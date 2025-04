Copiar o link do artigo

O que é um registrar de nomes de domínio?

Um registrador de nomes de domínio é uma empresa que administra a reserva de nomes de domínio, bem como com a atribuição de endereços de IP para esses nomes de domínio. Nomes de domínio são apelidos alfanuméricos usados para acessar sites; por exemplo, o nome de domínio da Cloudflare é "cloudflare.com" e seu endereço de IP seria 192.0.2.1 (só um exemplo). Os nomes de domínio facilitam o acesso aos sites sem que seja necessário memorizar e digitar endereços de IP alfanuméricos.(Para obter mais informações sobre como isto funciona, consulte O que é DNS?)

Deve-se observar que os registradores não gerenciam e não mantêm nomes de domínio; essa parte é feita por um registro de nomes de domínio.

Qual é a diferença entre um registrar e um registro?

Registros são organizações que gerenciam domínios de topo (TLDs) ".com" e ".net", especificamente mantendo os registros de quais domínios individuais pertencem a quais pessoas e organizações. Esses registros são gerenciados pela Autoridade de Atribuição de Números da Internet (IANA), um departamento da Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), uma organização global que coordena vários processos e bancos de dados que dão suporte à funcionalidade básica da Internet.

Os Registros delegam as vendas comerciais dos registros de nomes de domínio aos registrars. Por exemplo, quando um registrar vende um registro de domínio ".com" a um usuário final (ou "registrante"), o registrar deve notificar a VeriSign que é o registro de domínios ".com". O registrar também deve pagar uma taxa à VeriSign, que é levada em consideração no preço que o registrar cobra do usuário final.

Esse arranjo funciona de forma muito parecida com uma concessionária de automóveis. Um cliente que está interessado em comprar um carro visita o showroom e um vendedor experiente mostra a ele os carros disponíveis. Se o cliente optar por comprar um carro (não um que já esteja no estoque, no caso deste exemplo), a concessionária deverá então encomendar o carro a um fabricante. No final, o cliente pega o carro e é atendido pela concessionária.

Um registrar é como uma concessionária de nomes de domínio, e o registro é o fabricante. O registrar facilita as transações e fornece serviços de suporte, enquanto o registrar é responsável pela produção e entrega das mercadorias. Note-se que uma diferença fundamental entre registrar um domínio e comprar um carro é que os carros podem se tornar propriedade dos consumidores enquanto os nomes de domínio, tecnicamente, só podem ser alugados.

O que significa "ser proprietário" de um nome de domínio?

Embora as pessoas falem frequentemente em comprarem e serem proprietários de nomes de domínio, a verdade é que os registros são os proprietários de todos os seus nomes de domínio e os registrars simplesmente oferecem aos clientes a oportunidade de reservar esses nomes de domínio por um período limitado de tempo.

O período máximo de reserva de um nome de domínio é de dez anos. Um usuário pode manter um nome de domínio por mais de dez anos, pois os registradores geralmente permitem que ele continue renovando sua reserva indefinidamente, a menos que o registrante permita que o nome de domínio expire. Mas o usuário nunca é o verdadeiro proprietário do domínio; ele apenas o aluga.

Os registrars são os únicos que podem vender registros de nomes de domínio?

Os revendedores são outro tipo de organização que vendem registros de nomes de domínio. Esses revendedores vendem nomes de domínio em nome de um registrador em troca de uma comissão. Embora esses revendedores sejam legítimos, geralmente são operados como uma atividade paralela e podem, portanto, não ter suporte dedicado para o cliente.

Os sites dos revendedores raramente declaram explicitamente que são revendedores, e pode ser complicado distingui-los dos registradores. Felizmente, há uma maneira fácil de saber se uma empresa é um registrador legítimo: A ICANN publica uma lista de todos os registradores de nomes de domínio credenciados e ativos em seu site.

Como os registrars de nomes de domínio protegem a privacidade dos usuários?

Todos aqueles que reservam um nome de domínio de topo devem preencher as informações do WHOIS para esse domínio. São informações sobre a pessoa que registrou o domínio (o registrante), incluindo seu nome, endereço de e-mail, endereço físico e número de telefone.

Muitos registradores oferecem a opção de um registro privado. Nesse tipo de acordo, as informações do registrador são fornecidas na listagem WHOIS para aquele domínio, e o registrador atua como um proxy do registrante. Esse registro privado é tão seguro quanto o do registrador, uma vez que as informações do verdadeiro registrante são mantidas no banco de dados do registrador.

Qual é o papel dos registrars na segurança de DNS?

Da mesma forma que as organizações que vendem registros de domínio e têm acesso às informações de registro, os registradores devem manter seus dados e seu acesso seguros contra agentes maliciosos. A proteção de domínios deve ser uma parte importante dos serviços de um registrador.

No passado, alguns registradores desempenharam um papel em ataques de sequestro de domínio, que podem alterar o registro de um nome de domínio sem a permissão dos registrantes originais ou abusar dos privilégios de hospedagem de domínio e sistemas de software do registrador. Um exemplo de sequestro de domínio é quando um invasor direciona um determinado domínio para um site diferente, a fim de imitar o site original ou interromper seus negócios.

A ICANN recomenda que os registrars tomem uma série de medidas para evitar o sequestro de domínio, incluindo:

Melhor gerenciamento dos Códigos AuthInfo, códigos gerados aleatoriamente que desempenham um papel no processo de transferência de domínio

Melhor implementação de bloqueios de domínio: configurações que impedem que os domínios sejam transferidos

Verificação de identidade aprimorada para todos os processos de registro

Manutenção de registros aprimorada para alterações de domínio

A Cloudflare é um registrar?

A Cloudflare opera um registrador de nome de domínio, previsivelmente denominado Registrar da Cloudflare, que oferece renovação do registro de nomes de domínio sem margens ou taxas de renovação, e com alguns recursos adicionais de segurança. Em essência, o Registrar da Cloudflare é gratuito, os únicos custos são os cobrados pelos registros e pela ICANN.

Saiba mais sobre o Cloudflare Registrar e registre ou transfira o nome do seu domínio para a Cloudflare.