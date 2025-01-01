Central de recursos para parceiros de agências de autoatendimento

Inscreva-se

Boas-vindas à central de recursos do programa de parceiros de agências da Cloudflare, atualmente em beta aberto. Seu recurso essencial para tudo que esteja relacionado ao programa de parceiros de agências.

Não conseguiu encontrar o que procura? Entre em contato com agency@cloudflare.com para obter mais assistência.

Guia de implementação

Perguntas frequentes sobre o programa de parceiros de agências

[Apenas em inglês] Uma página que responde às perguntas frequentes de nossos parceiros de agência.

Saiba mais
Guia de implementação

Tour guiado pelo painel de locatários

[Apenas em inglês] Um breve tour guiado sobre como usar o painel de locatários.

Assista ao vídeo
Guias de soluções e produtos

Resumo de introdução à Cloudflare

[Apenas em inglês] Um resumo de introdução dos produtos, preços e mais detalhes da Cloudflare sobre o programa beta de parceiros de agências.

Saiba mais
Guia de implementação

Guia da Tenant API

[Apenas em inglês] Um guia passo a passo sobre como usar a Tenant API para provisionar contas, funções de usuário, domínios e assinaturas.

Saiba mais
Vídeo

Vídeo passo a passo da Tenant API

[Apenas em inglês] Um breve vídeo passo a passo sobre como usar a Tenant API para provisionar contas, funções de usuário, domínios e assinaturas.

Assista ao vídeo
Guia de implementação

Adicionar métodos de pagamento

[Apenas em inglês] Um pequeno guia sobre como adicionar um método de pagamento à sua conta principal.

Saiba mais
Guia de implementação

Usar o Registrar como parceiro de agência

[Apenas em inglês] Um guia sobre como transferir ou comprar domínios no Registrar da Cloudflare como um parceiro de agência.

Saiba mais

Without guardrails, AI bots can freely crawl and use your client's website content. Cloudflare AI Audit lets web owners identify which bots are crawling their site and block them with a single click.

Add clients today

