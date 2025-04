Copiar o link do artigo

O que é fraude por e-mail?

A fraude por e-mail refere-se a uma variedade de golpes e atividades maliciosos que são realizados por meio de e-mail. Esses ataques podem variar de simples golpes de adiantamento de taxas direcionados a indivíduos desavisados a sofisticados ataques de comprometimento de e-mail empresarial (BEC) que visam enganar grandes departamentos de contabilidade para que paguem faturas fraudulentas. Os invasores de fraudes por e-mail geralmente usam táticas de engenharia social, como se passar por uma figura de autoridade confiável ou usar linguagem urgente ou emocionalmente carregada, para manipular suas vítimas para que tomem medidas prejudiciais a si mesmas ou à sua organização.

Qual é um exemplo de fraude por e-mail?

Há muitos exemplos de fraude por e-mail, mas um dos exemplos mais notórios é o golpe da taxa antecipada ou o e-mail do "Príncipe Estrangeiro". Nesse golpe, um indivíduo que se faz passar por um príncipe rico promete transferir uma grande quantia de dinheiro para a conta da vítima em troca de um pequeno pagamento adiantado ou de uma taxa de transferência. Depois que o pagamento é feito, os fundos prometidos nunca se materializam.

Esse golpe existe há séculos. Sua origem pode ser rastreada até o final de 1800, quando era conhecido como golpe do prisioneiro espanhol. Nessa versão, um golpista entrava em contato com as vítimas alegando estar ajudando um rico prisioneiro espanhol a fugir e prometendo uma recompensa em troca de uma taxa de suborno do guarda.

O golpe evoluiu e vai continuar a evoluir, mas seu princípio subjacente permanece: prometer algo em troca de nada, aproveitando-se das vulnerabilidades das pessoas.

Qual é o objetivo da fraude por e-mail?

A fraude por e-mail é uma prática perigosa que se tornou cada vez mais comum na era digital atual. O objetivo principal dos invasores é, normalmente, roubar dinheiro ou dados pessoais, ou ambos. Eles usam várias táticas, como e-mails de phishing e golpes, para enganar as vítimas e fazê-las divulgar informações confidenciais ou transferir fundos para contas fraudulentas. Os efeitos da fraude por e-mail podem ser significativos, variando de perdas financeiras a roubo de identidade e danos à reputação.

Como identificar fraudes por e-mail?

A fraude por e-mail pode ser difícil de detectar, mas os sinais comuns podem incluir:

A mensagem não passa nas verificações de autenticação de e-mail. Sender Policy Framework (SPF), DomainKeys Identified Mail (DKIM), e Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance (DMARC) podem ser usados para autenticar a origem de um e-mail. Se um e-mail não passar em uma dessas verificações, ele pode ser fraudulento.

Sender Policy Framework (SPF), DomainKeys Identified Mail (DKIM), e Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance (DMARC) podem ser usados para autenticar a origem de um e-mail. Se um e-mail não passar em uma dessas verificações, ele pode ser fraudulento. Urgência ou limite de tempo. Outro sinal a ser observado é a linguagem urgente ou ameaçadora, como a insistência de que a vítima deve tomar medidas imediatas para evitar consequências negativas. Os invasores geralmente usam táticas de medo para fazer com que as vítimas ajam rapidamente sem pensar.

Outro sinal a ser observado é a linguagem urgente ou ameaçadora, como a insistência de que a vítima deve tomar medidas imediatas para evitar consequências negativas. Os invasores geralmente usam táticas de medo para fazer com que as vítimas ajam rapidamente sem pensar. Erros, erros, erros. O corpo do e-mail está cheio de erros, como gramática inadequada, erros de ortografia e estrutura incorreta de frases.

Embora esses sejam alguns sinais comuns de um golpe por e-mail, os invasores se tornaram cada vez mais sofisticados ao longo do tempo e aprenderam a criar e-mails convincentes que são difíceis de detectar. Em particular, a maior disponibilidade de chatbots avançados de aprendizado de máquina permitiu que os invasores gerassem textos de e-mail sem erros em uma taxa mais alta do que antes.

Como as empresas podem impedir a fraude por e-mail?

A fraude por e-mail veio para ficar e não pode ser completamente eliminada por programas de treinamento de conscientização. No entanto, existem várias práticas recomendadas e técnicas de segurança de e-mail que podem ajudar a diminuir as chances de um ataque bem-sucedido de fraude por e-mail.