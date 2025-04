Copiar o link do artigo

O que é e-mail de spam?

Spam ou lixo são e-mails não solicitados, normalmente enviados em massa. Embora alguns e-mails de spam sejam promocionais e não sejam explicitamente maliciosos, eles também podem ser usados em uma variedade de ataques. Por esse motivo, proprietários de caixas de entrada devem ter atenção ao abrir e-mails e tomar medidas para reduzir a quantidade de spam recebido.

E-mails de spam são seguros?

Em geral, devem ser considerados perigosos e tratados com cautela, pois são usados para realizar diferentes tipos de ataques:

Ataques de phishing , apontados pelo FBI como o tipo mais comum de crime cibernético em 2020, muitas vezes usam e-mail. Nesses ataques, os destinatários são induzidos a compartilhar informações pessoais, como login, muitas vezes com o uso de um e-mail falsificado. (Um e-mail falsificado é um endereço adulterado pelo invasor para fazer o campo "De" parecer legítimo.)

Os e-mails de spam são muito comuns, cerca de 45,1% do tráfego de e-mails em 2021 foi atribuído ao spam. Mas com estas dicas, é possível reduzir a quantidade de spam que chega à caixa de entrada do destinatário: Marcar e-mails como spam: embora os provedores ofereçam certo nível de filtragem contra spam por padrão, esses recursos estão longe de ser infalíveis. Quanto mais informações os destinatários derem aos provedores de e-mail, mais preciso será o mecanismo de bloqueio. Por isso, sempre marque e-mails suspeitos como spam.

Usar e atualizar filtros: além dos recursos integrados de filtragem de spam, muitos provedores de e-mail oferecem a opção de definir regras sobre quais mensagens bloquear. Isso pode incluir a restrição de e-mails de determinados domínios ou que contêm certas frases.

Combinar com filtros de terceiros: se os recursos integrados não forem suficientes, os usuários poderão adicionar uma ferramenta antispam externa. Essas ferramentas podem ter regras de filtragem diferentes do provedor de e-mail e aprimorar a proteção em geral.

Ser prudente na hora de compartilhar endereços de e-mail: infelizmente, algumas empresas vendem dados de usuários a outras empresas. Por outro lado, uma violação de dados pode expor informações dos usuários. Se as pessoas compartilharem o e-mail em menos lugares, menor será a chance de isso acontecer. Como muitos sites e aplicativos exigem um endereço de e-mail, algumas pessoas optam por usar e-mails temporários ou descartáveis. Donos de sites também podem contribuir para reduzir a frequência do spam, basta não publicar endereços de e-mail completos em seus sites. É uma medida básica, pois invasores coletam e-mails em sites para enviar spam.

Cancelar a inscrição em listas de e-mail: uma alta taxa de cancelamentos de inscrição pode prejudicar a capacidade de entrega de uma empresa ao longo do tempo. Portanto, o cancelamento reduz a quantidade de e-mails que chega à caixa de entrada do destinatário e ajuda a sinalizar quando uma empresa está enviando spam.

Nunca abrir e-mails de spam: quando você abre um e-mail, o spammer é alertado de que a caixa de entrada é ativamente monitorada, o que torna o endereço um alvo mais valioso. Portanto, não abra e-mails suspeitos ou marcados como spam.

os invasores sempre tentam coletar informações úteis das vítimas. A menos que o destinatário já espere a solicitação, uma mensagem que busque informações pessoais pode ser um sinal de spam. Endereços de e-mail genéricos ou digitados incorretamente: às vezes, os spammers se passam por alguém do local de trabalho do destinatário, mas enviam o e-mail de um endereço que não faz parte do domínio corporativo. E também podem enganar os destinatários usando um domínio com um leve erro de digitação, como "Cloudfiare.com" em vez de "Cloudflare.com".

O que é a Lei CAN-SPAM?

A Lei CAN-SPAM dos EUA estabelece regras sobre quais empresas comerciais podem enviar comunicações, incluindo e-mails. Essa lei se aplica especificamente a mensagens promocionais por natureza.

Uma das regras mais importantes na lei é que os destinatários têm o direito de serem removidos de listas de mailing. Se a empresa violar a Lei CAN-SPAM — por exemplo, se continuar enviando e-mails após o destinatário cancelar a inscrição —, as pessoas poderão fazer uma denúncia diretamente à Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC).

É possível parar permanentemente e-mails de spam?

Infelizmente, não há uma maneira de garantir o fim dos e-mails de spam. No entanto, seguir algumas das etapas acima ajuda a reduzir o número de e-mails de spam recebidos. Praticar a higiene da caixa de entrada, marcando e-mails como spam ou usando filtros, pode aumentar a capacidade do cliente de bloquear o spam no longo prazo.

Como a Cloudflare ajuda na segurança do e-mail?

O Cloudflare Area 1 Email Security monitora a internet preventivamente para encontrar a infraestrutura do invasor e analisa o conteúdo e o contexto dos e-mails para identificar mensagens suspeitas. Dessa maneira, é possível parar ataques de phishing e outras formas de spam antes que cheguem à caixa de entrada.