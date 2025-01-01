Central de recursos para parceiros de agências de autoatendimento

Boas-vindas �à central de recursos do programa de parceiros de agências da Cloudflare, atualmente em beta aberto. Seu recurso essencial para tudo que esteja relacionado ao programa de parceiros de agências.
Não conseguiu encontrar o que procura? Entre em contato com agency@cloudflare.com para obter mais assistência.
[Apenas em inglês] Uma página que responde às perguntas frequentes de nossos parceiros de agência.
[Apenas em inglês] Um breve tour guiado sobre como usar o painel de locatários.
[Apenas em inglês] Um resumo de introdução dos produtos, preços e mais detalhes da Cloudflare sobre o programa beta de parceiros de agências.
[Apenas em inglês] Um guia passo a passo sobre como usar a Tenant API para provisionar contas, funções de usuário, domínios e assinaturas.
[Apenas em inglês] Um breve vídeo passo a passo sobre como usar a Tenant API para provisionar contas, funções de usuário, domínios e assinaturas.
[Apenas em inglês] Um pequeno guia sobre como adicionar um método de pagamento à sua conta principal.
[Apenas em inglês] Um guia sobre como transferir ou comprar domínios no Registrar da Cloudflare como um parceiro de agência.