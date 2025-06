Copiar o link do artigo

Como transferir um nome de domínio

Um nome de domínio é o nome de um site, como por exemplo "cloudflare.com." Os nomes de domínio são reservados por meio de registradores de nome de domínio. Os proprietários de sites que desejam mudar a forma como seus domínios são gerenciados precisam fazer uma transferência de domínio de um registrador para outro.

Transferir um domínio para o Registrar da Cloudflare é fácil: siga as etapas neste documento para começar. O Registrar da Cloudflare não cobra margens dos domínios e oferece níveis elevados de segurança para prevenir o sequestro de domínios e outros ataques. Para obter mais informações sobre transferências de domínio, continue lendo.

O que é uma transferência de domínio?

Uma transferência de domínio é o ato de transferir um nome de domínio de um registrador para um registrador diferente. Os registradores de nome de domínio são empresas que permitem que as pessoas registrem nomes de domínio (coloquialmente, as pessoas dizem "compre" nomes de domínio, mas na verdade os nomes de domínio são alugados). Um indivíduo ou organização pode querer transferir seu domínio de um registrador para outro para aproveitar mais recursos ou preços específicos.

Observe que os domínios ficam bloqueados por 60 dias após serem registrados, portanto, um domínio deve ter sido registrado por pelo menos esse tempo para se qualificar para transferência.

Como fazer uma transferência de domínio

O processo de transferência de um nome de domínio varia ligeiramente, dependendo do registrador ou do host da web . Mas essas etapas básicas quase sempre fazem parte do processo:

O registrador atual e o novo registrador entram em contato com o registrante durante o processo de transferência, portanto, atualizar ou confirmar as informações de contato é um primeiro passo importante.

Confirmar as informações de contato também ajuda a garantir que os registrantes não percam o controle de seus nomes de domínio durante a transferência. Por exemplo, se for necessário um código de autorização para transferir o domínio (mais sobre esses códigos abaixo), ele poderá ser enviado para o endereço de e-mail errado se as informações de contato associadas ao domínio estiverem desatualizadas. Então, alguém além do registrante poderia usar esse código para transferir o domínio para um novo registrador e assumir o controle do domínio.

No entanto, se houver alguma alteração nas informações de contato, o registrador poderá bloquear o domínio por 60 dias. Manter as informações de contato do domínio atualizadas o tempo todo ajuda os registrantes a evitar esses atrasos.

A ICANN, a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, que gerencia nomes de domínio, exige que haja um registro de quem está usando cada nome de domínio. Os registrantes com a privacidade de domínio ativada podem ocultar essas informações da vista do público, mas pode ser que a privacidade do domínio precise ser desativada para que a transferência para o novo registrador seja concluída.

2. Iniciar transferência de domínio

Em seguida, o registrante precisa entrar em contato com o registrador atual e solicitar uma transferência. Ao mesmo tempo, ele deve criar uma conta no novo registrador e adicionar o domínio à conta.

3. Desbloquear nome de domínio

Os domínios costumam ser bloqueados por padrão para que não sejam alterados nem excluídos por engano. Os bloqueios dos registradores de nomes de domínio também ajudam a evitar o sequestro de domínio. Para transferir um domínio, ele precisa primeiro ser desbloqueado. Os registradores têm métodos diferentes para desbloquear domínios, mas, geralmente, deve haver uma opção em seu painel de controle para fazer isso.

4. Solicitar código de autorização

Esse é um nível extra de segurança para garantir que os domínios não sejam transferidos sem o consentimento do registrante. O registrador existente envia um código de autorização por e-mail ao registrante, que então precisa fornecer esse código ao novo registrador para concluir a transferência. O código de autorização pode levar alguns dias para chegar.

5. Confirmar transferência

Tanto o registrador atual quanto o novo entram em contato com o registrante por e-mail para a aprovação final da transferência de domínio. Pode levar alguns dias para que o novo registrador termine de configurar o domínio.

O que é um bloqueio de domínio?

Um bloqueio de domínio é um recurso de segurança para garantir que os registrantes não percam o controle de seus domínios. É como um congelamento de crédito que impede que partes maliciosas adulterem o crédito de um indivíduo. Os domínios bloqueados não podem ser transferidos ou modificados.

Os domínios podem ser bloqueados por registradores e registros. Definições rápidas:

Os registros de domínio são autorizados a emitir nomes de domínio (como um atacadista).

são autorizados a emitir nomes de domínio (como um atacadista). Registradores de nome de domínio são empresas credenciadas que alugam nomes de domínio para pessoas e empresas (como um varejista)

são empresas credenciadas que alugam nomes de domínio para pessoas e empresas (como um varejista) E os registrantes de domínio são os indivíduos ou empresas que compram domínios (como um cliente de varejo)

Bloqueio do registrador

Os bloqueios do registrador, como o nome indica, são implementados pelo registrador de nome de domínio. Muitos registradores aplicam esses bloqueios por padrão para proteger seus registrantes. Eles fazem isso aplicando o código de status "REGISTRAR-LOCK" aos registros de nomes de domínio. Normalmente, os registradores fornecem uma maneira fácil para os registrantes liberarem o bloqueio em sua interface de usuário.

Bloqueio de registro

Os bloqueios de registro são aplicados pelo registro do domínio, não pelo registrador. Semelhante aos bloqueios do registrador, isso protege os nomes de domínio de transferência, modificação ou exclusão. Para remover esse bloqueio, o registrador deve entrar em contato com o registro em nome do registrante. O registro normalmente executa etapas extras para autenticar a solicitação antes de remover o bloqueio. Os bloqueios de registro são indicados por um código de status "serverUpdateProhibited" nos registros do domínio.

As etapas para remover um bloqueio de registro geralmente envolvem uma quantidade considerável de confirmação manual. Um fluxo de trabalho pode ser assim:

O registrador entra em contato com um conjunto de números de telefone executivos “obrigatórios” (conforme predefinido pelo registrante) para solicitar aprovação

Todos os executivos devem fornecer a(s) senha(s) falada(s) correta(s) para validar a solicitação

Depois que a aprovação é verificada manualmente, o registrador chama o registro (por exemplo, Verisign para domínios .com) para remover o bloqueio e fazer a alteração

Um domínio bloqueado pelo registrador e pelo registro tem segurança extra contra o sequestro de domínio. No entanto, pode levar mais tempo para transferir tal domínio, devido às muitas camadas de autorização envolvidas na remoção de ambos os bloqueios.

Quais são as vantagens e desvantagens de transferir um domínio?

Nem todos os registradores oferecem os mesmos níveis de segurança de proteção de domínio e alguns cobram mais do que outros. Além disso, muitos registradores também oferecem serviços de hospedagem na web . A transferência de domínios de registradores que oferecem hospedagem pode levar à perda de acesso a esses serviços de hospedagem.

As transferências de domínio levam tempo: alguns dias ou semanas. As transferências de domínio também apresentam algum risco, pois sempre há uma chance de que uma pessoa maliciosa tente sequestrar o domínio enquanto ele está sendo transferido, geralmente transferindo-o para um registrador diferente.

O lado positivo é que transferir um domínio para um registrador mais barato gera economia de custos. Também é possível transferir domínios para registradores que oferecem segurança de domínio mais forte ou recursos adicionais de hospedagem e desenvolvimento na web .

Como transferir um domínio para a Cloudflare

Transferir um domínio para o Registrar da Cloudflare pode oferecer uma economia significativa de custos e aumentar a segurança.

Saiba como transferir domínios para a Cloudflare de todos os principais registradores, incluindo GoDaddy, Namecheap e Squarespace.