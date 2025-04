Copiar o link do artigo

O que é governança de dados?

A governança de dados se refere à coleção de processos, tecnologias e políticas usadas para garantir que os dados permaneçam seguros, precisos e utilizáveis. Qualquer organização que armazene dados e os utilize para tomar decisões de negócios ou de marketing pode se beneficiar da governança de dados. Garantir a privacidade, a proteção e a conformidade dos dados faz parte da governança de dados, mas a governança também abrange a qualidade dos dados, o gerenciamento e o acesso aos dados, medidas de segurança e aplicação de políticas de dados consistentes.

As pessoas muitas vezes lutam para manter o controle de seus documentos e arquivos importantes, como documentos fiscais, documentos de identificação, informações de seguro, e assim por diante. As empresas e as organizações enfrentam o mesmo desafio em uma escala maior. A governança de dados é como alguém que compra um armário de arquivos com chave e organiza todos os seus documentos, para que possa encontrar o que precisa, quando precisar, ao mesmo tempo em que mantém suas informações privadas seguras.

Por que a governança de dados é importante?

Com novas fontes de dados como interações de usuários com aplicativos ou fluxos de dados de dispositivos de internet das Coisas (IoT), as empresas têm acesso a mais dados do que nunca. E com o armazenamento de dados digitais enorme, quase infinito, disponível em nuvem, elas podem salvar quantos dados quiserem indefinidamente.

A governança de dados ajuda a garantir que todos os dados sejam confiáveis, seguros, disponíveis e contabilizados. Também ajuda a garantir que as informações confidenciais ou pessoais permaneçam privadas.

Que tipos de objetivos de negócios a governança de dados apoia?

Como a governança de dados garante que os dados sejam utilizáveis e confiáveis, todos os aspectos de uma empresa podem se beneficiar disso. Ela ajuda a empresa a se manter funcional, garantindo que todos os processos orientados por dados, como frete, pedidos de produtos, marketing, pesquisa e desenvolvimento, vendas e gerenciamento de pessoal, funcionem sem problemas.

De uma certa forma, a conformidade com as estruturas regulatórias de dados, que faz parte da governança de dados, garante que não haja resultados negativos para a empresa, desde multas até a perda da confiança do cliente.

Como a governança de dados apoia a análise de dados?

Para que a análise de dados forneça insights precisos que possam informar decisões, os dados devem ser precisos e de alta qualidade. Parte da governança de dados é garantir que os dados atendam a essas qualificações. As análises de dados baseadas em dados imprecisos e de baixa qualidade não têm valor.

O que é uma estrutura de governança de dados?

Uma estrutura de governança de dados é o conjunto definido de regras e funções que orientam como uma organização opera em relação aos seus dados. As estruturas de governança de dados estabelecem quem possui os dados e como os dados devem ser armazenados, usados ou acessados.

As estruturas de governança de dados são importantes porque a abordagem da governança de dados precisa ser a mesma em toda a organização. Quando diferentes departamentos criam suas próprias regras e práticas, o resultado pode ser uma formatação de dados inconsistente e violações de segurança ou privacidade.

Que tecnologias e processos são importantes para a governança de dados?

Várias tecnologias são essenciais para a governança de dados. Algumas delas incluem:

Criptografia: a criptografia ajuda a impedir que os dados sejam visualizados ou alterados por partes não autorizadas quando estão armazenados ou quando estão viajando de um lugar para outro.

a criptografia ajuda a impedir que os dados sejam visualizados ou alterados por partes não autorizadas quando estão armazenados ou quando estão viajando de um lugar para outro. Controle de acesso: restringe a disponibilidade dos dados àqueles que precisam deles. Os dados organizacionais devem ser acessados apenas por aqueles que estão autorizados a fazê-lo. O controle de acesso também é particularmente importante para a conformidade de dados.

restringe a disponibilidade dos dados àqueles que precisam deles. Os dados organizacionais devem ser acessados apenas por aqueles que estão autorizados a fazê-lo. O controle de acesso também é particularmente importante para a conformidade de dados. Logging: o logging ajuda a rastrear quais dados uma empresa possui e o que acontece com eles. Isso fornece uma visão de quem realmente usa e quando. Os logs fornecem um registro para que a governança de dados e os agentes de conformidade possam garantir que ninguém que não deveria acessar os dados o esteja fazendo. Além disso, o log é essencial para permitir a auditoria. E a auditoria é o que demonstra a conformidade aos órgãos que aplicam os regulamentos de privacidade de dados.

o logging ajuda a rastrear quais dados uma empresa possui e o que acontece com eles. Isso fornece uma visão de quem realmente usa e quando. Os logs fornecem um registro para que a governança de dados e os agentes de conformidade possam garantir que ninguém que não deveria acessar os dados o esteja fazendo. Além disso, o log é essencial para permitir a auditoria. E a auditoria é o que demonstra a conformidade aos órgãos que aplicam os regulamentos de privacidade de dados. Armazenamento de objetos: trata-se de um tipo de armazenamento baseado em nuvem que permite o armazenamento de dados quase ilimitado. O provedor certo de armazenamento de objetos, com controles de segurança adequados, ajuda a garantir que os dados sejam acessíveis e utilizáveis em toda a organização. Outros tipos de armazenamento de dados em grande escala incluem o armazenamento em blocos, o armazenamento de blobs e o armazenamento em data center no local.

trata-se de um tipo de armazenamento baseado em nuvem que permite o armazenamento de dados quase ilimitado. O provedor certo de armazenamento de objetos, com controles de segurança adequados, ajuda a garantir que os dados sejam acessíveis e utilizáveis em toda a organização. Outros tipos de armazenamento de dados em grande escala incluem o armazenamento em blocos, o armazenamento de blobs e o armazenamento em data center no local. Ferramentas de governança de dados: são plataformas construídas especificamente para tarefas de governança de dados, como armazenar, visualizar e interagir com dados. As ferramentas de governança de dados podem incluir vários recursos, incluindo recursos focados em conformidade e controle de acesso.

Como a governança de dados se relaciona com a conformidade e a privacidade dos dados?

A governança de dados é essencial para apoiar a conformidade com regulamentos de privacidade e segurança de dados, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) ou Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI DSS). Proteger os dados faz parte de um esforço completo de governança de dados e não proteger os dados leva a violações de dados e de conformidade.

A governança de dados também ajuda uma organização a manter a privacidade dos dados, o que é essencial para a conformidade. A forma como os dados podem ser usados, quem pode vê-los, como são corrigidos e por quanto tempo são mantidos estão dentro da competências da governança de dados.

A governança de dados pode simplificar a auditoria. O logging, que é usado pela governança de dados, pode ajudar uma organização a comprovar a conformidade.

Essencialmente, sem uma forte estrutura de governança de dados, uma organização não pode garantir que manterá os dados privados. E não pode demonstrar que está fazendo isso para autoridades externas.

Como a Cloudflare auxilia na governança de dados?

Muitas organizações, mesmo que tenham uma estrutura de governança de dados em vigor, contam com uma combinação de processos manuais antigos e várias soluções tecnológicas separadas para governança de dados. Essas abordagens geralmente são complexas e incompletas. A nuvem de conectividade da Cloudflare foi projetada para unir os vários recursos necessários para aplicar a governança de dados. Saiba mais sobre a Cloudflare na governança de dados.