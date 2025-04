O que é um nome de domínio? | Nome de domínio X URL

Copiar o link do artigo

O que é um nome de domínio?

Um nome de domínio é uma string de texto que mapeia para um endereço de IP alfanumérico, usado para acessar um site a partir do software cliente.Ou, simplesmente, um nome de domínio é o texto que um usuário digita em uma janela do navegador para acessar um site específico. Por exemplo, o nome de domínio do Google é "google.com".

O endereço real de um site é um endereço de IP numérico complexo (por exemplo, 192.0.2.2), mas graças ao DNS, os usuários podem inserir nomes de domínio simples para humanos e serem direcionados para os sites que procuram.Este processo é conhecido como pesquisa de DNS.

Quem gerencia os nomes de domínio?

Todos os nomes de domínio são gerenciados por registros de domínio, que delegam a reserva de nomes de domínio a registradores. Qualquer pessoa que quiser criar um site pode escolher um registrador para registrar um nome de domínio e, atualmente, existem mais de 300 milhões de nomes de domínio registrados.

Qual é a diferença entre um nome de domínio e um URL?

A uniform resource locator (URL), sometimes called a web address, contains the domain name of a site as well as other information, including the protocol and the path. For example, in the URL ‘https://cloudflare.com/learning/’, ‘cloudflare.com’ is the domain name, while ‘https’ is the protocol and ‘/learning/’ is the path to a specific page on the website.

Quais são as partes de um nome de domínio?

Os nomes de domínio costumam ser divididos em duas ou três partes, cada uma separada por um ponto. Quando lidos da direita para a esquerda, os identificadores nos nomes de domínio vão do mais geral ao mais específico. A seção à direita do último ponto em um nome de domínio é o domínio de nível superior (TLD). Isso inclui os TLDs "genéricos", como ".com", ".net" e ".org", além de TLDs específicos de cada país, como ".uk" e ".jp".

À esquerda do TLD está o domínio de segundo nível (2LD) e se houver algo à esquerda do 2LD, é chamado de domínio de terceiro nível (3LD). Vejamos alguns exemplos:

No nome de domínio do Google nos EUA, "google.com":

".com" é o TLD (mais geral)

"google" é o 2LD (mais específico)

Mas para o nome de domínio do Google no Reino Unido, "google.co.uk":

".com" é o TLD (mais geral)

".co"* é o 2LD

"google" é o 3LD (mais específico)

* Nesse caso, o 2LD indica o tipo de organização que registrou o domínio (o .co no Reino Unido é para sites registrados por empresas).

Como manter um nome de domínio seguro

Após um nome de domínio ter sido registrado junto a um registrador, o registrador é responsável por notificar o registrante quando seu domínio estiver prestes a expirar e lhe dar a oportunidade de renovar, garantindo que não perca seu nome de domínio. Em alguns casos, os registradores se aproveitam dos nomes de domínio expirados de seus usuários comprando esses domínios no momento em que expiram e, em seguida, vendendo-os de volta ao registrante original por um preço exorbitante.

É importante escolher um registrador honesto e confiável como o Registrar da Cloudflare para evitar esses tipos de práticas predatórias.