O que é autenticação sem senha?

A autenticação sem senha é uma maneira de fazer login em contas sem digitar uma senha. Em vez de senhas (que podem ser difíceis de recordar e fáceis de roubar), as seguintes alternativas podem ser utilizadas:

Autenticação biométrica, como impressões digitais ou reconhecimento facial. Por exemplo, Apple Face ID.

Códigos únicos ou links mágicos, que são códigos ou links enviados diretamente para o telefone ou e-mail do usuário.

Aplicativos autenticadores, como o Google ou o Microsoft Authenticator, que geram códigos únicos.

Tokens físicos, como YubiKeys, que são conectados a um computador ou digitados em um telefone.

Como funciona a autenticação sem senha?

Antes de conceder acesso ao usuário, os sistemas de verificação de identificação verificam as características para garantir que o usuário seja quem diz ser. As características, também conhecidas como "fatores de autenticação", são: conhecimento (algo que o usuário conhece), posse (algo que o usuário tem) e qualidades inerentes (algo que o usuário é). A autenticação sem senha funciona usando um ou dois dos três fatores de autenticação, por exemplo, com biometria (algo que o usuário é) ou chaves de hardware (algo que o usuário tem).

Abaixo está um exemplo de como funciona:

Primeiro, o usuário configura um método de login sem senha, como registrar sua impressão digital, vincular seu e-mail para links mágicos ou conectar uma chave física ao computador ou telefone. O usuário faz login. Essa parte é um pouco diferente dependendo do método de autenticação usado. Por exemplo, com a biometria, normalmente é uma impressão digital, o rosto ou a voz que são usados para fazer login. O sistema irá verificar e comparar ao que foi registrado. Por outro lado, tokens de hardware ou chaves físicas fazem login fazendo com que o usuário conecte ou toque na chave física para provar que é ele. A chave então, gera um código único que verifica a sua identidade. Ao fazer login, o sistema verifica o método que foi usado para comparar ao que está registrado (seja uma impressão digital, o código do aplicativo do usuário, etc.) e, se corresponder, o usuário terá acesso ao seu dispositivo ou conta. Para maior segurança, a autenticação sem senha às vezes é combinada com outro método, como enviar um código para o telefone do usuário além de usar uma impressão digital. Isso ajuda a acrescentar outra camada de proteção.

Quais são as vantagens da autenticação sem senha?

As vantagens da autenticação sem senha podem incluir diminuição do risco de phishing, experiência do usuário aprimorada e custos reduzidos para as empresas.

Segurança aprimorada: a autenticação sem senha reduz os riscos de phishing, hackeamento e roubo de credenciais. Sem uma senha que pode ser comprometida em violações ou vazamentos de dados, há menos chance de induzir os usuários a revelar credenciais.

a autenticação sem senha reduz os riscos de phishing, hackeamento e roubo de credenciais. Sem uma senha que pode ser comprometida em violações ou vazamentos de dados, há menos chance de induzir os usuários a revelar credenciais. Experiência do usuário aprimorada: os usuários podem fazer login com uma impressão digital, escaneamento facial ou clique, o que torna o processo muito mais fácil e rápido do que ter que lembrar senhas complicadas.

os usuários podem fazer login com uma impressão digital, escaneamento facial ou clique, o que torna o processo muito mais fácil e rápido do que ter que lembrar senhas complicadas. Custos reduzidos para as empresas: quando as empresas usam autenticação sem senha, podem reduzir os custos de suporte e manutenção de TI relacionados ao gerenciamento de senhas e simplificar os processos de recuperação de contas quando os usuários perdem o acesso.

Quais são os desafios da autenticação sem senha?

Embora haja benefícios na autenticação sem senha, ela ainda apresenta vários desafios. Por exemplo, os usuários geralmente esperam entrar em aplicativos em nuvem em vários dispositivos, mas a autenticação sem senha pode tornar isso mais desafiador. A integração de vários métodos de autenticação a sistemas existentes pode levar a problemas de compatibilidade e nem todos os aplicativos são compatíveis com logins sem senha. A adoção pelos usuários pode ser outro obstáculo, pois os usuários passam por uma curva de aprendizado e precisam se ajustar a um novo método de login. A autenticação sem senha também pode representar riscos, como a possível perda de informações biométricas confidenciais se um dispositivo for perdido ou roubado. A reemissão de tokens perdidos pode ser difícil ou cara e não resolve todas as questões de segurança. Os invasores podem mudar para outros métodos, como engenharia social, ataques on-path ou até mesmo roubo de dispositivos físicos. Também pode haver custos iniciais para implementar a autenticação sem senha, bem como custos de manutenção contínuos.

Como a Cloudflare implementa a autenticação sem senha?

A plataforma Cloudflare One tem recursos de segurança unificados, incluindo autenticação sem senha, integrando o login de PIN de uso único, integração de SSO e cookies de autorização. A Cloudflare verifica cada solicitação HTTP para garantir que a solicitação tenha um cookie de autorização CF válido. Saiba mais sobre o Cloudflare One.