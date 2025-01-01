Copiar o link do artigo

Como comprar um nome de domínio

A compra de um nome de domínio envolve encontrar e comprar um disponível de um registrador de nome de domínio. Para qualquer pessoa que está começando um novo negócio, desenvolvendo um aplicativo web ou lançando um site, aprender como adquirir um nome de domínio é um primeiro passo importante.

Para comprar um domínio:

Encontre registradores de nome de domínio com boa reputação Identifique as opções de nomes de domínio disponíveis Escolha um nome de domínio Compare os preços entre os registradores Adquira o nome de domínio

Algumas plataformas de criação de sites também oferecem serviços de registrador integrados, o que pode ser conveniente. A Cloudflare vende nomes de domínio pelo custo, sem aumentos de preço ou taxas, e oferece uma página fácil de usar para encontrar um domínio.

O que é um nome de domínio?

Um nome de domínio é o nome de um site, ou o que às vezes é chamado de "URL": "cloudflare.com" é um exemplo de nome de domínio.

Nomes de domínio são usados em vez de endereços de IP para encontrar e carregar sites. Assim como cada casa e prédio tem seu próprio endereço de rua, todos os sites e aplicativos na internet têm seu próprio endereço de IP . Mas os endereços de IP são uma longa série de dígitos (ou, no IPv6, caracteres alfanuméricos) e são difíceis de memorizar e digitar corretamente. Então, para tornar a web mais utilizável, o Sistema de nomes de domínio (DNS) mapeia nomes de domínio legíveis por humanos para endereços de IP . Em vez de memorizar um monte de números, os usuários podem simplesmente digitar "cloudflare.com" ou qualquer site que preferirem.

Além disso, os endereços de IP dos sites podem mudar se eles mudarem de servidor de hospedagem. Mas mesmo que os endereços de IP mudem, o DNS permite que os usuários usem o mesmo nome de domínio com o qual estão familiarizados para acessar o site que precisam.

Como funcionam os nomes de domínio

Um nome de domínio tem duas ou três partes primárias: o domínio de nível superior (TLD), o domínio de segundo nível (2LD) e, para alguns nomes de domínio, o domínio de terceiro nível (3LD).

O TLD é o que vem bem no final do nome de domínio, como ".com", ".org," ou ".gov," ou códigos de país como ".uk" ou ".fr." O nome do site, empresa ou serviço é o 2LD ou o 3LD ("cloudflare" é o 2LD em "cloudflare.com").

O domínio de segundo ou terceiro nível é a parte mais exclusiva do nome de domínio. No entanto, é importante levar em consideração o TLD e o código do país ao comprar um nome de domínio. Um site com o TLD ".com" é visto de maneira diferente de um site com o TLD ".org." E os visitantes de sites no Reino Unido podem estar mais inclinados a confiar em um site com um TLD com ".uk" do que em um sem. Observe que um nome de domínio pode não estar disponível em todas as combinações TLD/2LD/3LD.

Como adquirir um nome de domínio: os passos básicos

1. Encontre registradores de nome de domínio confiáveis

Os registradores de nome de domínio listam os nomes de domínio para serem alugados para quem quiser criar um site. Certifique-se de encontrar aqueles respeitáveis que não cobrem taxas desnecessárias ou pratiquem a ocupação de domínios. Os melhores registradores de nomes de domínio têm páginas que facilitam a busca de domínios disponíveis.

2. Identifique opções de nomes de domínio

Faça uma lista de possibilidades com os nomes de domínio disponíveis que você encontrar. Idealmente, os nomes de domínio devem ser curtos, diretos e fáceis de lembrar: o nome da empresa, serviço ou site, além de um TLD relevante. Os nomes de domínio têm preços diferentes, portanto, crie uma lista de opções que estão disponíveis e que estão dentro do seu orçamento. Lembre-se de que o preço de um nome de domínio é uma taxa anual, não um custo único.

3. Escolha um nome de domínio

Selecione o nome que melhor se adapta ao seu orçamento e caso de uso.

4. Compare os preços entre os registradores

Alguns registradores de nome de domínio aumentam os preços ou cobram taxas de renovação. (a Cloudflare não faz isso). Por essa razão, os preços podem variar dependendo de onde o domínio seja adquirido.

5. Compre o nome de domínio

Siga as instruções do registrador para concluir o processo de compra do nome de domínio. A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) monitora quem opera os nomes de domínio, portanto, algumas informações de contato são necessárias.

Observe que, embora as pessoas digam que estão "adquirindo" ou "comprando" um nome de domínio, a verdade é que nomes de domínio são alugados. Os registros de nomes de domínio emitem e gerenciam nomes de domínio por uma taxa. Os registradores atuam como intermediários entre os registros e os operadores de site e permitem que os operadores de site aluguem nomes de domínio por um ano, dois anos ou até cinco anos de cada vez. Os nomes de domínio precisam ser renovados quando o contrato inicial terminar.

