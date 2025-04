Copiar o link do artigo

O que é uma rede de área pessoal (PAN)?

Uma rede de área pessoal (PAN) conecta dispositivos eletrônicos dentro da área imediata de um usuário. O tamanho de uma PAN varia de alguns centímetros a alguns metros. Um dos exemplos mais comuns do mundo real de uma PAN é a conexão entre um fone de ouvido Bluetooth e um smartphone. PANs também podem conectar notebooks, tablets, impressoras, teclados e outros dispositivos computadorizados.

As conexões de rede PAN podem ser com ou sem fio. Os métodos de conexão com fio incluem USB e FireWire; métodos de conexão sem fio incluem Bluetooth (o mais comum), WiFi, IrDA e Zigbee.

Embora os dispositivos dentro de uma PAN possam trocar dados entre si, as PANs normalmente não incluem um roteador e, portanto, não se conectam diretamente à internet. Um dispositivo dentro de uma PAN, no entanto, pode ser conectado a uma rede local (LAN) que então se conecta à internet. Por exemplo, um computador desktop, um mouse sem fio e fones de ouvido sem fio podem ser conectados uns aos outros, mas apenas o computador pode se conectar diretamente à internet.

O que é uma rede de área pessoal sem fio (WPAN)?

Uma rede de área pessoal sem fio (WPAN) é um grupo de dispositivos conectados sem o uso de fios ou cabos. Hoje, a maioria das PANs para uso diário é sem fio. WPANs usam protocolos de conectividade sem fio de curto alcance, como Bluetooth.

O alcance de uma WPAN é geralmente muito pequeno, pois protocolos sem fio de curto alcance, como o Bluetooth, não são eficientes em distâncias maiores que 5 a 10 metros.

Qual é a diferença entre uma rede de área corporal (BAN) e uma PAN?

Uma rede de área corporal (BAN) normalmente se refere a sensores médicos com conectividade sem fio colocados, incorporados ou transportados perto do corpo humano. BANs são usadas para rastrear ou dar suporte a funções biomédicas (por exemplo, um marcapasso com recursos sem fio). Uma BAN pode se conectar a uma PAN ou usar a tecnologia WPAN, mas a maioria das PANs não inclui sensores biomédicos.

Que outros tipos de redes existem?

Existem muitos tipos diferentes de redes, conforme definido pelo seu tamanho. As redes locais (LANs) conectam usuários em uma única sala ou prédio, enquanto as redes de longa distância (WANs) podem ser tão grandes quanto toda a internet. Outros tipos de redes a serem conhecidos incluem: