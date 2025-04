O que é NaaS (rede como serviço)?

Copiar o link do artigo

O que é rede como serviço (NaaS)? Rede como serviço (NaaS) é um modelo de serviço em nuvem no qual os clientes alugam serviços de rede de provedores de nuvem. A rede como serviço permite que os clientes operem suas próprias redes sem ter que manter uma infraestrutura de rede própria.

Como outros serviços em nuvem, os fornecedores de rede como serviço executam funções de rede usando software, essencialmente permitindo que as empresas configurem suas próprias redes totalmente sem hardware. Tudo o que eles precisam é de conectividade com a internet

A NaaS pode substituir redes privadas virtuais (VPNs), conexões de comutação de etiquetas multiprotocolo (MPLS) ou outras configurações de rede legadas. Ela também pode substituir o hardware de rede local, como dispositivos de firewall e balanceadores de carga. Um modelo mais novo para rotear o tráfego e aplicar políticas de segurança, a NaaS teve um grande impacto na arquitetura de rede corporativa.

Como a NaaS se desenvolveu?

Quando a maioria das empresas estava configurando sua infraestrutura de rede, a própria internet não era considerada um local confiável para realizar negócios. Assim, elas construíram suas próprias versões internas privadas da internet e conectaram instalações entre si por meio de links alugados. Elas precisavam configurar suas próprias redes de longa distância (WANs) e cada local de escritório precisava de seu próprio hardware para firewalls, proteção contra DDoS balanceamento de carga e assim por diante. As empresas também precisavam configurar conexões dedicadas entre cada local usando um método como o MPLS.

Quando os funcionários se conectavam à internet em vez da rede interna, o tráfego tinha que passar primeiro pela infraestrutura de rede corporativa por meio de uma VPN antes de ir para a internet. Por exemplo, se a sede de uma empresa fosse em Austin, Texas e um funcionário da empresa em uma filial em New Orleans, Louisiana, precisasse carregar um site, sua solicitação HTTP para o site viajaria por meio da VPN corporativa, por meio de um link MPLS para o sede em Austin (cerca de 800 quilômetros de distância) e, em seguida, para a internet mais ampla.

Esse modelo rapidamente se tornou ineficiente à medida que algumas atividades de negócios começaram a se mover para a nuvem. Por exemplo, imagine que o funcionário de Nova Orleans usasse um aplicativo SaaS com frequência, o que significa que precisava carregar conteúdo pela internet constantemente. Suas solicitações, e as solicitações de outros funcionários, se tornariam um gargalo no data center de Austin, tornando o serviço de rede mais lento.

Além disso, mais recursos foram disponibilizados por meio da nuvem à medida que a computação em nuvem se torna mais eficiente. Hoje, mitigação de DDoS, firewalls, balanceamento de carga e outras funções de rede importantes podem ser executados na nuvem, eliminando a necessidade das equipes internas de TI criar e manter esses serviços.

Por esses motivos, a NaaS é uma opção mais eficiente do que depender de WANs mantidas internamente que exigem manutenção constante e frequentemente criam gargalos para o tráfego de rede. Com a NaaS, os funcionários da empresa podem se conectar aos seus serviços em nuvem diretamente por meio de uma rede virtual que um fornecedor externo gerencia e protege, em vez de equipes de TI internas tentando acompanhar a demanda por serviços de rede.

Se nossa empresa de exemplo muda para um modelo NaaS, o funcionário baseado em Nova Orleans não precisa mais esperar que o tráfego da web passe por toda a infraestrutura corporativa interna. Em vez disso, eles simplesmente se conecta à internet, se entra por um navegador e pode acessar todos os serviços em nuvem de que precisa. Enquanto isso, o provedor de NaaS protege sua atividade de navegação, protege seus dados e encaminha seu tráfego da web para onde for necessário, da forma mais eficiente possível.

De muitas maneiras, a NaaS é o resultado lógico de várias décadas de migração dos processos de negócios para a nuvem. Hoje toda a rede pode ser oferecida como serviço, ao invés de apenas software, infraestrutura ou plataformas.

Quais são os desafios da NaaS?

Compatibilidade: A infraestrutura do fornecedor de NaaS pode não ser compatível com sistemas antigos que ainda estão em vigor — hardware mais antigo, aplicativos baseados no local, etc.

Data centers antigos: em muitas empresas, aplicativos e processos importantes ainda são executados em data centers locais, não na nuvem. Isso torna a migração para um modelo NaaS um pouco mais desafiadora (embora serviços como a Interconexão com a Rede da Cloudflare possam ajudar a superar esse desafio).

Dependência do fornecedor: mudar para um serviço em nuvem sempre apresenta o risco de que uma empresa possa se tornar muito dependente desse provedor de serviço específico. Se a infraestrutura do provedor de serviços falhar ou se eles aumentarem seus preços, a dependência do fornecedor pode ter grandes repercussões.

Quais são as vantagens da NaaS?

Flexibilidade: os serviços em nuvem oferecem mais flexibilidade e maior personalização. As alterações são feitas na rede por meio de software, não de hardware. As equipes de TI geralmente conseguem reconfigurar suas redes corporativas sob demanda.

Escalabilidade: os serviços em nuvem como NaaS são naturalmente mais escaláveis do que os serviços tradicionais baseados em hardware. Os clientes da NaaS do plano Enterprise podem simplesmente adquirir mais capacidade de um fornecedor em vez de comprar, conectar e ligar mais hardware.

Acesso de qualquer lugar: dependendo de como uma rede baseada em nuvem é configurada, os usuários podem ser capazes de acessá-la de qualquer lugar — e em qualquer dispositivo — sem usar uma VPN, embora isso introduza a necessidade de um forte controle de acesso. Idealmente, tudo o que o usuário precisa é uma conexão com a internet e credenciais de login.

Sem manutenção: o provedor de nuvem mantém a rede, gerenciando atualizações de software e hardware.

Pacote com segurança: a NaaS possibilita que um único provedor ofereça serviços de rede e de segurança, como firewalls. Isso resulta em uma integração mais estreita entre a rede e a segurança da rede.

Economia de custos: Essa vantagem depende do fornecedor. No entanto, comprar serviços em nuvem em vez de criar seus próprios serviços geralmente resulta em economia de custos: os clientes da nuvem não precisam comprar e manter hardware e o fornecedor já tem os servidores de que precisam para fornecer o serviço.

Como o NaaS se relaciona com a SASE?

O serviço de acesso seguro de borda (SASE) combina redes definidas por software com funções de segurança de rede, tudo oferecido por meio de um único provedor de serviços. Assim como a rede como serviço, o SASE hospeda funções de rede em nuvem e as combina com funções de segurança. Em muitos aspectos, rede como serviço e SASE são modelos semelhantes de como mais e mais empresas estão operando hoje.

O que é a Magic WAN da Cloudflare?

O Cloudflare Magic WAN é uma solução de rede como serviço corporativa projetada para ser segura, rápida e confiável. É uma solução de segurança de rede criada para substituir dispositivos de hardware e tecnologias WAN por uma única rede. Saiba mais sobre rede corporativa com o Magic WAN.