6. Renove o nome de domínio

A maioria dos registradores renova os domínios automaticamente (usando o método de pagamento armazenado). Eles fornecem um aviso de trinta dias para permitir que os registrantes optem por não renovar.

Registradores predatórios podem não fazer isso, em vez disso, deixam o contrato de aluguel do domínio expirar e, em seguida, vendem o domínio de volta ao registrante original por um preço inflacionado. Esse é outro motivo pelo qual é importante usar um registrador respeitável.

Se o contrato do domínio expirar sem renovação, normalmente há um período de carência durante o qual o registrante ainda pode comprar o domínio de volta. Por fim, o registro do registrante do domínio é excluído e o nome de domínio é oferecido ao público novamente. Saiba mais sobre o que acontece com os domínios expirados.

Quanto custa um nome de domínio?

Os nomes de domínio são cobrados de acordo com a demanda e a disponibilidade. Se um nome de domínio estiver em alta demanda, é provável que custe mais caro. O registro de nomes de domínio define os preços para a maioria dos domínios. Alguns registradores aumentam os preços dos nomes de domínio a partir daí para obter lucro. Pense no registro como um atacadista que vende mercadorias a varejistas (os registradores), que então vendem esses produtos aos consumidores.

Observe que o TLD também é um fator de custo. Os TLDs especializados custam mais do que os genéricos como ".com" ou ".org".

Os registradores também podem cobrar taxas de renovação quando o prazo inicial da compra do nome de domínio expirar. Isto aumenta o custo de um nome de domínio.

Apesar de todos esses possíveis margens e taxas, muitos nomes de domínio de baixo custo estão disponíveis. Alguns registradores não adicionam margens ou taxas, resultando em grandes economias de custos.

A Cloudflare vende nomes de domínio?

A Cloudflare oferece uma plataforma completa para desenvolver e lançar sites e aplicativos, além de protegê-los e acelerá-los.

Isso inclui o Registrar da Cloudflare, um serviço para compra de nomes de domínio. O Registrar da Cloudflare não acrescenta margens aos registros de domínio nem cobra taxas de renovação: em vez disso, a Cloudflare simplesmente repassa o preço cobrado pelo registro. A economia de custos pode ser significativa. Pense na diferença entre comprar no atacado e em uma loja de varejo.

O Registrar da Cloudflare torna mais fácil encontrar e adquirir um nome de domínio e começar a configurar um site. Pesquise os domínios disponíveis hoje.

Perguntas frequentes

O que é um nome de domínio?

Um nome de domínio é o endereço de um site, como "cloudflare.com." Todos os sites possuem endereços de IP, que são como números de telefone para computadores e dispositivos conectados à internet. Mas os endereços de IP são longas sequências de caracteres alfanuméricos difíceis de lembrar e digitar corretamente, então o uso de nomes de domínio que correspondem a endereços de IP facilita para as pessoas usarem a web.

O que é um registrar de nomes de domínio?

Um registrador de nomes de domínio é um serviço que permite que pessoas ou empresas registrem nomes de domínio para seus sites.

O que é um domínio de nível superior (TLD)?

Um domínio de nível superior (TLD) é a parte final de um nome de domínio, como ".com". ".org," ou ".gov," O TLD frequentemente indica o tipo ou a localização de um site.

Quais são os passos para comprar um nome de domínio?

Para comprar um nome de domínio, comece encontrando registradores de nome de domínio respeitáveis. Em seguida, verifique quais nomes estão disponíveis, escolha um nome, compare os preços e adquira o domínio escolhido.

Como é determinado o preço do nome de domínio?

Os preços dos nomes de domínio variam com base na procura, disponibilidade e TLD. Alguns registradores adicionam margens ou taxas de renovação, enquanto outros, como a Cloudflare, vendem domínios a preço de custo.

O que é DNS (sistema de nomes de domínio)?

O DNS traduz nomes de domínio amigáveis para humanos em endereços de IP alfanuméricos, permitindo que os usuários acessem sites usando nomes fáceis de lembrar.

Você possui um nome de domínio de forma permanente?

Não, os nomes de domínio são alugados, não comprados definitivamente. Você paga uma taxa anual para continuar usando o nome e deve renová-la antes que o contrato expire.

O que é o Registrar da Cloudflare?

O Registrar da Cloudflare é o serviço de registro de domínios da Cloudflare que vende domínios a preço de custo, sem acréscimos ou taxas de renovação.

Como um nome de domínio é estruturado?

Nos EUA, um nome de domínio geralmente possui um domínio de nível superior (TLD), um domínio de segundo nível (o nome principal) e, às vezes, um domínio de terceiro nível (como "www" ou "blog"). Em outros países, o TLD é quase sempre um código de país (como ".uk") ou ".ca"), seguido por um domínio de segundo nível, como .co, e depois um domínio de terceiro nível (o nome principal do site).

O que é a ICANN?

A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) é a organização que monitora quem possui e gerencia nomes de domínio globalmente, entre muitas outras responsabilidades para manter a estabilidade da internet.