O que é plataforma como serviço (PaaS)?

No modelo plataforma como serviço (PaaS), os desenvolvedores basicamente alugam tudo o que precisam para construir um aplicativo, contando com um provedor de nuvem para ferramentas de desenvolvimento, infraestrutura e sistemas operacionais. Este é um dos três modelos de serviço da computação em nuvem. A PaaS simplifica muito o desenvolvimento de aplicativos web; da perspectiva do desenvolvedor, todo o gerenciamento de back-end ocorre nos bastidores. Embora a PaaS tenha algumas semelhanças com computação sem servidor, existem muitas diferenças essenciais entre elas.

Quais são os três modelos de serviço da computação em nuvem?

Os três modelos de computação em nuvem são PaaS, SaaS (software como serviço) e IaaS (infraestrutura como serviço). A IaaS se refere à infraestrutura de computação em nuvem – servidores, armazenamento, etc. – gerenciada por um fornecedor de nuvem, enquanto SaaS se refere a aplicativos completos que são hospedados em nuvem e mantidos pelo fornecedor de SaaS. Se um cliente de SaaS é como alguém que aluga uma casa, então um cliente de PaaS é como alguém que aluga todos os equipamentos pesados e ferramentas necessárias para construir rapidamente uma casa, se as ferramentas e equipamentos foram continuamente mantidos e reparados por seu proprietário.

Como a PaaS se compara aos ambientes de desenvolvimento hospedados internamente?

A PaaS pode ser acessada em qualquer conexão com a internet, possibilitando a construção de um aplicativo completo em um navegador da web. Como o ambiente de desenvolvimento não é hospedado localmente, os desenvolvedores podem trabalhar no aplicativo de qualquer lugar do mundo. Isso permite que equipes que estão espalhadas em diferentes locais colaborem. Isso também significa que os desenvolvedores têm menos controle sobre o ambiente de desenvolvimento, embora isso acarrete muito menos sobrecarga.

O que está incluído na PaaS?

As principais ofertas incluídas pelos fornecedores PaaS são:

Ferramentas de desenvolvimento

Middleware

Sistemas operacionais

Gerenciamento do banco de dados

Fornecedores diferentes também podem incluir outros serviços, mas estes são os principais serviços da PaaS.

Ferramentas de desenvolvimento

Os fornecedores de PaaS oferecem uma variedade de ferramentas necessárias para o desenvolvimento de software, incluindo um editor de código-fonte, um depurador, um compilador e outras ferramentas essenciais. Essas ferramentas podem ser oferecidas juntas como uma estrutura. As ferramentas específicas oferecidas dependerão do fornecedor, mas as ofertas de PaaS devem incluir tudo que um desenvolvedor precisa para construir seu aplicativo.

Middleware

As plataformas oferecidas como serviço geralmente incluem middleware, para que os desenvolvedores não tenham que construí-lo eles próprios. Middleware é um software que fica entre os aplicativos voltados para o usuário e o sistema operacional da máquina; por exemplo, middleware é o que permite que o software acesse a entrada do teclado e do mouse. O middleware é necessário para executar um aplicativo, mas os usuários finais não interagem com ele.

Sistemas operacionais

Um fornecedor de PaaS fornecerá e manterá o sistema operacional no qual os desenvolvedores trabalham e no qual o aplicativo é executado.

Banco de dados

Os provedores de PaaS administram e mantêm bancos de dados. Eles geralmente fornecem aos desenvolvedores um sistema de gerenciamento de banco de dados também.

A PaaS é a próxima camada da IaaS no modelo de serviço de computação em nuvem e tudo incluído na IaaS também está incluído na PaaS. Um provedor de PaaS gerencia servidores, armazenamento e data centers físicos ou os adquire de um provedor de IaaS.

Por que os desenvolvedores usam a PaaS?

Tempo de lançamento no mercado mais rápido

A PaaS é usada para construir aplicativos mais rapidamente do que seria possível se os desenvolvedores tivessem que se preocupar com a construção, configuração e provisionamento de suas próprias plataformas e infraestrutura de back-end. Com a PaaS, tudo o que eles precisam fazer é escrever o código e testar o aplicativo e o fornecedor cuida do resto.

