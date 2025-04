Copiar o link do artigo

O que é um servidor de correio?

Um servidor de correio (às vezes chamado de servidor de e-mail) é um programa de software que envia e recebe e-mails. Muitas vezes, é usado como um termo geral tanto para agentes de transferência de correio (MTA) quanto para agentes de entrega de correio (MDA), cada um dos quais desempenha uma função ligeiramente diferente.

Os servidores de correio desempenham um papel essencial no processo de entrega de e-mails. Sem eles, os usuários não teriam como transferir essas mensagens de e para outros clientes de correio.

O que é um cliente de e-mail?

Os servidores de correio enviam mensagens de um cliente de correio para outro. Um cliente de correio (também chamado de *cliente de e-mail* ou *agente de usuário de mensagem*) é um aplicativo baseado na web ou de desktop que recebe e armazena mensagens de e-mail. Alguns dos clientes de correio mais usados incluem Microsoft Outlook, Gmail e Apple Mail.

Como os servidores de correio entregam mensagens de e-mail?

As mensagens de e-mail são enviadas e recebidas usando dois tipos de servidores de correio: servidores de correio de saída ou *agentes de transferência de correio* (MTA) e servidores de email de entrada ou *agentes de entrega de correio* (MDA). Os MTAs recuperam as mensagens de e-mail de saída do cliente de correio do remetente e as entregam aos MDAs, que são responsáveis por armazenar temporariamente e entregar as mensagens de e-mail ao cliente de correio do destinatário.

Os servidores de correio entregam mensagens de e-mail entre clientes de correio usando protocolos de e-mail, que informam ao servidor como processar as solicitações recebidas, para onde encaminhar as mensagens e como entregá-las ao cliente de correio pretendido.

Ao enviar um e-mail de um cliente para outro, o MTA usa um protocolo de correio de saída, como o Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), para verificar os dados do envelope de e-mail* do remetente e determinar para onde a mensagem precisa ser enviada.O SMTP faz isso usando o Domain Name System (DNS) para traduzir o domínio do destinatário em um endereço de IP.

Em seguida, ele localiza um agente de entrega de correio consultando os registros de troca de e-mail (MX). O registro MX informa ao servidor como rotear a mensagem para seu destino final. Depois que o registro MX retorna ao destino apropriado, o MDA usa um protocolo de correio de entrada, como o Internet Message Access Protocol (IMAP) ou Post Office Protocol Version 3 (POP3), para recuperar a mensagem de e-mail do servidor de correio e entregá-la ao cliente (ou clientes) de correio especificado.

Para uma explicação mais detalhada do processo de entrega de e-mails, consulte O que é e-mail?

*Um envelope de e-mail contém os endereços de e-mail do remetente e do destinatário, entre outros dados que o SMTP precisa para transferir uma mensagem de e-mail de um servidor para outro.

Qual é a diferença entre um cliente de correio e um servidor de correio?

Embora clientes de correio e servidores de correio sejam usados para enviar e receber mensagens de e-mail, eles não são a mesma coisa. Um cliente de correio é um aplicativo que permite aos usuários recuperar, armazenar e formatar e-mails a serem enviados. Servidores de correio, por sua vez, são programas de software que usam protocolos de e-mail para mover mensagens de e-mail entre clientes de correio.

Para ilustrar essa diferença, imagine que a Alice queira enviar uma carta para a Carol. A Alice endereça a carta para a Carol e a deixa na caixa de correio. Um funcionário dos correios retira a carta da caixa de correio e a entrega em uma agência postal, onde ela é classificada e transferida para o local correto. Por fim, outro funcionário dos correios entrega a carta na caixa de correio da Carol, onde ela pode ficar guardada até que a Carol a retire..

Da mesma forma, um usuário pode escrever e endereçar um e-mail para seu destinatário (ou destinatários) pretendido, mas o servidor de correio, como o funcionário dos correios, é responsável por aceitar a mensagem, transferi-la para um servidor de correio de entrada e entregá-la ao destinatário correto, onde ela fica armazenada.

Um provedor de e-mail é um cliente ou um servidor de correio?

A maioria dos provedores de e-mail oferece serviços de cliente de correio para seus usuários. Embora os provedores de e-mail dependam de servidores de correio para trocar mensagens entre clientes, eles nem sempre disponibilizam servidores de correio aos usuários como um serviço gratuito ou pago.

Por exemplo, considere dois provedores de e-mail populares: Google e Apple. A partir de 2023, o Google oferece um cliente de correio (Gmail) e um servidor de correio (Gmail SMTP Server). O Gmail permite que os usuários armazenem, recuperem e enviem e-mails, enquanto o servidor SMTP do Gmail oferece aos usuários acesso a uma ampla variedade de recursos, como o envio de mensagens de e-mail a partir de clientes de terceiros (por exemplo, Microsoft Outlook). A Apple, por outro lado, fornece apenas um cliente de correio chamado Apple Mail.

Os servidores de correio bloqueiam mensagens de e-mail maliciosas?

Como qualquer tipo de mensagem pode ser enviada por e-mail, os invasores costumam usá-lo para enviar mensagens de phishing, malware ou outro conteúdo perigoso. A maioria dos servidores de correio faz pouca coisa para evitar ataques como esse, além de garantir que os e-mails venham do local que afirmam ser (via DKIM, DMARC e SPF).

Para resolver essa lacuna de segurança, alguns provedores de e-mail verificam e-mails em busca de elementos suspeitos, filtram spam e implementam criptografia para impedir que invasores acessem e manipulem mensagens.

O Cloudflare Area 1 é uma solução de segurança de e-mail baseada em nuvem que bloqueia preventivamente tentativas de phishing, coloca em quarentena comunicações fraudulentas e bloqueia campanhas em uma ampla variedade de vetores de ataque. Saiba mais sobre o Area 1.