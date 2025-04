Copiar o link do artigo

O que é um gateway de e-mail seguro (SEG)? Um gateway de e-mail seguro (SEG) é um produto de segurança de e-mail que utiliza análise de assinatura e aprendizado de máquina para identificar e bloquear e-mails maliciosos antes que eles cheguem às caixas de entrada dos destinatários. Ele é importante porque os ataques por e-mail, tais como phishing, são algumas das ameaças cibernéticas mais comuns que as organizações enfrentam. Os SEGs trabalham de forma semelhante a gateways seguros da web (SWGs) mas se concentram na identificação de ameaças no tráfego de e-mail em vez de na atividade de navegação na web do usuário. Originalmente, os SEGs foram projetados para lidar com e-mails de spam, que fornecem um grande volume de amostras usadas para analisar e identificar conteúdo mal-intencionado. As ameaças de e-mail modernas são mais direcionadas e sofisticadas e, em casos como o de ataques de Comprometimento de E-mails Corporativos (BEC), podem não conter conteúdo abertamente mal-intencionado, como links de phishing ou malware. Os SEGs modernos usam aprendizado de máquina e inteligência contra ameaças para identificar esses ataques mais avançados e também outras novas ameaças. Como funciona um SEG? Um SEG inspeciona e filtra o tráfego de e-mails em relação a conteúdo possivelmente malicioso, perigoso ou inapropriado. Ele faz isto utilizando uma combinação de análise de assinatura, procura por malware conhecido, e aprendizado de máquina. Os SEGs normalmente operam utilizando um de dois métodos: Registro DNS MX ou integração de APIs.

Registro DNS MX

Um registro MX é um tipo de registro de DNS que especifica o endereço de IP de um servidor de e-mail corporativo ou de um agente de transferência de correio (MTA).

Os SEGs podem se inserir nos caminhos de viagem dos e-mails, atualizando o registro MX de uma organização para apontar para o SEG. Todo o tráfego de e-mails recebidos será então roteado para o SEG, permitindo que ele inspecione e filtre as mensagens antes de encaminhá-las para a organização e para as caixas de entrada dos usuários. Isto é parecido com direcionar o tráfego de veículos em uma rodovia para um posto de fiscalização para procurar mercadorias de contrabando.

Integração de APIs

A maioria das plataformas de e-mail modernas, como o Google Workspace ou o Microsoft 365, oferecem uma API para integrações de terceiros. Essas APIs permitem aos usuários automatizar e agilizar os fluxos de trabalho, fornecendo aos aplicativos externos a capacidade de ler e editar e-mails. Como esta abordagem não exige o redirecionamento do tráfego de e-mails, é mais como contratar uma equipe de detetives para procurar veículos potencialmente perigosos na estrada.

Os SEGs podem usar APIs para monitorar o conteúdo do e-mail uma vez que ele chegue à caixa de entrada de um funcionário. Com as integrações de APIs, um SEG pode fornecer monitoramento e proteção para e-mails enviados, ou remover retroativamente e-mails recebidos que são identificados como maliciosos após a entrega.

Como os SEGs protegem contra ameaças?

A maioria das soluções SEG inclui alguma combinação das seguintes funcionalidades principais:

Gateway SMTP de entrada: atua como um gateway de entrada para o tráfego de e-mail SMTP, substituindo o registro MX de DNS pelo do proxy SEG

atua como um gateway de entrada para o tráfego de e-mail SMTP, substituindo o registro MX de DNS pelo do proxy SEG Higiene de e-mail: identifica e bloqueia spam e malware para que não cheguem às contas de e-mail dos funcionários

identifica e bloqueia spam e malware para que não cheguem às contas de e-mail dos funcionários Filtragem de conteúdo: inspeciona e-mails para verificar conteúdo inadequado ou tentativa de exfiltração de dados confidenciais

inspeciona e-mails para verificar conteúdo inadequado ou tentativa de exfiltração de dados confidenciais Antiphishing: usa o aprendizado de máquina para identificar tentativas de comprometimento de e-mail corporativo (BEC) e outras ameaças de phishing

usa o aprendizado de máquina para identificar tentativas de comprometimento de e-mail corporativo (BEC) e outras ameaças de phishing Defesa avançada contra ameaças: usa o aprendizado de máquina e análises de dados avançadas para identificar ameaças novas e sofisticadas transmitidas por e-mail.

Contra quais ameaças os SEGs podem proteger?

O e-mail é um vetor de ameaça comum para invasores cibernéticos porque é simples, mas eficaz. Quase todas as organizações usam o e-mail para se comunicar com funcionários, fornecedores e clientes, e enganar um usuário para clicar em um link malicioso ou abrir um anexo infectado é muitas vezes mais fácil do que identificar e explorar uma vulnerabilidade nos sistemas de uma organização. Além disso, os ataques por e-mail podem ser automatizados, tornando-os altamente escaláveis.

Um SEG pode identificar uma ampla gama de possíveis ameaças que podem ser entregues por e-mail. As ameaças contra as quais um SEG protege incluem:

Spam: ataques contendo grandes volumes de tráfego de e-mails maliciosos ou indesejados

ataques contendo grandes volumes de tráfego de e-mails maliciosos ou indesejados Malware: ransomware e outros malwares são comumente entregues através de anexos de e-mail ou páginas web maliciosas vinculadas em e-mails de phishing

ransomware e outros malwares são comumente entregues através de anexos de e-mail ou páginas web maliciosas vinculadas em e-mails de phishing Phishing: ataques de Phishing usam engenharia social para enganar ou coagir o destinatário a clicar em um link, abrir um anexo, ou tomar alguma outra ação perigosa

O Cloudflare Area 1 Email Security é um gateway de e-mail seguro?

O Cloudflare Area 1 Email Security oferece proteção pró-ativa contra ameaças transmitidas por e-mail.Ao escanear a internet em busca de sites de phishing em construção, o Area 1 identifica novas campanhas de phishing antes que elas aconteçam.Ele também utiliza o aprendizado de máquina para analisar contas e conteúdos de e-mail a fim de identificar BEC e outras ameaças de engenharia social.