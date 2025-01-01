Журналы Cloudflare

Получите полное представление о трафике вашего приложения
Illustration of Cloudflare integration with IBM QRadar

Cloudflare предоставляет подробные журналы HTTP-запросов. Используйте эти журналы для отладки, для определения корректировок конфигурации, позволяющих повысить производительность и безопасность, а также для создания нужной вам аналитики.

В настоящее время функция доступна для клиентов, использующих план Enterprise. Чтобы активировать ее, свяжитесь со службой поддержки Cloudflare или с персональным менеджером Customer Success. Более подробные сведения можно посмотреть в документации для разработчиков.

Illustration of Cloudflare integration with IBM QRadar
ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE LOGS
Prevent financial and identity theft icon
Выявление атак и исправление ошибок

Исследуйте потенциальные угрозы в HTTP-трафике. Выявляйте и исправляйте ошибки, влияющие на конечных пользователей.

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Тонкая настройка вашей конфигурации Cloudflare

Решение Cloudflare Logs поможет повысить производительность и безопасность вашего приложения путем выполнения настройки конфигурации Cloudflare.

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Создание собственной аналитики

Создавайте нужные вам аналитические отчеты с помощью привычных инструментов.

Отправляйте или загружайте журналы в любое место

Отправляйте журналы выбранному вами поставщику хранилища или загружайте журналы через наш API.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Получите полный объем метаданных по запросам вашего домена

Решение Cloudflare Logs обеспечивает клиентам глубокое понимание их трафика вплоть до отдельного HTTP-запроса.

Организации могут отправлять свои журналы выбранному поставщику хранилища и использовать уже известные инструменты для получения аналитической информации или создавать собственные сценарии для постоянного получения своих журналов с помощью нашего мощного REST API.

Узнайте, как Cloudflare Logs (Журналы Cloudflare) обеспечивают конфиденциальность данных

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Что говорят наши клиенты

«Cloudflare Logpush и готовые информационные панели обеспечили нам полный обзор всей нашей сети и уверенность в том, что мы можем проводить комплексный анализ угроз для всей платформы».

Старший специалист по системам безопасности, Ansarada

Основные примеры использования Logs

Cloudflare Logs помогает оптимизировать безопасность и производительность вашего приложения

Оптимизация удобства использования

Используйте журналы Cloudflare Logs для определения корректировок конфигурации, позволяющих повысить производительность.

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Полная прозрачность

Объединяйте журналы запросов с другими источниками данных, такими как журналы серверов приложений, для обеспечения полного мониторинга.

Помощь организациям по всему миру в ускорении и защите их приложений

Смотреть примеры использования

Получите Cloudflare Logs (Журналы Cloudflare) для своей компании

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