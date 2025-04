O que acontece com os domínios expirados?

Copiar o link do artigo

O que acontece com nomes de domínio expirados?

Uma variedade de coisas pode acontecer a um domínio quando ele expira. Ele pode ser renovado pelo registrante, adquirido em leilão, devolvido ao registro (o banco de dados principal para nomes de domínio) ou sujeito à apropriação indébita. Antes que qualquer uma dessas coisas aconteça, a parte que estava alugando o domínio (o registrante) geralmente terá a oportunidade de comprar de volta os direitos de uso do nome de domínio expirado. No entanto, é muito mais simples renovar o nome de domínio antes que expire.

Como um registrante sabe quando seu domínio está prestes a expirar?

É responsabilidade do registrador alertar seus clientes quando seus domínios estiverem prestes a expirar. Registradores respeitáveis como a Cloudflare oferecem renovações automáticas para manter a propriedade de um nome de domínio.

No entanto, alguns registradores predatórios, em vez disso, esperam até que o domínio expire, compram o domínio e, em seguida, tentam vendê-lo de volta ao registrante original por um preço muito mais alto. Esta é uma forma de ocupação de domínio. A escolha do registrador de nome de domínio correto pode ajudar a evitar a ocupação de domínio pelo registrador.

Os registrantes também podem verificar a data de expiração de seus domínios por meio de uma pesquisa WHOIS. Os dados WHOIS incluem quem possui o domínio, detalhes de contato do registrante, quando o domínio foi comprado e quando ele expira. O WHOIS não é um banco de dados centralizado; em vez disso, os dados são mantidos por vários registradores e registros certificados pela ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

*Domain squatting, ou cybersquatting, refere-se a registrantes que registram nomes de domínio antes que outras pessoas ou organizações que os desejam tenham a chance de fazê-lo, geralmente em violação de marcas registradas. Às vezes, os cibercriminosos tentam extorquir dinheiro daqueles que deveriam possuir o domínio por direito. A ocupação de domínio é diferente de estacionamento de domínio, que é quando alguém registra um domínio que não está usando ativamente sem tentar vendê-lo para outra pessoa.

O registrante original pode renovar domínios expirados?

Normalmente, há um período de carência durante o qual o registrante ainda pode comprar o domínio de volta sem pagar taxas adicionais, mas a duração varia de registrador para registrador. Pode ser de apenas uma ou duas semanas, de um ano ou não ser oferecido (embora registradores de renome ofereçam um período de carência). Por exemplo, o Cloudflare Registrar oferece um período de carência de 30 dias. A duração do período de carência também depende do tipo de domínio de nível superior (.com, .org, .net etc.) usados.

Após o período de carência, geralmente há um período denominado período de resgate, durante o qual o registrante ainda pode renovar seu domínio. Os registradores normalmente exigem uma taxa de resgate para renovação durante este período, além da taxa de renovação. O período de resgate é de apenas algumas semanas, 30 dias no máximo.

Quando e como um novo registrante pode comprar domínios expirados?

O período de carência e o período de resgate (se o registrador oferecer ambos) devem expirar antes que alguém que não seja o registrante original possa comprar os direitos de uso de um nome de domínio expirado. Esses dois períodos juntos podem durar apenas algumas semanas ou podem durar bem mais de um ano. Em seguida, o domínio está em um estágio de "exclusão pendente" por um curto período de tempo.

Após o término desses períodos, o registrador pode leiloar o domínio no mercado aberto. Neste ponto, o domínio pode ser adquirido pelo licitante com lance mais alto. No entanto, nem todos os domínios expirados são colocados em leilão.

O que significa exclusão pendente?

Um domínio fica em um estado denominado "exclusão pendente" por aproximadamente 5 dias após o término do período de resgate. A exclusão pendente significa que o domínio está prestes a expirar, mas ainda não está disponível ao público. O domínio não é realmente excluído quando o período de exclusão pendente termina, mas o registro WHOIS é.

Um registrante pode excluir seu próprio domínio?

Os domínios não são excluídos no sentido de que deixam de existir permanentemente, mas alguns registradores permitem que os registrantes terminem o registro de seus domínios. Outros registradores não permitem que os registrantes encerrem seu registro até que o domínio expire naturalmente. Em ambos os casos, o domínio normalmente será disponibilizado para o licitante com o lance mais alto posteriormente.

O que acontece se um domínio expirado não for comprado?

Se ninguém comprar um domínio expirado, ele poderá ser devolvido ao registro original após um determinado período. Ele não estará disponível novamente até que o registro decida liberá-lo Saiba mais sobre a compra de nomes de domínio.