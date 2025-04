Copiar o link do artigo

O que é uma LAN (rede local)?

Uma rede local (LAN) é uma rede contida em uma pequena área geográfica, geralmente dentro do mesmo edifício. As redes WiFi domésticas e as redes de pequenas empresas são exemplos comuns de LANs.

As LANs também podem ser bastante grandes, embora, se ocuparem vários edifícios, geralmente seja mais preciso classificá-las como redes de longa distância (WAN) ou redes de área metropolitana (MAN).

Como funcionam as LANs?

A maioria das LANs se conecta à internet em um ponto central: um roteador. As LANs domésticas geralmente usam um único roteador, enquanto as LANs em espaços maiores podem usar adicionalmente switches de rede para entrega de pacotes mais eficiente.

As LANs quase sempre usam Ethernet, WiFi ou ambos para conectar dispositivos na rede. Ethernet é um protocolo para conexões físicas de rede que requer o uso de cabos Ethernet. WiFi é um protocolo de conexão a uma rede por meio de ondas de rádio.

Muitos dispositivos podem se conectar a LANs, incluindo servidores, computadores desktop, notebooks, impressoras, dispositivos IoT e até mesmo consoles de jogos. Em escritórios, as LANs são frequentemente usadas para fornecer acesso compartilhado aos funcionários internos para impressoras conectadas ou servidores.

Qual é o equipamento necessário para configurar uma LAN?

As LANs mais simples conectadas à internet requerem apenas um roteador e uma forma de os dispositivos de computação se conectarem ao roteador, como por meio de cabos Ethernet ou um ponto de acesso WiFi. As LANs sem conexão com a internet precisam de um switch para a troca de dados. LANs grandes, como as de um grande prédio de escritórios, podem precisar de roteadores ou switches adicionais para encaminhar dados de maneira mais eficiente para os dispositivos adequados.

Nem todas as LANs se conectam à internet. Na verdade, as LANs são anteriores à internet: as primeiras LANs foram usadas nas empresas no final dos anos 1970. (Essas LANs antigas usavam protocolos de rede que não são mais usados atualmente). O único requisito para configurar uma LAN é que os dispositivos conectados sejam capazes de trocar dados. Isso geralmente requer um equipamento de rede para comutação de pacotes, como um switch de rede. Hoje, mesmo as LANs não conectadas à internet usam os mesmos protocolos de rede usados na internet (como o IP).

O que é uma LAN virtual?

As LANs virtuais, ou VLANs, são uma forma de dividir o tráfego na mesma rede física em duas redes. Imagine configurar duas LANs separadas, cada uma com seu próprio roteador e conexão à internet, na mesma sala. As VLANs são assim, mas são divididas virtualmente, usando software, em vez de fisicamente, usando hardware, apenas um roteador com uma conexão à internet é necessário.

As VLANs ajudam no gerenciamento de rede, especialmente com LANs muito grandes. Ao subdividir a rede, os administradores podem gerenciá-la com muito mais facilidade. (VLANs são muito diferentes de sub-redes, que são outra forma de subdividir redes para maior eficiência).

Qual é a diferença entre uma LAN e uma WAN?

Uma WAN, ou rede de longa distância, é um conjunto de LANs conectadas. É uma ampla rede de redes locais. Uma WAN pode ter qualquer tamanho, até mesmo milhares de quilômetros de largura; ela não está restrita a uma determinada área.

Como as LANs se relacionam com o resto da internet?

A internet é uma rede de redes. As LANs geralmente se conectam a uma rede muito maior, um sistema autônomo (AS). Sistemas autônomos são redes muito grandes com suas próprias políticas de roteamento e com controle sobre determinados endereços de IP. Um provedor de internet (ISP) é um exemplo de AS.

Imagine uma LAN como uma pequena rede, que se conecta a uma rede muito maior, que se conecta a outras redes muito grandes, todas contendo LANs. Isso é a internet, dois computadores conectados a duas LANs diferentes, a milhares de quilômetros de distância, que podem se comunicar enviando dados por meio dessas conexões entre redes.

