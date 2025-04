Copiar o link do artigo

O que é uma rede de área metropolitana (MAN)?

Uma rede de área metropolitana (MAN) é uma rede de computadores que conecta computadores dentro de uma área metropolitana, que pode ser uma única grande cidade, várias cidades e vilas, ou qualquer área com vários edifícios. Uma MAN é maior que uma rede local (LAN) mas é menor que uma rede de longa distância (WAN). As MANs não precisam estar em áreas urbanas; o termo "metropolitano" implica o tamanho da rede, não a demografia da área que ela atende.

Como as redes MAN são construídas?

Como as WANs, uma MAN é composta por LANs interligadas. Como as MANs são menores, geralmente são mais eficientes do que as WANs, uma vez que os dados não precisam percorrer grandes distâncias. As MANs normalmente combinam as redes de múltiplas organizações, em vez de serem gerenciadas por uma única organização.

A maioria das MANs usa cabos de fibra ótica para formar conexões entre as LANs. Muitas vezes uma MAN funciona em "fibra escura" — cabos de fibra óptica anteriormente não utilizados que são capazes de transportar tráfego. Esses cabos de fibra óptica podem ser alugados de provedores de internet (ISP) do setor privado.

Em alguns casos, este modelo é invertido: uma prefeitura constrói e mantém uma rede de fibra óptica metropolitana, depois aluga fibra escura para empresas privadas.

MAN versus CAN

Uma rede de área de campus (CAN) é uma grande rede que conecta vários edifícios em uma escola ou campus de empresas. As CANs também podem ser consideradas MANs, pois conectam várias LANs, mas não são suficientemente grandes para serem consideradas uma WAN.

Como a Cloudflare protege as redes de área metropolitana?

Grandes redes estão sujeitas a uma variedade de ataques, incluindo ataques de negação de serviço distribuída (DDoS). O Magic Transit da Cloudflare protege todos os tamanhos de redes de ataques, ao mesmo tempo em que acelera o tráfego da rede e ajuda a garantir a confiabilidade dela. Ao oferecer funções de rede baseadas em nuvem, o Magic Transit permite que os operadores de rede reduzam seus investimentos em hardware.

Com o Cloudflare Network Interconnect, as redes podem se interconectar diretamente com a Cloudflare para maior segurança e performance, seja através de uma conexão virtual privada ou de uma conexão física por cabo.