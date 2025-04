Qual é a diferença entre roteamento e roteamento inteligente?

Copiar o link do artigo

Como o roteamento de rede geralmente funciona na internet?

A internet é muito rápida em relação a outros modos de comunicação, mas a informação não chega instantaneamente onde é solicitada. A comunicação entre duas máquinas (geralmente, um dispositivo cliente como um smartphone ou notebook e um servidor web) via internet precisa percorrer uma variedade de grandes redes interconectadas e cada rede é conhecida como sistema autônomo (AS). Os dados passam de AS para AS até chegarem ao seu destino. Cada AS é responsável por determinados endereços de IP.

Como o BGP ajuda a rotear dados entre redes?

BGP, ou Border Gateway Protocol, é o que torna tudo isso possível. O BGP é o protocolo que seleciona o caminho mais curto de um endereço de IP para outro quando os sistemas autônomos se conectam em pontos de troca de Internet (IXPs).

O BGP é como um motorista que olha para um mapa e seleciona a rota geograficamente mais curta para um destino. Sem o BGP, os pacotes poderiam viajar cegamente pelos sistemas autônomos ao redor do mundo para alcançar um endereço de IP que estava a poucos quilômetros de distância; com o BGP, os pacotes seguem a rota mais direta.

Como o BGP decide as rotas?

O BGP sempre escolhe o caminho mais curto, para que o tráfego de rede chegue ao seu destino com o menor número de saltos de rede possível. Os roteadores de BGP mantêm registros das rotas mais curtas; esses registros são conhecidos como "tabelas de roteamento". As tabelas routing são geradas com base nos endereços de IP que cada AS afirma possuir. As tabelas de roteamento de BGP serão alteradas em resposta aos sistemas autônomos que anunciam endereços de IP novos ou diferentes.

Ao contrário de quando um motorista olha para um mapa, a internet está mudando o tempo todo, com redes sendo ativadas e desconectadas, sistemas autônomos assumindo novos endereços de IP e assim por diante. O BGP mantém uma lista atualizada de todas essas alterações com base nas informações que os sistemas autônomos anunciam na internet.

Quando os sistemas autônomos transmitem informações de roteamento imprecisas, eles pode redirecionar o tráfego de rede para os lugares errados, impactando potencialmente os usuários em todo o mundo. Por exemplo, em 2018, o Google sofreu uma interrupção quando um provedor na Nigéria transmitiu acidentalmente informações de roteamento incorretas pela web. (Veja nossa postagem no blog "Como um provedor nigeriano acidentalmente deixou o Google Offline").

No geral, o BGP é eficaz o suficiente para que a internet funcione em uma escala nunca imaginada por seus criadores originais. No entanto, ele não pode detectar ou ajustar as condições da rede em tempo real. Ele toma decisões de roteamento apenas com base na rota mais curta. Como qualquer um que ficou preso no trânsito em uma grande rodovia sabe, o caminho mais curto não é necessariamente o caminho mais rápido.

O que é roteamento inteligente?

O roteamento inteligente é mais rápido que o roteamento padrão usando BGP. É como usar o Google Maps ou o Waze em vez de apenas medir distâncias em um mapa impresso. Os motoristas podem descobrir a rota mais curta com um mapa, mas para descobrir a rota mais rápida naquele momento, eles precisam de dados de tráfego em tempo real.

Assim como um deslocamento diário pode ser feito mais rápido pegando um caminho longo para evitar tráfego pesado, o roteamento inteligente escolhe rotas menos congestionadas para evitar o congestionamento da rede. Isso otimiza a velocidade com que os dados podem atravessar a web e chegar ao seu destino.

O roteamento inteligente não é um sistema de roteamento alternativo ao BGP; em vez disso, ele é executado sobre o BGP para otimizar as rotas de tráfego.

O que é o Cloudflare Argo?

O Argo é um serviço de roteamento inteligente que seleciona rotas com base no congestionamento e na confiabilidade da rede. Devido ao fato de solicitações de internet para milhões de sites passarem pela rede da Cloudflare, o Argo tem uma amostra de tamanho suficiente para ser capaz de tomar decisões bem fundamentadas sobre quais rotas são mais e menos trafegadas. Também evita a rejeição de pacotes eliminando as conexões de rede não confiáveis.