O que é uma rede de área de campus (CAN)?

Uma rede de área de campus (CAN) é uma rede de computadores que abrange uma área geográfica limitada. As CANs interconectam várias redes locais (LAN) dentro de um campus educacional ou corporativo. A maioria das CANs se conecta à internet pública.

CANs são menores que redes de área metropolitana (MAN) 1 e redes de longa distância (WAN), que se estendem por grandes áreas geográficas. Normalmente, a organização proprietária do campus também possui e opera todos os equipamentos de rede e infraestrutura para a CAN. Em contraste, MANs e WANs podem combinar infraestrutura operada por vários provedores diferentes.

Em faculdades, universidades e outras instituições educacionais, as CANs fornecem acesso à internet para alunos e professores. As CANs também permitem que os usuários conectados compartilhem rapidamente arquivos e dados dentro da rede: como os dados não precisam sair da CAN, os usuários experimentam muito menos latência do que ao enviar e receber dados em uma MAN ou WAN. Suponha que o departamento de inglês de uma universidade solicite cópias digitais de vários livros da biblioteca da universidade. Como essas cópias de livros digitais só precisam percorrer a distância entre o prédio de inglês e o prédio da biblioteca (supondo que ambos os prédios tenham seus próprios servidores), o departamento de inglês os recebe muito mais rápido do que se a biblioteca tivesse que enviar os arquivos pela internet pública.

Instalações corporativas grandes o suficiente para serem consideradas um "campus" também podem operar CANs para os mesmos fins.

Quais são os benefícios de segurança das CANs?

Normalmente, uma CAN é totalmente gerenciada por uma equipe interna de TI, dando a essa equipe um alto grau de controle sobre a rede. As equipes de TI podem aplicar políticas de segurança em toda a rede com muito mais facilidade do que se o campus usasse várias redes desconectadas. Por exemplo, a TI pode instalar e gerenciar firewalls para proteger os dados dentro da CAN. A TI também pode gerenciar o acesso à rede definindo requisitos de login, bloqueando dispositivos inseguros e configurando outras proteções de controle de acesso.

Como a Cloudflare protege as redes de área de campus?

A Cloudflare protege redes de todos os tamanhos contra ataques maliciosos. O Magic Transit da Cloudflare é a oferta da Cloudflare para bloquear ataques à rede, acelerar o tráfego e garantir confiabilidade. Ao oferecer funções de rede baseadas em nuvem, o Magic Transit permite que as equipes que gerenciam redes reduzam seus investimentos em hardware.

A Interconexão de Rede da Cloudflare permite que as redes se interconectam diretamente com a Cloudflare para aumentar a segurança e a performance, seja por meio de uma conexão a cabo ou uma conexão virtual privada.

