O que é segurança da informação?

A segurança da informação é a prática de proteger dados e sistemas de informação contra ameaças, como acesso não autorizado ou violação de dados que resultem na divulgação, alteração ou destruição de informações confidenciais. A segurança da informação inclui a implementação de medidas críticas e processos de controle para garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das principais informações.

Por que a segurança da informação é importante?

A segurança da informação está se tornando cada vez mais importante devido à crescente dependência das tecnologias digitais. A segurança da informação ajuda as organizações a proteger a integridade e a disponibilidade de seus dados. Isso protege a confiança do cliente, dá suporte à continuidade dos negócios e ajuda na conformidade com os requisitos legais e regulamentares.

O que é a Tríade CIA?

A segurança da informação se baseia em três princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais são a tríade "CIA" - confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.

Confidencialidade - Refere-se à privacidade dos dados e seu objetivo é proteger informações sensíveis e confidenciais contra acesso não autorizado. Algumas das ferramentas relevantes incluem criptografia, controle de acesso e prevenção de perda de dados.

Quais são as ameaças comuns à segurança da informação?

Há uma infinidade de ameaças comuns à segurança da informação, incluindo, entre outras:

Malware - software projetado para interromper as operações normais de um dispositivo.

Ataques de phishing - tentativas de enganar alguém para que revele informações confidenciais.

Ataques de engenharia social - prática de manipular pessoas para que forneçam acesso ou informações confidenciais.

Ataques DDoS - uma tentativa maliciosa de interromper um servidor, serviço ou rede visados, sobrecarregando o alvo e sua infraestrutura circundante com uma enxurrada de tráfego de rede

Quais serviços de tecnologia podem ajudar a manter as informações seguras?

Há uma variedade de tecnologias e ferramentas projetadas para aumentar a segurança e proteger as informações. Abaixo estão apenas alguns exemplos:

Como a Cloudflare mantém as informações seguras?

A Cloudflare opera uma rede global de 310 cidades que oferece muitos dos serviços de segurança listados acima, incluindo mitigação de DDoS , um WAF, proteção de APIs , gerenciamento de bots, segurança no lado do cliente e muito mais. Para começar, inscreva-se em um plano da Cloudflare.