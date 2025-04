O que é swatting? | Como evitar o swatting

Copiar o link do artigo

O que é swatting?

Swatting refere-se a uma técnica de assédio mais frequentemente perpetrada por membros da comunidade de games online. Swatting implica em gerar uma resposta de emergência da polícia contra uma vítima visada sob falsos pretextos. Os swatters fazem isso telefonando para linhas de emergência como o 911, nos EUA, e denunciando falsamente uma situação de emergência violenta, como um tiroteio ou uma situação de reféns.

Os swatters muitas vezes consideram o que estão fazendo como uma brincadeira, mas seus atos podem ter consequências graves. O swatting ocupa as equipes de resposta da polícia e as torna indisponíveis para responder a emergências reais. Houve até mesmo incidentes de swatting em que policiais foram baleados e, pelo menos em um dos casos, a vítima de swatting foi morta a tiros por um policial.

Nos últimos anos, os Estados Unidos tentaram dissuadir os swatters impondo fortes penalidades aos perpetradores, mas o swatting continua a ser um problema. Muitas vezes é difícil para a polícia abordar a prática do swatting porque muitos swatters usam técnicas sofisticadas para ocultar sua identidade. Os swatters se disfarçam usando técnicas como a falsificação do identificador de chamadas, nas quais utilizam software para fazer parecer que se trata de uma ligação local quando pode estar ligando de qualquer lugar do mundo.

Quem são as vítimas de swatting?

De modo geral, tanto os perpetradores quanto as vítimas de swatting são jogadores de games online como Call Of Duty, Counter Strike e DOTA. Os swatters usam engenharia social e táticas de doxing* para coletar informações pessoais de jogadores rivais.

Em alguns casos, também vimos celebridades visadas por swatters, entre elas Rihanna e Justin Bieber. Alguns políticos que criaram projetos de lei para reprimir a prática de swatting também foram vítimas de swatting como uma forma de retaliação.

Brian Krebs, um jornalista especializado em reportagens sobre segurança cibernética e exposição de cibercriminosos, foi vítima várias vezes de swatting perpetrado por invasores vindos do mundo inteiro, incluindo um ataque particularmente nefasto em que um hacker conseguiu mandar entregar heroína na casa de Krebs logo antes da chegada da equipe de policiais, numa tentativa de incriminá-lo por porte e uso de drogas. Depois disso, vários dos swatters que atacaram Krebs foram presos sob acusação de cometer crimes cibernéticos.

* Doxing (ou doxxing) é a prática de pesquisar os dados pessoais de alguém, como identidade, endereço e número de telefone, com a finalidade de compartilhar essas informações publicamente. O objetivo do doxing é perturbar a privacidade da vítima.

Como evitar o swatting

Embora todos devam ter cuidado para manter sua privacidade online, os jogadores online devem tomar um cuidado extra para garantir que não serão vítimas de swatting. Para começar, os jogadores devem evitar divulgar informações sobre sua identidade ou localização em canais de chat ou fóruns de games dentro do jogo. Devem também evitar o uso de pseudônimos de tela que facilitem sua identificação por estranhos. Podem, ainda tomar precauções adicionais e ocultar seu endereço de IP usando um serviço como uma VPN, o que irá assegurar que um possível swatter não consiga localizá-los com base no endereço de IP.

Swatting registries

Em 2018, o departamento de polícia de Seattle criou o "swatting registry": uma lista de nomes e endereços de pessoas que se autodeclaram em risco de sofrer um ataque swatting. Quando a polícia recebe uma chamada para o 911 visando alguém adicionado ao registro, ela sabe que deve investigar antes de enviar uma equipe completa da SWAT. A polícia de Wichita implementou uma abordagem semelhante. Embora essa prática ainda não seja generalizada, os swatting registries são uma forma de os departamentos de polícia tentarem combater esse problema.