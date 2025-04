O que é H.264? | Codificação de vídeo avançada (AVC)

Copiar o link do artigo

O que é codificação de vídeo avançada (H.264)?

Codificação de vídeo avançada (AVC), também chamada de H.264, é o padrão de compactação de vídeo mais comum em uso atualmente. A AVC/H.264 pode codificar vídeo de alta qualidade com taxas de bits mais baixas do que os padrões de compactação mais antigos (a "taxa de bits" é o número de unidades de informação que precisam ser processadas para cada segundo de vídeo).

Blu-ray e uma ampla variedade de serviços de streaming, incluindo TV sob demanda e ao vivo, usam H.264. Apesar do fato de que seu uso às vezes requer pagamentos de royalties para organizações que possuem as patentes para ele, mais de 90% da indústria de vídeo usa o H.264.

O que é compactação de vídeo?

A compactação de vídeo, também chamada de codificação de vídeo, é o processo de redução do tamanho dos dados de vídeo para que possam ser movidos com eficiência de um lugar para outro. Um arquivo de vídeo completamente descompactado pode ocupar vários discos Blu-ray. Também levaria muito tempo para fazer o streaming de um servidor para o computador de um usuário e a reprodução em tempo real seria quase impossível. Por outro lado, um arquivo de vídeo compactado pode caber em um disco Blu-ray, mesmo com qualidade de imagem extremamente alta. E pode ser transmitido rapidamente e quase em tempo real de um servidor para o computador de um usuário.

A compactação de vídeo funciona removendo informações visuais redundantes e detalhes desnecessários e contando com cálculos matemáticos para gerar a maior parte de cada quadro de vídeo, em vez de gravar cada quadro. Ao gravar as alterações dos visuais quadro a quadro, a compactação de vídeo armazena vídeos inteiros sem armazenar todos os quadros.

O H.264 é um padrão de compactação com perdas, o que significa que informações desnecessárias são removidas do vídeo. No entanto, isso não deve afetar a qualidade do vídeo, pois as informações importantes para a exibição do vídeo são mantidas.

Quais protocolos de streaming usam H.264?

Quase todos os protocolos de streaming em uso hoje são compatíveis com H.264, incluindo o Real Time Streaming Protocol (RTSP), HTTP live streaming (HLS), HTTP dynamic streaming (HDS) e streaming adaptativo dinâmico sobre HTTP (MPEG-DASH). Na verdade, o HLS funciona apenas com o H.264, enquanto alguns protocolos de streaming podem usar outros padrões de compactação.

Quais contêineres usam AVC/H.264?

Um arquivo de contêiner de vídeo armazena vídeo, áudio e metadados. Um dos tipos mais comuns de arquivos de contêiner é o MP4. O H.264 funciona com vários formatos de contêiner, incluindo MP4, TS e MOV.

O que é H.265?

O H.265 também é conhecido como codificação de vídeo de alta eficiência (HEVC) e é o padrão de compactação que seguiu o H.264. Ele oferece qualidade de imagem ainda melhor do que H.264. Muitos servidores de hospedagem de vídeo usam o H.265 além do H.264. No entanto, como o H.264 mais antigo é amplamente adotado e já oferece boa qualidade em taxas de bits gerenciáveis, é provável que permaneça em uso por algum tempo.

O Cloudflare Stream usa H.264?

O Cloudflare Stream codifica todos os vídeos usando H.264. O Stream permite streaming de taxa de bits adaptável (que ajusta a qualidade do vídeo à medida que ele é reproduzido) codificando cada vídeo em vários níveis de qualidade diferentes. Saiba mais sobre o Cloudflare Stream.