Um ambiente do início ao fim

A PaaS permite que os desenvolvedores criem, testem, depurem, implantem, hospedem e atualizem seus aplicativos, tudo no mesmo ambiente. Isso permite que os desenvolvedores tenham certeza de que um aplicativo web funcionará corretamente enquanto hospedado, antes do lançamento e simplifica o ciclo de vida de desenvolvimento do aplicativo.

Preço

A PaaS é mais econômica do que aproveitar a IaaS em muitos casos. As despesas gerais são reduzidas porque os clientes de PaaS não precisam gerenciar e provisionar máquinas virtuais. Além disso, alguns provedores têm uma estrutura de preços pré-paga, na qual o fornecedor cobra apenas pelos recursos de computação usados pelo aplicativo, geralmente economizando dinheiro dos clientes. No entanto, cada fornecedor tem uma estrutura de preços ligeiramente diferente e alguns provedores de plataforma cobram uma taxa fixa por mês.

Facilidade de licenciamento

Os provedores de PaaS lidam com todo o licenciamento de sistemas operacionais, ferramentas de desenvolvimento e tudo o mais incluído em sua plataforma.

Quais são as possíveis desvantagens de usar a PaaS?

Dependência de fornecedores

Pode ser difícil trocar de provedor de PaaS, uma vez que o aplicativo é construído usando as ferramentas do fornecedor e especificamente para sua plataforma. Cada fornecedor pode ter requisitos de arquitetura diferentes. Fornecedores diferentes podem não oferecer suporte às mesmas linguagens, bibliotecas, APIs, arquitetura ou sistema operacional usado para construir e executar o aplicativo. Para trocar de fornecedor, os desenvolvedores podem precisar reconstruir ou alterar fortemente seu aplicativo.

Dependência do fornecedor

O esforço e os recursos envolvidos na mudança de fornecedores de PaaS podem tornar as empresas mais dependentes de seu fornecedor atual. Uma pequena mudança nos processos internos ou na infraestrutura do fornecedor pode ter um grande impacto na performance de um aplicativo projetado para ser executado com eficiência na configuração antiga. Além disso, se o fornecedor mudar seu modelo de preços, a operação de um aplicativo pode ficar repentinamente mais cara.

Desafios de segurança e conformidade

Em uma arquitetura PaaS, o fornecedor externo armazenará a maioria ou todos os dados de um aplicativo, juntamente com a hospedagem de seu código. Em alguns casos, o fornecedor pode realmente armazenar os bancos de dados por meio de outro terceiro, um provedor de IaaS. Embora a maioria dos fornecedores de PaaS sejam grandes empresas com forte segurança em vigor, isso torna difícil avaliar e testar totalmente as medidas de segurança que protegem o aplicativo e seus dados. Além disso, para empresas que precisam cumprir regulamentações rígidas de segurança de dados, verificar a conformidade de fornecedores externos adicionais adicionará mais obstáculos para chegar ao mercado.

Qual é a diferença entre Plataforma como Serviço e computação sem servidor?

PaaS e computação sem servidor são semelhantes no sentido de que para ambos, tudo o que um desenvolvedor precisa se preocupar é escrever e fazer upload do código e o fornecedor lida com todos os processos de back-end. No entanto, escalar é muito diferente ao usar os dois modelos. Os aplicativos desenvolvidos usando computação sem servidor, ou FaaS, escalam automaticamente, enquanto os aplicativos PaaS não, a menos que sejam programados para isso. Os tempos de inicialização também variam muito; os aplicativos sem servidor podem ser instalados e executados quase que instantaneamente, mas os aplicativos PaaS são mais parecidos com os aplicativos tradicionais e precisam estar em execução na maior parte do tempo ou o tempo todo para estarem imediatamente disponíveis para os usuários.

Outra diferença é que os fornecedores sem servidor não fornecem ferramentas ou estruturas de desenvolvimento, como fazem os fornecedores de PaaS. E, finalmente, o preço separa os dois modelos. O faturamento de PaaS não é tão preciso quanto na computação sem servidor, em que as cobranças são divididas no número de segundos ou frações de segundo em que cada instância de uma função é executada.