O que é e-mail? | Definição de e-mail

Correio eletrônico, mais conhecido como e-mail, é um método de comunicação que usa dispositivos eletrônicos para entregar mensagens em redes de computadores. O termo "e-mail" engloba tanto o sistema de entrega quanto as mensagens enviadas e recebidas.

O e-mail existe desde os anos 1970, quando o programador Ray Tomlinson criou um jeito de transmitir mensagens entre sistemas de computador na Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET). As formas modernas de e-mail foram disponibilizadas para uso geral do público com o desenvolvimento de softwares de cliente de e-mail (por exemplo, Outlook) e navegadores web. Esse último permite que os usuários enviem e recebam mensagens pela internet usando clientes de e-mail baseados na web (como o Gmail).

Hoje, o e-mail é um dos métodos mais populares de comunicação digital. Sua prevalência e vulnerabilidades de segurança também o tornam um veículo atraente para ataques cibernéticos como phishing, falsificação de domínio e comprometimento de e-mail empresarial (BEC).

Mensagens de e-mail são enviadas por programas de software e navegadores web, chamados coletivamente de "clientes" de e-mail. Cada mensagem é encaminhada por diversos servidores antes de chegar ao servidor de e-mail do destinatário, semelhante a uma carta tradicional que passa por várias agências de correios antes de chegar à caixa de correspondência do destinatário.

Após o envio de uma mensagem por e-mail, ela passa por várias etapas antes de chegar ao destino final:

O servidor de e-mail do remetente, também conhecido como Agente de transferência de correio (MTA), inicia uma conexão Protocolo de Transferência de Correio Simples (SMTP).

O SMTP verifica os dados do envelope do e-mail, o texto que informa ao servidor para onde a mensagem será enviada, para o endereço de e-mail do destinatário e usa o Domain Name System (DNS) para traduzir o nome do domínio em um endereço de IP.

O SMTP busca um servidor de troca de e-mail (MX) associado ao nome de domínio do destinatário. Se houver, o e-mail será encaminhado ao servidor de e-mails do destinatário.

O e-mail é armazenado no servidor do destinatário e pode ser acessado através do Post Office Protocol (POP)* ou Protocolo de Acesso à Mensagens na Internet (IMAP). Esses dois protocolos funcionam de um jeito ligeiramente diferente: o POP baixa o e-mail para o dispositivo do destinatário e o exclui do servidor, ao passo que o IMAP armazena o e-mail no cliente de e-mail e permite que o destinatário o acesse em qualquer dispositivo conectado.

Para continuar a analogia com o sistema postal, imagine que a Alice escreveu um bilhete de agradecimento para o Bob. Ela deixa a carta em um serviço postal (MTA), que a leva a uma agência de correios para ser separada. Na agência, um funcionário (SMTP) verifica o endereço escrito no envelope. Se estiver tudo certo e o local de destino puder receber correspondências (servidor MX), outra agência de correios entregará a carta ao Bob. Após receber a correspondência, o Bob pode guardá-la em uma gaveta, um local único para acesso (POP) ou colocá-la no bolso e acessar em qualquer lugar (IMAP).

*A versão atual do protocolo POP é chamada de POP3.

Quais são as partes do e-mail?

Um e-mail é composto por três componentes principais: o envelope SMTP, o cabeçalho e o corpo.

Envelope SMTP

O "envelope" SMTP são os dados comunicados entre os servidores durante o processo de entrega do e-mail. Ele consiste dos endereços dos e-mails do remetente e do destinatário. Esses dados do envelope indicam ao servidor de e-mails para onde enviar a mensagem, assim como uma agência de correios usa o endereço no envelope para entregar a carta no local correto. Durante o processo de entrega do e-mail, esse envelope é descartado e substituído a cada transferência para um servidor diferente.

Cabeçalho

Assim como o envelope SMTP, o cabeçalho do e-mail contém informações críticas sobre o remetente e o destinatário. Na maioria das vezes, o cabeçalho tem as mesmas informações do envelope SMTP, mas nem sempre é o caso. Por exemplo, um golpista pode disfarçar a origem da mensagem usando um endereço legítimo no cabeçalho do e-mail. Como o destinatário só vê o cabeçalho e o corpo do e-mail, e não os dados do envelope, ele não saberá que o e-mail é malicioso.

O cabeçalho também pode conter uma série de campos opcionais que permitem ao destinatário responder, encaminhar, categorizar, arquivar ou excluir o e-mail. Outros campos de cabeçalho incluem: