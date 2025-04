O que é IGMP? | Protocolo de Gerenciamento de Grupos da Internet

Copiar o link do artigo

O que é o Protocolo de Gerenciamento de Grupos da Internet (IGMP)?

O Protocolo de Gerenciamento de Grupos da Internet (IGMP) é um protocolo que permite que vários dispositivos compartilhem um endereço de IP para que todos possam receber os mesmos dados. O IGMP é um protocolo de camada de rede usado para configurar multicast em redes que usam o protocolo de internet versão 4 (IPv4). Especificamente, o IGMP permite que os dispositivos se juntem a um grupo de multicast.

O que é multicast?

Multicast é quando um grupo de dispositivos recebe as mesmas mensagens ou pacotes. O multicast funciona compartilhando um endereço de IP entre vários dispositivos. Qualquer tráfego de rede direcionado para esse endereço de IP alcançará todos os dispositivos que compartilham o endereço de IP, em vez de apenas um dispositivo. Isso é muito parecido com quando um grupo de funcionários recebe e-mails da empresa direcionados a um determinado alias de e-mail.

Como funciona o IGMP?

Computadores e outros dispositivos conectados a uma rede usam IGMP quando desejam ingressar em um grupo multicast. Um roteador que suporta IGMP escuta transmissões IGMP de dispositivos para descobrir quais dispositivos pertencem a quais grupos multicast.

O IGMP usa endereços de IP que são reservados para multicast. Os endereços de IP multicast estão no intervalo entre 224.0.0.0 e 239.255.255.255. (Em contraste, as redes anycast podem usar qualquer endereço de IP normal.) Cada grupo multicast compartilha um desses endereços de IP. Quando um roteador recebe uma série de pacotes direcionados ao endereço de IP compartilhado, ele duplica esses pacotes, enviando cópias para todos os membros do grupo multicast.

Os grupos multicast IGMP podem mudar a qualquer momento. Um dispositivo pode enviar uma mensagem IGMP "ingressar no grupo" ou "sair do grupo" a qualquer momento.

O IGMP funciona diretamente sobre o protocolo de internet (IP). Cada pacote IGMP tem um cabeçalho IGMP e um cabeçalho IP. Assim como o ICMP, o IGMP não usa um protocolo de camada de transporte como o TCP ou o UDP.

Que tipos de mensagens IGMP existem?

O protocolo IGMP permite vários tipos de mensagens IGMP:

Relatórios de associação: os dispositivos os enviam a um roteador multicast para se tornarem membros de um grupo multicast.

Mensagens "sair do grupo": essas mensagens vão de um dispositivo para um roteador e permitem que os dispositivos saiam de um grupo multicast.

Consultas gerais de associação: um roteador com capacidade de multicast envia essas mensagens para toda a rede de dispositivos conectados para atualizar as associações ao grupo multicast para todos os grupos na rede.

Consultas de associação específicas do grupo: os roteadores enviam essas mensagens para um grupo multicast específico, em vez de para toda a rede.

O que é espionagem IGMP?

O IGMP é um protocolo da camada de rede e apenas os dispositivos de rede que estão informados da camada de rede podem enviar e receber mensagens. Um roteador opera na camada de rede, enquanto um switch de rede pode estar informado apenas da camada 2, também conhecida como camada de enlace de dados. Como resultado, um switch pode não saber quais dispositivos de rede fazem parte dos grupos multicast e quais não são. Ele pode acabar encaminhando o tráfego multicast para dispositivos que não precisam dele, o que ocupa a largura de banda da rede e o poder de processamento do dispositivo, deixando toda a rede lenta.

O snooping IGMP resolve esse problema habilitando os switches para "snoop" nas mensagens IGMP. Normalmente, um switch de camada 2 não estaria informado das mensagens IGMP, mas eles podem ouvi-las via snooping IGMP. Isso permite que eles identifiquem para onde as mensagens multicast devem ser encaminhadas, para que apenas os dispositivos corretos recebam tráfego multicast.

Qual é a diferença entre multicasting no IPv4 e no IPv6?

IPv4 e IPv6 são duas versões diferentes do protocolo de internet (IP). O IPv6 é mais moderno, mas o IPv4 ainda é amplamente utilizado. No IPv6, a descoberta de ouvinte multicast (MLD) é o protocolo para multicast, não o IGMP.

Como o multicast difere do anycast e do unicast?

Multicast X anycast

Anycast é outra tecnologia que permite que as comunicações de rede cheguem a vários lugares. Semelhante ao multicast, uma rede anycast permite que o mesmo grupo de servidores compartilhe um ou mais endereços de IP. No entanto, em vez de todos os servidores receberem todo o tráfego para esses endereços de IP, a rede roteia o tráfego para um desses servidores com base em um conjunto predeterminado de critérios. As redes anycast também podem suportar uma gama mais ampla de endereços de IP do que os grupos multicast. Como exemplo, a Rede da Cloudflare usa anycast para rotear todo o tráfego de usuários para o data center mais próximo.

Multicast X unicast

O "unicast" descreve como a maior parte da internet funciona. Em redes unicast, cada dispositivo conectado na rede possui um endereço exclusivo. As mensagens direcionadas para esse endereço (na internet, um endereço de IP) só vão para esse dispositivo — em vez de para vários dispositivos, como no multicast.