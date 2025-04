Copiar o link do artigo

O que é um domínio de nível superior (TLD)?

Na hierarquia DNS , um domínio de nível superior (TLD) representa a primeira parada após a zona raiz. Em termos mais simples, um TLD é tudo o que segue o ponto final de um nome de domínio. Por exemplo, no nome de domínio "google.com", ".com" é o TLD. Alguns outros TLDs populares incluem ".org", ".uk", e ".edu".

Os TLDs desempenham um papel importante no processo de pesquisa de DNS. Para todas as solicitações sem cache, quando um usuário digita um nome de domínio como "google.com" em sua janela do navegador, os resolvedores de DNS iniciam a busca comunicando-se com o servidor TLD. Neste caso, o TLD é ".com", então o resolvedor entrará em contato com o servidor DNS do TLD, que então fornecerá ao resolvedor o endereço de IP do servidor de origem do Google.

A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) tem autoridade sobre todos os TLDs utilizados na internet e delega a responsabilidade desses TLDs a várias organizações. Por exemplo, uma empresa americana chamada VeriSign opera todos os TLDs ".com" e ".net".

Outro propósito dos TLDs é ajudar a classificar e comunicar o propósito dos nomes de domínio. Cada TLD lhe dirá algo sobre o domínio que o precede. Vejamos alguns exemplos:

".com" é destinado às empresas comerciais.

é destinado às empresas comerciais. ".gov" é para entidades do governo dos Estados Unidos.

é para entidades do governo dos Estados Unidos. ".uk" é para domínios do Reino Unido.

Os próprios TLDs também são classificados em vários grupos.

Quais são os diferentes tipos de TLDs?

TLDs genéricos: os TLDs genéricos (gTLDs) abrangem alguns dos nomes de domínio mais comuns vistos na web, tais como ".com", ".net", e ".org". A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) costumava restringir fortemente a criação de novos gTLDs, mas em 2010 essas restrições foram flexibilizadas. Agora existem centenas de gTLDs menos conhecidos, tais como ".top", ".xyz", e ".loan".

os TLDs genéricos (gTLDs) abrangem alguns dos nomes de domínio mais comuns vistos na web, tais como ".com", ".net", e ".org". A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) costumava restringir fortemente a criação de novos gTLDs, mas em 2010 essas restrições foram flexibilizadas. Agora existem centenas de gTLDs menos conhecidos, tais como ".top", ".xyz", e ".loan". TLDs com código de país: os TLDs com códigos de país (ccTLDs) são reservados para uso por países, estados soberanos e territórios. Alguns exemplos são ".uk", ".au" (Austrália) e ".jp" (Japão). A Internet Assigned Numbers Authority (IANA), que é dirigida pela ICANN, está encarregada de escolher organizações apropriadas em cada local para gerenciar os ccTLDs.

os TLDs com códigos de país (ccTLDs) são reservados para uso por países, estados soberanos e territórios. Alguns exemplos são ".uk", ".au" (Austrália) e ".jp" (Japão). A Internet Assigned Numbers Authority (IANA), que é dirigida pela ICANN, está encarregada de escolher organizações apropriadas em cada local para gerenciar os ccTLDs. TLDs patrocinados: estes TLDs normalmente representam comunidades profissionais, étnicas ou geográficas. Cada TLD patrocinado (sTLD) tem um patrocinador delegado que representa essa comunidade. Por exemplo, ".app" é um TLD destinado à comunidade desenvolvedora e é patrocinado pelo Google. Da mesma forma, ".gov" é destinado ao uso pelo governo dos EUA e é patrocinado pela Administração de Serviços Gerais.

estes TLDs normalmente representam comunidades profissionais, étnicas ou geográficas. Cada TLD patrocinado (sTLD) tem um patrocinador delegado que representa essa comunidade. Por exemplo, ".app" é um TLD destinado à comunidade desenvolvedora e é patrocinado pelo Google. Da mesma forma, ".gov" é destinado ao uso pelo governo dos EUA e é patrocinado pela Administração de Serviços Gerais. TLDs de infraestrutura: esta categoria contém apenas um único TLD: ".arpa". Nomeado em função da DARPA, a organização de pesquisa militar dos EUA que contribuiu com o pioneirismo da internet moderna, ".arpa" foi o primeiro TLD já criado e agora está reservado para tarefas de infraestrutura, como facilitar as pesquisas de DNS reverso .

esta categoria contém apenas um único TLD: ".arpa". Nomeado em função da DARPA, a organização de pesquisa militar dos EUA que contribuiu com o pioneirismo da internet moderna, ".arpa" foi o primeiro TLD já criado e agora está reservado para tarefas de infraestrutura, como facilitar as pesquisas de DNS reverso . TLDs reservados: alguns TLDs estão em uma lista reservada, o que significa que eles estão permanentemente indisponíveis para uso. Por exemplo, ".localhost" é reservado para ambientes de computadores locais, e ".exemple" é reservado para uso em demonstrações de exemplo.

Os TLDs são importantes?

Atualmente existem tantas opções de TLDs disponíveis que a escolha pode ser muito difícil para alguém tentando registrar um novo nome de domínio. Durante anos, ".com" foi visto como a única opção para empresas que queriam ser levadas a sério. Mas à medida que a oferta de domínios ".com" diminui e alguns dos novos TLDs continuam ganhando força, a percepção de TLDs alternativos mudou. Algumas grandes empresas já estão adotando TLDs alternativos para determinados casos de uso. As empresas hoje têm a opção de criar um nome de domínio inteligente e memorável usando um TLD alternativo, em vez de ficarem presas a um domínio ".com".

Como registrar um TLD

Qualquer pessoa pode registrar um nome de domínio, inclusive um TLD, por meio de um registrador de nome de domínio. Os registradores de nome de domínio gerenciam a atribuição de nomes de domínio por uma taxa. Os registradores oferecem uma variedade de TLDs, embora alguns tenham uma variedade maior disponível do que outros. O custo do registro de alguns TLDs é mais alto do que outros. Os preços variam de acordo com a oferta e a demanda.

Os registrantes devem estar cientes de que não são proprietários de seu TLD permanentemente. Em vez disso, os domínios são alugados e os domínios podem expirar quando os termos do contrato de aluguel terminam. (Os registradores de nome de domínio confiáveis alertam os registrantes quando um domínio está prestes a expirar e permitem que eles renovem).

O Registrar da Cloudflare oferece registro e renovação de domínio a preço de custo, sem aumentos de preço ou taxas ocultas. O Registrar da Cloudflare é compatível com mais de 200 TLDs, desde TLDs de nicho até os mais comuns como ".com", ".org" e ".uk". Saiba mais sobre o Registrar da Cloudflare.