O que é rede de filiais?

A rede de filiais é a forma como os locais de uma organização se conectam entre si e aos recursos internos compartilhados, como aplicativos, data centers e a nuvem.
A rede de filiais é o que conecta os vários locais de uma organização, permitindo a troca segura de informações. Muitas empresas têm locais satélites espalhados por uma determinada região ou ao redor do mundo. Para que esses locais satélites se conectem à mesma rede corporativa e acessem os recursos necessários, é preciso que haja conexões de rede entre eles. Essa necessidade é atendida pela rede de filiais, ela conecta esses locais especificamente entre si e a uma sede centralizada, não apenas à internet.
Imagine, por exemplo, que uma empresa tenha sua sede em São Francisco, com escritórios adicionais em Nova York e Los Angeles. A rede de filiais conecta-as a uma rede corporativa interna centralizada. Ela pode fazer o mesmo para bancos com várias filiais, redes de restaurantes, escolas com vários campi e outras organizações distribuídas.
Normalmente, a rede de filiais usa:
No entanto, algumas organizações estão modificando essa arquitetura para depender menos de hardware e rotas de rede dedicadas, permitindo maior flexibilidade para apoiar o trabalho remoto e a computação em nuvem. Em vez disso, as redes de filiais podem usar:
É claro que uma arquitetura de rede de filiais modernizada ainda precisa de alguns equipamentos físicos, como roteadores e switches, para se conectar à internet e à rede corporativa.
Uma filial é um dos locais distribuídos onde o trabalho de uma organização ocorre. No contexto de rede de filiais, as filiais podem incluir data centers, lojas, restaurantes, campi, bancos e quaisquer outros locais conectados.
Do ponto de vista de rede, as filiais são locais onde a conectividade precisa estar disponível. Funcionários, contratados e outros usuários se conectam à rede usando dispositivos gerenciados ou não gerenciados.
As organizações precisam garantir que suas redes de filiais sejam seguras e tenham um desempenho rápido para apoiar a produtividade e proteger seus dados.
A segurança de rede de filiais envolve não apenas proteger os dados dentro da rede, mas também os dados em trânsito entre redes e locais. O controle de acesso também é um componente central para proteger as redes de filiais, mas pode ser difícil de impor com uma combinação de dispositivos gerenciados e não gerenciados conectados. Alguns dos principais desafios da segurança de rede de filiais incluem:
Os locais das filiais ainda são importantes para muitas empresas, mas hoje, grande parte da força de trabalho se conecta remotamente aos aplicativos e recursos da empresa. E a adoção de aplicativos de software como serviço (SaaS) e de computação em nuvem implica que o tráfego precisa sair do perímetro de rede de uma organização.
As conexões de rede codificadas não são flexíveis o suficiente para suportar esses desenvolvimentos. Além disso, os desafios descritos anteriormente tornam as abordagens legadas uma opção inadequada para muitas organizações.
Portanto, as redes das filiais estão se modernizando ao adotar modelos mais flexíveis e baseados em nuvem, como o serviço de acesso seguro de borda (SASE). Esse modelo inclui recursos de segurança integrados nativamente, em vez de adicionados.
A Cloudflare oferece uma plataforma simples com um painel unificado para gerenciar redes. Os serviços de WAN baseados em nuvem da Cloudflare oferecem conectividade flexível para filiais, enquanto os recursos de roteamento inteligente da Cloudflare levam em consideração as condições da rede em tempo real, roteamento em torno de congestionamentos e interrupções da rede. Com a Cloudflare, as políticas de segurança Zero Trust são aplicadas automaticamente em todos os locais, usuários e dispositivos. Saiba mais sobre a plataforma SASE da Cloudflare.