробные журналы HTTP-запросов. Используйте эти журналы для отладки, для определения корректировок конфигурации, позволяющих повысить производительность и безопасность, а также для создания нужной вам аналитики.

В настоящее время функция доступна для клиентов, использующих план Enterprise. Чтобы активировать ее, свяжитесь со службой поддержки Cloudflare или с персональным менеджером Customer Success. Более подробные сведения можно посмотреть в документации для разработчиков.